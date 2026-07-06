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Grafica Calciomercato In Tackle Ancelotti Brasile 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

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Krisis Brasil yang telah berlangsung selama dua dekade dan kesalahan (juga) Ancelotti: apakah dia benar-benar orang yang tepat untuk memulai pembenahan kembali Seleção?

Brazil
C. Ancelotti
World Cup
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Opinion
Neymar
Vinicius Junior

Kegagalan berulang kali yang dialami Seleção di Piala Dunia memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang mengkhawatirkan mengenai masa depan

Sebuah kegagalan, yang sejujurnya tidak sepenuhnya tak terduga, namun merupakan gambaran dramatis dan nyata tentang bagaimana salah satu gerakan sepak bola paling bergengsi dan sukses di dunia sedang mengalami masa krisis terparah dalam sejarahnya. Brasil, yang untuk pertama kalinya dalam 36 tahun terakhir tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia (setelah kekecewaan serupa pada tahun 1934 dan 1966; terakhir kali terjadi pada Italia '90, di tangan Argentina yang diperkuat Maradona dan Caniggia) oleh Norwegia yang tampil luar biasa, kini berada di titik nol.

Hal ini dinyatakan oleh para pemain utama itu sendiri, mulai dari para pemimpin yang mulai meredup seperti Marquinhos dan Casemiro (yang terakhir terlihat menangis), yang setelah pertandingan secara resmi membuka jalan bagi masuknya generasi baru di bawah asuhan pelatih Carlo Ancelotti. Ancelotti sendiri lebih memilih menyebutnya sebagai awal baru yang diperlukan daripada akhir dari sebuah siklus, guna mulai merencanakan sejak sekarang Piala Dunia peringatan seratus tahun, yaitu edisi 2030.


ANCELOTTI: "KEKALAHAN YANG TIDAK SEHARUSNYA TERJADI, INI HARUS MENJADI AWAL DARI SIKLUS BARU"


  • PERKARA HUKUM TERHADAP ANCELOTTI

    Dan sebagian dari analisis serta proses di Brasil—yang seperti biasa tak kenal ampun setelah kegagalan sebesar ini—yang terutama menimpa para pemain generasi lama, yang dituduh sebagai pecundang dan tidak mampu menumbuhkan mentalitas tim besar—juga kembali berfokus pada peran pelatih asal Italia yang ditunjuk setahun lalu sebagai penyelamat negara dalam proses rekonstruksi ini. Ketika Seleção, yang pada akhirnya menempati peringkat kelima yang bersejarah (dalam arti negatif) di babak kualifikasi, sudah menimbulkan banyak kekhawatiran, hingga orang-orang membayangkan bahwa kedatangan salah satu pelatih paling sukses sepanjang masa di bangku cadangan bisa menjadi satu-satunya obat mujarab untuk semua masalah. Ancelotti baru saja memperpanjang kontraknya hingga tahun 2030, tepat sebelum berangkat ke Amerika Serikat, namun jelas bahwa kepercayaan terhadapnya sudah mulai menurun setelah Piala Dunia di mana Brasil tidak pernah meyakinkan baik dari segi permainan maupun pemilihan pemain, dan yang terpenting, hal ini tidak memberikan harapan yang baik untuk masa depan.

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  • MAKNA DARI PENYISIRAN TERAKHIR

    Sejak meraih gelar juara dunia terakhir pada tahun 2002, tim yang lima kali menjadi juara dunia ini telah tersingkir enam kali berturut-turut, empat di antaranya di perempat final, satu di semifinal (kekalahan memalukan 1-7 dari Jerman di Piala Dunia yang digelar di kandang sendiri), dan satu lagi di tangan Norwegia pada babak 16 besar. Belum pernah dalam sejarahnya Brasil gagal meraih gelar juara selama enam edisi berturut-turut, dan yang mengkhawatirkan adalah fakta bahwa, meskipun tiga kegagalan pertama terjadi saat menghadapi tiga raksasa sepak bola internasional seperti Prancis, Belanda, dan Jerman, tiga kegagalan terakhir justru terjadi saat menghadapi lawan-lawan yang hingga beberapa waktu lalu masih dianggap sebagai tim “kelas bawah”, seperti Belgia, Kroasia, dan Norwegia. Namun, dalam 10-15 tahun terakhir, tim-tim tersebut telah berkembang pesat, melalui proyek dan ide-ide yang justru telah ditinggalkan oleh Seleção dan Federasi yang mendukungnya. Mereka, seperti negara-negara besar lain yang mengalami kemunduran pada periode ini—seperti Italia dan Jerman—mengira dapat hidup dari reputasi dan kejayaan masa lalu.

  • HILANGNYA PARA PEMAIN BERKEMAMPUAN LUAR BIASA

    Kegagalan Brasil di Piala Dunia 2026 merupakan kekalahan definitif dari sebuah filosofi sepak bola, sebuah identitas yang pernah populer di seluruh dunia berkat gaya permainan yang lebih mengutamakan hiburan daripada hasil. “Joga bonito” yang terkenal kini hanya menjadi kenangan yang menyedihkan, terutama karena setelah Neymar, negara Amerika Selatan ini pada dasarnya tidak lagi menghasilkan pemain bintang kelas dunia seperti Pelé dan Garrincha, Rivelino dan Zico, Ronaldo dan Romário, serta Ronaldinho dan Kaká. Dan cerminan dari kemerosotan teknis yang mengejutkan yang dialami tim nasional paling sukses sepanjang masa ini adalah ketiadaan total bakat di lini tengahnya, atau, lebih dari itu, kurangnya seorang penyerang tengah sejati. Ronaldo “Il Fenomeno” adalah perwakilan terakhir yang benar-benar hebat dari garis keturunan penyerang tengah Brasil, di antara harapan-harapan yang dikhianati dan tak terpenuhi dari Adriano atau Pato, serta ketidakmampuan para pemain yang bergantian mengisi peran prestisius—dan mungkin begitu tidak nyaman serta berat jika dibandingkan dengan masa lalu yang gemilang—di tahun-tahun berikutnya: Luis Fabiano, Hulk, Fred, Gabriel Jesus, Richarlison, dan Igor Thiago atau Mateus Cunha, hanya untuk menyebutkan beberapa di antaranya.

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  • APAKAH ANCELOTTI MASIH ORANG YANG TEPAT?

    Dalam konteks yang sepi ini—dalam hal kualitas murni—Carlo Ancelotti—yang di level klub selalu lebih berperan sebagai pengelola para juara sejati daripada sebagai perancang strategi—telah berusaha menyembunyikan begitu banyak, bahkan terlalu banyak, kelemahan dari tim nasional yang, pada kenyataannya, hancur berantakan saat menghadapi lawan tangguh pertamanya. Tidak mampu memanfaatkan peluang-peluang yang bahkan telah disediakan oleh nasib untuk membalikkan keadaan pertandingan melawan Norwegia demi keuntungannya sendiri – contohnya adalah kesalahan penalti yang dilakukan Bruno Guimaraes dan Endrick, yang baru saja masuk pada babak kedua, saat berhadapan satu lawan satu dengan Nyland – dan akhirnya runtuh di bawah tekanan lawan yang segar dan bersemangat, yang lama menguasai bola di depan gawang Brasil sehingga memaksa tim tuan rumah bermain mengandalkan serangan balik.

    Itulah sebabnya, terlepas dari tanggung jawab Ancelotti dalam memilih beberapa pemain daripada yang lain – keputusan untuk mencoret Joao Pedro dan membawa pengganti Neymar tidak akan pernah bisa dibenarkan – atau gaya permainan yang buruk yang ditunjukkan oleh timnya, bagian yang sulit baru akan dimulai sekarang. Apakah Brasil, dalam konteks gerakan sepak bola, memiliki cadangan talenta yang cukup untuk benar-benar menggali para bintang masa depan? Terlepas dari para pemainnya, apakah Brasil telah merencanakan atau menyiapkan langkah-langkah untuk keluar dari krisis sistemik yang telah berlangsung lebih dari dua puluh tahun dan telah menjerumuskannya ke dalam ketidakjelasan yang berbahaya?