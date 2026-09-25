Kekhawatiran paling mendesak bagi Jerman dan Arsenal tertuju pada Havertz, yang terjatuh dengan dugaan masalah hamstring tak lama setelah tekel keras Timber. Penyerang itu membutuhkan perawatan di lapangan dari tim medis sebelum digantikan oleh Younes Eboutalib.

Situasinya sama suramnya bagi bintang Bayern, Musiala, yang gagal tampil sejak kick-off setelah mengalami dugaan cedera paha saat pemanasan sebelum pertandingan. Berbicara kepada RTL setelah peluit akhir, Klopp mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kedua pemain.

"Keduanya saat ini sedang menjalani MRI. Saya harap kami mendapatkan diagnosisnya malam ini (Kamis)," ungkap Klopp. "Tapi tentu saja, ini bukan kabar baik. Saya harap tidak ada yang serius. Kemungkinan besar mereka akan absen untuk kami. Namun semoga, mereka bisa kembali bermain dalam waktu yang relatif cepat."