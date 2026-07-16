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Krisis besar yang akan segera meletus: Presiden Argentina membela para pemain... dan memperkirakan akan ada sanksi dari FIFA

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Suasana memanas di luar lapangan hijau

Dampak dari pertandingan antara Argentina dan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 meluas hingga di luar lapangan, setelah perayaan tim nasional Argentina berubah menjadi isu yang memicu reaksi politik dan diplomatik, serta membuka peluang bagi tindakan resmi terhadap Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Hal ini terjadi setelah pemerintah Inggris meminta FIFA untuk membuka penyelidikan terhadap tim nasional Argentina, menyusul kemenangan 2-1 atas Inggris di Atlanta dan lolosnya Argentina ke final Piala Dunia 2026.

Setelah pertandingan, para pemain Argentina meletakkan bendera putih di lapangan yang bertuliskan dengan huruf hitam: “Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina”.

Sebelumnya, FIFA telah memasukkan lambang Kepulauan Malvinas (Falkland) dan Perang 1982 ke dalam daftar simbol politik yang dilarang menjelang pertandingan antara kedua negara tersebut.

  • Komentar Mili: Perilaku para pemain itu bisa dimengerti

    Menanggapi insiden tersebut, Presiden Argentina Javier Milei mengatakan pada hari Kamis ini bahwa hal itu adalah “hal-hal yang biasa terjadi di lapangan antara para pemain” dan bukan bagian dari perselisihan diplomatik. Dalam pernyataannya kepada stasiun radio “El Observador”, ia menambahkan: "Dalam skenario terburuk, Argentina akan dikenakan denda sebesar 30 ribu dolar. Perilaku para pemain dapat dimengerti, dan emosi yang meluap-luap memicu pembicaraan mengenai sanksi."

    Namun, kalangan politik tingkat tinggi di Inggris tidak menganggap tindakan ini sebagai hal yang tidak bersalah. Menurut laporan “Sky News”, pemerintah Ker Starmer telah mengajukan permintaan resmi kepada FIFA untuk menyelidiki tim nasional Argentina terkait spanduk tersebut, dengan pertimbangan bahwa hal itu mungkin melanggar aturan yang melarang pesan atau slogan politik di dalam lapangan.

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  • Teks Peraturan FIFA

    Menurut peraturan Dewan Federasi Sepak Bola Internasional (IFAB), badan yang mengatur aturan permainan, tindakan yang dilakukan para pemain Argentina tersebut dapat dikenai sanksi.

    Pasal 4 dari peraturan permainan mengenai perlengkapan pemain menyatakan: “Perlengkapan tidak boleh memuat slogan, pernyataan, atau gambar yang bersifat politik, agama, atau pribadi. Pemain dilarang memperlihatkan pakaian dalam yang memuat slogan, pernyataan, atau gambar yang bersifat politik, agama, atau pribadi, maupun iklan selain logo produsen.”

    Akibatnya, aturan tersebut menyatakan bahwa “jika terjadi pelanggaran, pemain dan/atau tim akan dikenai sanksi oleh penyelenggara kompetisi, Asosiasi Sepak Bola Nasional, atau FIFA.”

    Namun, teks tersebut tidak secara spesifik menyebutkan jenis sanksi, kecuali yang dijelaskan oleh Melli.

    Biasanya sanksi berupa denda yang dikenakan kepada asosiasi sepak bola negara bersangkutan, yaitu Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA). Namun, keputusan apakah akan menjatuhkan sanksi atau tidak pada akhirnya akan diambil setelah FIFA menerima laporan akhir pertandingan dan menilai bahwa kejadian tersebut layak mendapat sanksi.

    Dalam hal ini, FIFA dapat menganggap perilaku para pemain Argentina sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik di Lapangan, di mana FIFA di bawah kepemimpinan Gianni Infantino telah menetapkan daftar lengkap hal-hal dan barang-barang yang dilarang bagi para pemain. 

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  • Pernyataan yang menyindir... Tanggapan dari Argentina

    Setelah permintaan resmi tersebut, seorang juru bicara pemerintah Inggris menjelaskan bahwa sanksi apa pun yang mungkin dijatuhkan “merupakan urusan FIFA”, sambil menambahkan dalam pernyataan yang bernada sarkastis: “Piala Dunia mungkin bukan milik kami, tapi Kepulauan Falkland pasti milik kami.”

    Juru bicara tersebut menegaskan bahwa “sikap Inggris Raya terhadap Kepulauan Falkland tidak berubah” dan bahwa komitmen pemerintah terhadap penduduk kepulauan tersebut “tidak tergoyahkan.”

    Sementara itu, Presiden Argentina membela klaim kedaulatan atas Kepulauan Malvinas (Falkland), dan menegaskan bahwa hubungan yang semakin dekat dengan pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat “memungkinkan PBB memaksa Inggris untuk duduk di meja perundingan” dengan Argentina mengenai kepulauan tersebut, serta kembali membela para pemain dengan mengatakan: “Itu adalah perasaan yang dirasakan oleh semua warga Argentina, dan sangat wajar jika mereka mengungkapkannya dan melakukannya. Namun, hal ini tidak boleh menimbulkan kesalahpahaman: pertandingan sepak bola hanyalah pertandingan sepak bola.”

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    Ia menambahkan: “Begitulah pemahaman pelatih (Lionel Scaloni), begitulah pemahaman para veteran, dan memang Malvinas adalah milik Argentina, dan kami akan merebutnya kembali melalui jalur diplomatik dengan langkah-langkah yang cerdas.”  Beberapa jam sebelum kemenangan Argentina, Melli berbicara pada hari Rabu, dan tanpa menyebut namanya, ia mengkritik Wakil Presiden Victoria Villarruel, yang sebelumnya mengaitkan pertandingan tersebut dengan Perang Malvinas dan menggambarkan orang Inggris sebagai “bajak laut penjajah”, dengan mengatakan: “Kita tidak boleh terjebak dalam slogan-slogan murahan, populis, dan nasionalisme usang. Saya memahami bahwa ini sulit, tetapi Kepulauan Malvinas direbut kembali melalui diplomasi yang bijaksana, bukan dengan gestur nasionalis yang murahan dan menyedihkan. Jika hal ini dibawa ke tingkat internasional, itu akan menjadi hal yang sangat buruk dan memalukan.”

    Ia menambahkan: “Kita tidak boleh mencampuradukkan masalah. Dalam hal ini, Scaloni sangat jelas, begitu pula para veteran perang.”

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