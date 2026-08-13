Krisis bek sayap teratasi? Newcastle berupaya merekrut Amar Dedic dari Benfica jelang laga pembuka Premier League melawan Liverpool

Menurut The Athletic, Newcastle United sedang aktif mengupayakan kesepakatan untuk Dedic guna memperkuat skuad yang sangat terkuras akibat cedera dan kepergian sejumlah nama besar. Meski bek sayap berusia 23 tahun itu memiliki klausul rilis senilai €50 juta (£42,7 juta), ada ekspektasi luas bahwa biaya yang disepakati bisa jauh lebih rendah.

Matthias Jaissle ingin menjadikan pemain Bosnia itu sebagai rekrutan pertamanya sejak mengambil alih tim pada awal bulan ini. Setelah sebelumnya melatih Dedic di FC Liefering dan Red Bull Salzburg, manajer asal Jerman itu memandang hubungan yang sudah terjalin di antara mereka sebagai faktor kunci untuk mempercepat integrasi sang bek sayap ke dalam skuad.