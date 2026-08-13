Getty Images Sport
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Krisis bek sayap teratasi? Newcastle berupaya merekrut Amar Dedic dari Benfica jelang laga pembuka Premier League melawan Liverpool
Mengatasi krisis ketersediaan di lini belakang
Menurut The Athletic, Newcastle United sedang aktif mengupayakan kesepakatan untuk Dedic guna memperkuat skuad yang sangat terkuras akibat cedera dan kepergian sejumlah nama besar. Meski bek sayap berusia 23 tahun itu memiliki klausul rilis senilai €50 juta (£42,7 juta), ada ekspektasi luas bahwa biaya yang disepakati bisa jauh lebih rendah.
Matthias Jaissle ingin menjadikan pemain Bosnia itu sebagai rekrutan pertamanya sejak mengambil alih tim pada awal bulan ini. Setelah sebelumnya melatih Dedic di FC Liefering dan Red Bull Salzburg, manajer asal Jerman itu memandang hubungan yang sudah terjalin di antara mereka sebagai faktor kunci untuk mempercepat integrasi sang bek sayap ke dalam skuad.
- Getty Images Sport
Penguatan mendesak untuk laga pembuka Liverpool
Waktu kepindahan ini sangat krusial bagi Newcastle, yang akan menghadapi laga pembuka Premier League yang berat melawan Liverpool pada 23 Agustus tanpa bek kanan senior yang fit. Tino Livramento masih menepi setelah menjalani operasi kecil pada betisnya pada Juni, sementara Lewis Miley masih memulihkan kebugarannya setelah patah kaki.
Jika kesepakatan dengan Benfica tercapai tepat waktu, Dedic diperkirakan akan langsung masuk starting XI saat menghadapi Liverpool. Dengan Livramento diperkirakan belum kembali hingga akhir bulan, bek Bosnia itu akan langsung menghadapi ujian berat di St James' Park.
Jaissle mengidentifikasi kebutuhan yang mencolok
Skuad warisan Jaissle sangat membutuhkan perombakan menyusul gelombang kepergian sejumlah nama besar. Eddie Howe sebelumnya sudah menyoroti kurangnya kedalaman skuad dan pengalaman, tetapi masalah itu semakin parah di posisi bek sayap setelah Kieran Trippier, Emil Krafth, dan Matt Targett hengkang, sehingga Newcastle sejauh musim panas ini belum mendatangkan tambahan bek sayap senior.
Meski kedatangan Jaissle di Tyneside memunculkan antusiasme untuk jangka panjang, kesuksesan instan bergantung pada rekrutmen cepat yang sesuai dengan gaya pressing intensitas tinggi miliknya. Dedic akan menjadi rekrutan keenam Newcastle pada musim panas ini, dan baru yang kedua yang berusia di atas 20 tahun, setelah kedatangan kiper Ewen Jaouen dan Lukas Hornicek, gelandang Aladji Bamba dan Sean Steur, serta winger Bazoumana Toure.
- AFP
Pemenang terbukti dengan sejarah di St James' Park
Dedic bergabung dengan Benfica pada musim panas 2025 setelah menjalani masa peminjaman di Marseille. Bek Bosnia itu sudah memiliki gelar dalam rekam jejaknya, setelah menjuarai Bundesliga Austria bersama Red Bull Salzburg pada musim 2022-23 dan mengangkat Supertaca Candido de Oliveira bersama Benfica pada 2025.
Meski bek kelahiran Austria itu mengalami malam yang sulit di St James' Park saat Benfica kalah 3-0 di Liga Champions musim lalu, ketika Anthony Gordon terus mengekspos kelemahannya, Newcastle yakin ia akan terus berkembang dan mencapai level baru di bawah arahan Jaissle.
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