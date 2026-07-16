Krisis besar yang akan segera meletus: Presiden Argentina membela para pemain... dan memperkirakan akan ada sanksi dari FIFA

Dampak dari pertandingan antara Argentina dan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 meluas hingga di luar lapangan, setelah perayaan tim nasional Argentina berubah menjadi isu yang memicu reaksi politik dan diplomatik, serta membuka peluang bagi tindakan resmi terhadap Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Hal ini terjadi setelah pemerintah Inggris meminta FIFA untuk membuka penyelidikan terhadap tim nasional Argentina, menyusul kemenangan 2-1 atas Inggris di Atlanta dan lolosnya Argentina ke final Piala Dunia 2026.

Setelah pertandingan, para pemain Argentina meletakkan bendera putih di lapangan yang bertuliskan dengan huruf hitam: “Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina”.

Sebelumnya, FIFA telah memasukkan lambang Kepulauan Malvinas (Falkland) dan Perang 1982 ke dalam daftar simbol politik yang dilarang menjelang pertandingan antara kedua negara tersebut.