Krisis bek kiri?! Mengapa Luke Shaw absen dari latihan Manchester United menjelang laga pembuka Liga Champions melawan Sabah FK

Bek sayap berusia 31 tahun itu terlihat absen dari kelompok utama di Carrington pada Rabu pagi. Dengan Manchester United bersiap menjamu klub Azerbaijan Sabah FK pada Kamis malam, ketidakhadirannya untuk ikut berlatih sempat memicu tanda tanya di kalangan fanbase.

Namun, absennya sang bek sepenuhnya merupakan bagian dari pengaturan staf medis klub. Menurut Manchester Evening News, Shaw hanya menjalani hari istirahat yang sudah dijadwalkan, bukan sedang mengalami masalah fisik baru.

Matthijs de Ligt juga tidak terlihat berlatih di lapangan karena ia masih melanjutkan proses rehabilitasi panjang akibat masalah punggung serius. Kabar lebih baik bagi Carrick, prospek akademi Harry Amass terlihat ikut serta dalam skuad senior untuk membantu melengkapi jumlah pemain.



