Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Krisis cedera Arsenal memburuk setelah Kai Havertz mengalami masalah hamstring saat bertugas bersama Jerman di bawah Jurgen Klopp

K. Havertz
Germany
Netherlands vs Germany
UEFA Nations League A
Arsenal
Premier League

Arsenal harap-harap cemas setelah Kai Havertz terpaksa ditarik keluar karena diduga mengalami cedera hamstring saat Jerman bermain imbang 1-1 melawan Belanda. Kemunduran itu menodai pertandingan pertama Jurgen Klopp sebagai pelatih tim nasional, yang juga diwarnai mundurnya Jamal Musiala sebelum kick-off.

  • Debut Klopp dirusak gol telat

    Masa kepelatihan Klopp sebagai pelatih Jerman dimulai dengan hasil imbang 1-1 melawan Belanda yang mengecewakan, tetapi hasil itu tertutupi oleh cedera yang mengkhawatirkan pada penyerang Arsenal Havertz. Mantan bos Liverpool itu tampak berada di jalur menuju kemenangan pada debutnya di laga UEFA Nations League setelah gol babak pertama Felix Nmecha.

    Namun, gol penyeimbang Cody Gakpo pada masa injury time menggagalkan Klopp meraih awal kemenangan dalam karier kepelatihannya di level internasional. Kekecewaan di akhir laga itu memperparah malam yang sulit bagi Jerman, yang kehilangan dua bintang serang kunci mereka akibat cedera. Havertz ditarik keluar pada menit ke-32 setelah menerima tekel keras dari Quinten Timber, membuat Arsenal cemas soal kebugarannya menjelang rangkaian laga domestik krusial.

    • Iklan
  • FBL-EUR-NATIONS-NED-GERAFP

    Pukulan telak cedera ganda untuk Jerman

    Kekhawatiran paling mendesak bagi Jerman dan Arsenal tertuju pada Havertz, yang terjatuh dengan dugaan masalah hamstring tak lama setelah tekel keras Timber. Penyerang itu membutuhkan perawatan di lapangan dari tim medis sebelum digantikan oleh Younes Eboutalib.

    Situasinya sama suramnya bagi bintang Bayern, Musiala, yang gagal tampil sejak kick-off setelah mengalami dugaan cedera paha saat pemanasan sebelum pertandingan. Berbicara kepada RTL setelah peluit akhir, Klopp mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kedua pemain.

    "Keduanya saat ini sedang menjalani MRI. Saya harap kami mendapatkan diagnosisnya malam ini (Kamis)," ungkap Klopp. "Tapi tentu saja, ini bukan kabar baik. Saya harap tidak ada yang serius. Kemungkinan besar mereka akan absen untuk kami. Namun semoga, mereka bisa kembali bermain dalam waktu yang relatif cepat."

  • Arteta cemas dengan skuad yang menipis

    Daftar cedera yang terus bertambah akan menjadi pusing besar bagi Mikel Arteta, yang sudah menghadapi absennya sejumlah nama penting pada jeda internasional kali ini. Arsenal melihat Declan Rice dan Marli Salmon masing-masing mundur dari skuad senior Inggris dan skuad U-18.

    Selain itu, Jurrien Timber sama sekali tidak dimasukkan dalam skuad pertandingan Belanda untuk laga melawan Jerman. Manajer Belanda, Xavi, mengonfirmasi bahwa ia mengambil pendekatan hati-hati terhadap kebugaran sang bek setelah masalah cedera yang baru-baru ini dialaminya. Dengan Havertz kini ikut masuk dalam daftar kekhawatiran yang terus bertambah itu, Arteta akan sangat berharap mendapat kabar positif dari departemen medis Jerman.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport

    Apa berikutnya untuk Havertz?

    Komentar Klopp setelah pertandingan dengan kuat mengindikasikan bahwa Havertz dan Musiala akan absen dalam tiga laga berikutnya bersama Jerman. Tim nasional itu dijadwalkan menghadapi Yunani di kandang dan tandang, dengan duel krusial melawan Serbia di antaranya.

    Bagi Arsenal, prioritas terdekat adalah menentukan apakah Havertz akan tersedia untuk pertandingan Premier League berikutnya melawan Leeds United pada 10 Oktober. Arteta dan staf pelatihnya kini akan menanti dengan cemas hasil pemindaian MRI tersebut, berharap masalah hamstring yang dicurigai itu tidak membuatnya harus menepi dalam waktu lama.

UEFA Nations League A
Germany crest
Germany
GER
Greece crest
Greece
GRE
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Leeds United crest
Leeds United
LEE