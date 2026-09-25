Getty Images Sport
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Krisis cedera Arsenal memburuk setelah Kai Havertz mengalami masalah hamstring saat bertugas bersama Jerman di bawah Jurgen Klopp
Debut Klopp dirusak gol telat
Masa kepelatihan Klopp sebagai pelatih Jerman dimulai dengan hasil imbang 1-1 melawan Belanda yang mengecewakan, tetapi hasil itu tertutupi oleh cedera yang mengkhawatirkan pada penyerang Arsenal Havertz. Mantan bos Liverpool itu tampak berada di jalur menuju kemenangan pada debutnya di laga UEFA Nations League setelah gol babak pertama Felix Nmecha.
Namun, gol penyeimbang Cody Gakpo pada masa injury time menggagalkan Klopp meraih awal kemenangan dalam karier kepelatihannya di level internasional. Kekecewaan di akhir laga itu memperparah malam yang sulit bagi Jerman, yang kehilangan dua bintang serang kunci mereka akibat cedera. Havertz ditarik keluar pada menit ke-32 setelah menerima tekel keras dari Quinten Timber, membuat Arsenal cemas soal kebugarannya menjelang rangkaian laga domestik krusial.
- AFP
Pukulan telak cedera ganda untuk Jerman
Kekhawatiran paling mendesak bagi Jerman dan Arsenal tertuju pada Havertz, yang terjatuh dengan dugaan masalah hamstring tak lama setelah tekel keras Timber. Penyerang itu membutuhkan perawatan di lapangan dari tim medis sebelum digantikan oleh Younes Eboutalib.
Situasinya sama suramnya bagi bintang Bayern, Musiala, yang gagal tampil sejak kick-off setelah mengalami dugaan cedera paha saat pemanasan sebelum pertandingan. Berbicara kepada RTL setelah peluit akhir, Klopp mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kedua pemain.
"Keduanya saat ini sedang menjalani MRI. Saya harap kami mendapatkan diagnosisnya malam ini (Kamis)," ungkap Klopp. "Tapi tentu saja, ini bukan kabar baik. Saya harap tidak ada yang serius. Kemungkinan besar mereka akan absen untuk kami. Namun semoga, mereka bisa kembali bermain dalam waktu yang relatif cepat."
Arteta cemas dengan skuad yang menipis
Daftar cedera yang terus bertambah akan menjadi pusing besar bagi Mikel Arteta, yang sudah menghadapi absennya sejumlah nama penting pada jeda internasional kali ini. Arsenal melihat Declan Rice dan Marli Salmon masing-masing mundur dari skuad senior Inggris dan skuad U-18.
Selain itu, Jurrien Timber sama sekali tidak dimasukkan dalam skuad pertandingan Belanda untuk laga melawan Jerman. Manajer Belanda, Xavi, mengonfirmasi bahwa ia mengambil pendekatan hati-hati terhadap kebugaran sang bek setelah masalah cedera yang baru-baru ini dialaminya. Dengan Havertz kini ikut masuk dalam daftar kekhawatiran yang terus bertambah itu, Arteta akan sangat berharap mendapat kabar positif dari departemen medis Jerman.
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk Havertz?
Komentar Klopp setelah pertandingan dengan kuat mengindikasikan bahwa Havertz dan Musiala akan absen dalam tiga laga berikutnya bersama Jerman. Tim nasional itu dijadwalkan menghadapi Yunani di kandang dan tandang, dengan duel krusial melawan Serbia di antaranya.
Bagi Arsenal, prioritas terdekat adalah menentukan apakah Havertz akan tersedia untuk pertandingan Premier League berikutnya melawan Leeds United pada 10 Oktober. Arteta dan staf pelatihnya kini akan menanti dengan cemas hasil pemindaian MRI tersebut, berharap masalah hamstring yang dicurigai itu tidak membuatnya harus menepi dalam waktu lama.
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