Kontroversi tidak berhenti pada keputusan menunda pertandingan antara Al Nassr dan Al Wasl asal Uni Emirat Arab di Liga Champions Asia Elite, melainkan persoalan ini berubah menjadi krisis yang melampaui batas-batas pertandingan, setelah memunculkan berbagai pertanyaan seputar alasan di balik keputusan tersebut dan sejauh mana keputusan itu sejalan dengan prinsip kesetaraan peluang antarklub.

Di antara sikap pihak Arab Saudi yang bersikeras telah merampungkan persiapan yang diperlukan untuk menggelar laga tersebut, dan kondisi yang menghalangi kedatangan rombongan Al Wasl, AFC mendapati dirinya berhadapan dengan gelombang kritik serta tuntutan untuk menjelaskan apa yang terjadi.

Krisis ini bukan sekadar soal perubahan jadwal pertandingan, melainkan terletak pada detail-detail yang menyertai keputusan tersebut, terutama setelah Federasi Sepak Bola Arab Saudi menegaskan telah merampungkan seluruh persiapan organisasi yang diperlukan, termasuk izin penerbangan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, di samping telah tibanya perangkat wasit dan pengawas pertandingan di Riyadh.

Data-data ini membuka pintu bagi pertanyaan mengenai alasan yang mendorong AFC untuk menunda pertandingan, serta apakah kondisi yang dihadapi tim asal Uni Emirat Arab itu termasuk dalam kasus-kasus yang mengharuskan perubahan jadwal laga.