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Krisis bek kiri?! Mengapa Luke Shaw absen dari latihan Manchester United menjelang laga pembuka Liga Champions melawan Sabah FK
Alasan di balik absennya Shaw yang sudah direncanakan
Bek sayap berusia 31 tahun itu terlihat absen dari kelompok utama di Carrington pada Rabu pagi. Dengan Manchester United bersiap menjamu klub Azerbaijan Sabah FK pada Kamis malam, ketidakhadirannya untuk ikut berlatih sempat memicu tanda tanya di kalangan fanbase.
Namun, absennya sang bek sepenuhnya merupakan bagian dari pengaturan staf medis klub. Menurut Manchester Evening News, Shaw hanya menjalani hari istirahat yang sudah dijadwalkan, bukan sedang mengalami masalah fisik baru.
Matthijs de Ligt juga tidak terlihat berlatih di lapangan karena ia masih melanjutkan proses rehabilitasi panjang akibat masalah punggung serius. Kabar lebih baik bagi Carrick, prospek akademi Harry Amass terlihat ikut serta dalam skuad senior untuk membantu melengkapi jumlah pemain.
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke manajemen beban
Sifat terjadwal dari istirahat Shaw menyoroti perubahan yang jelas dalam manajemen beban di Old Trafford. Pemain berusia 31 tahun itu selalu tampil dalam kampanye Premier League musim lalu, sebagian besar karena diuntungkan oleh kalender yang lebih ringan tanpa komitmen di kompetisi Eropa.
Kini, setelah Manchester United kembali menjalani sepak bola kontinental usai jeda dua tahun, menjaga kebugaran personel kunci menjadi hal yang sangat penting. Klub secara aktif menjajaki opsi bek kiri selama jendela transfer musim panas untuk memberikan pelapis yang memadai, tetapi pada akhirnya gagal mendapatkan pemain cadangan.
Bintang Newcastle Lewis Hall dipantau secara intensif sebagai target utama, sebelum tim rekrutmen mengalihkan fokus ke alternatif yang lebih murah. Alejandro Balde dari Barcelona dan bek Racing Santander Jorge Salinas sama-sama dievaluasi, tetapi jendela transfer ditutup tanpa ada tambahan di posisi tersebut.
Kedalaman di posisi bek kiri tetap menjadi kekhawatiran
Cedera serius pada Shaw akan memicu perombakan besar di lini pertahanan bagi Carrick. Tanpa pelapis spesialis di skuad senior, bek kanan Diogo Dalot dan Noussair Mazraoui tetap menjadi kandidat paling mungkin untuk mengisi sisi kiri jika pemain Inggris itu harus menepi.
Kerentanan itu menambah tekanan besar pada strategi medis United saat ini. Menjalani jadwal padat di kompetisi domestik dan Eropa berarti staf pelatih harus sangat cermat dalam menentukan waktu untuk mengistirahatkan para starter penting.
Skuad juga sudah beroperasi dengan kapasitas yang berkurang di area lain. Amad Diallo masih memulihkan diri dari cedera pergelangan kaki yang dideritanya hanya beberapa hari sebelum musim baru dimulai. Sementara itu, rekrutan musim panas Carlos Baleba masih menepi karena masalah serupa yang dialaminya selama persiapan pramusim bersama Brighton.
- AFP
Derbi Manchester jadi prioritas
United menyambut Sabah di Old Trafford pada Kamis malam sebagai unggulan kuat, memberi Carrick kesempatan ideal untuk merotasi skuadnya. Mengingat bayang-bayang derbi Manchester berisiko tinggi melawan Manchester City pada Minggu, beberapa pemain pelapis bisa diberi menit bermain penting di Eropa.
Apakah Shaw akan langsung dikembalikan ke susunan pemain inti saat menghadapi tim tamu asal Azerbaijan itu masih harus dilihat. Namun, program pemulihannya yang dirancang khusus sangat mengisyaratkan bahwa bek sayap veteran itu sedang dipersiapkan untuk duel krusial akhir pekan melawan Manchester City.
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