Krisis Brasil yang telah berlangsung selama dua dekade dan kesalahan (juga) Ancelotti: apakah dia benar-benar orang yang tepat untuk memulai pembenahan kembali Seleção?

Sebuah kegagalan, yang sejujurnya tidak sepenuhnya tak terduga, namun merupakan gambaran dramatis dan nyata tentang bagaimana salah satu gerakan sepak bola paling bergengsi dan sukses di dunia sedang mengalami masa krisis terparah dalam sejarahnya. Brasil, yang untuk pertama kalinya dalam 36 tahun terakhir tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia (setelah kekecewaan serupa pada tahun 1934 dan 1966; terakhir kali terjadi pada Italia '90, di tangan Argentina yang diperkuat Maradona dan Caniggia) oleh Norwegia yang tampil luar biasa, kini berada di titik nol.

Hal ini dinyatakan oleh para pemain utama itu sendiri, mulai dari para pemimpin yang mulai meredup seperti Marquinhos dan Casemiro (yang terakhir terlihat menangis), yang setelah pertandingan secara resmi membuka jalan bagi masuknya generasi baru di bawah asuhan pelatih Carlo Ancelotti. Ancelotti sendiri lebih memilih menyebutnya sebagai awal baru yang diperlukan daripada akhir dari sebuah siklus, guna mulai merencanakan sejak sekarang Piala Dunia peringatan seratus tahun, yaitu edisi 2030.





ANCELOTTI: "KEKALAHAN YANG TIDAK SEHARUSNYA TERJADI, INI HARUS MENJADI AWAL DARI SIKLUS BARU"



