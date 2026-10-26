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Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Krisis Al Nassr dan Al Wasl memanas: AFC jadi sasaran kritik dan pertempuran hukum membayang di depan mata!

FEATURES
Al Nassr FC vs Al-Wasl
Al Nassr FC
Al-Wasl
AFC Champions League Elite
Arab Saudi
Uni Emirat Arab

Apa yang terjadi?

Kontroversi tidak berhenti pada keputusan menunda pertandingan antara Al Nassr dan Al Wasl asal Uni Emirat Arab di Liga Champions Asia Elite, melainkan persoalan ini berubah menjadi krisis yang melampaui batas-batas pertandingan, setelah memunculkan berbagai pertanyaan seputar alasan di balik keputusan tersebut dan sejauh mana keputusan itu sejalan dengan prinsip kesetaraan peluang antarklub.

Di antara sikap pihak Arab Saudi yang bersikeras telah merampungkan persiapan yang diperlukan untuk menggelar laga tersebut, dan kondisi yang menghalangi kedatangan rombongan Al Wasl, AFC mendapati dirinya berhadapan dengan gelombang kritik serta tuntutan untuk menjelaskan apa yang terjadi.

Krisis ini bukan sekadar soal perubahan jadwal pertandingan, melainkan terletak pada detail-detail yang menyertai keputusan tersebut, terutama setelah Federasi Sepak Bola Arab Saudi menegaskan telah merampungkan seluruh persiapan organisasi yang diperlukan, termasuk izin penerbangan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, di samping telah tibanya perangkat wasit dan pengawas pertandingan di Riyadh.

Data-data ini membuka pintu bagi pertanyaan mengenai alasan yang mendorong AFC untuk menunda pertandingan, serta apakah kondisi yang dihadapi tim asal Uni Emirat Arab itu termasuk dalam kasus-kasus yang mengharuskan perubahan jadwal laga.

  • Al Nassr siap, lalu mengapa laga ditunda?

    Al-Nassr seharusnya menjamu tamunya, Al-Wasl, di Stadion Al-Awwal Park di Riyadh, dalam ajang Liga Champions Asia Elite, namun ketidakmampuan rombongan tim Uni Emirat Arab untuk melakukan perjalanan menyebabkan pertandingan ditunda berdasarkan keputusan dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

    Krisis ini terkait dengan kesulitan menyangkut perjalanan dan kondisi di sekitar lalu lintas penerbangan, pada saat Federasi Sepak Bola Arab Saudi menegaskan bahwa pihaknya telah merampungkan prosedur dan koordinasi yang diperlukan untuk menggelar laga tersebut.

    Perbedaan antara kesiapan pengaturan di dalam Arab Saudi dan ketidakmampuan rombongan Al-Wasl untuk tiba ini menimbulkan tanda tanya di kalangan publik olahraga, terutama dengan telah tibanya perangkat wasit dan pengawas pertandingan di Riyadh.

    Namun, poin ini saja tidak cukup untuk memastikan bahwa keputusan penundaan melanggar regulasi, sebab penilaian hukumnya bergantung pada sifat kondisi yang dihadapi rombongan Uni Emirat Arab, bukti-bukti yang menjadi dasar AFC dalam mengambil keputusannya, serta sejauh mana ketentuan force majeure atau keadaan luar biasa dapat diterapkan pada peristiwa ini.

  • Bayang-bayang masa lalu kembali, dan Al Hilal hadir dalam perbandingan

    Perdebatan tidak hanya terbatas pada para pendukung Al Nassr, karena krisis ini kembali menghadirkan ke permukaan sejumlah peristiwa sebelumnya yang berkaitan dengan Al Hilal, yang diungkit dalam diskusi terkait penanganan AFC terhadap kondisi perjalanan dan krisis darurat. Di antara yang paling menonjol adalah peristiwa ketika tim tersebut terpaksa melakukan perjalanan darat ke Qatar dalam kondisi sulit, selain tersingkirnya mereka dari Liga Champions Asia pada tahun 2020 saat krisis pandemi corona, setelah mereka tidak mampu memenuhi persyaratan partisipasi akibat kasus terinfeksi virus di dalam rombongan.

    Perbandingan-perbandingan ini memicu tuntutan akan perlunya penerapan regulasi dengan standar yang jelas dan konsisten terhadap seluruh klub, terlepas dari perbedaan nama tim atau kewarganegaraannya.

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    Meski demikian, perbandingan hukum antara peristiwa-peristiwa tersebut tidak bisa dibenarkan hanya karena kemiripan kondisi secara kasat mata; sebab setiap kasus terkait dengan detailnya masing-masing serta regulasi yang berlaku saat itu, di samping keputusan-keputusan resmi dan alasan-alasan yang mendasarinya.

    Dan pertanyaan yang paling penting tetap: apakah AFC menangani kasus-kasus serupa dengan standar yang sama? Jawabannya menuntut penelaahan terhadap alasan-alasan resmi dari setiap keputusan, bukan sekadar membandingkan hasil akhirnya, dan hal inilah yang menjadikan publikasi detail keputusan terakhir beserta penjelasannya sebagai sesuatu yang penting untuk meredam perdebatan.

  • Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Apakah Al Nassr memiliki peluang untuk mengajukan banding secara hukum?

    Aspek hukum turut memasuki garis krisis, di tengah tuntutan untuk menjelaskan dasar regulasi yang menjadi acuan AFC dalam menunda pertandingan, serta sejauh mana keputusan tersebut selaras dengan regulasi turnamen.

    Para pengkritik menilai bahwa rampungnya persiapan yang diperlukan oleh Federasi Sepak Bola Saudi dan Al Nassr untuk menggelar laga tersebut menuntut adanya penjelasan yang jelas mengenai apa yang terjadi, terutama mengingat tibanya perangkat wasit dan pengawas pertandingan di Riyadh.

    Namun, pembicaraan mengenai hak Al Nassr atas poin pertandingan atau menganggap Al Wasl kalah dengan skor 3-0 masih terlalu dini selama belum dipastikan sejauh mana pasal-pasal regulasi dapat diterapkan pada kasus ini, dan apakah ada keadaan luar biasa yang diakui secara resmi. Sebab, penundaan tidak secara otomatis berarti kekalahan bagi tim yang tidak dapat melakukan perjalanan, sebagaimana tuntutan atas poin saja tidak cukup untuk menjamin diperolehnya poin tersebut; karena hal itu bergantung pada bukti, prosedur, dan keputusan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang.

    Dari sinilah muncul pentingnya Al Nassr dan Federasi Sepak Bola Saudi memperoleh penjelasan resmi mengenai alasan penundaan, pasal-pasal regulasi yang menjadi acuan keputusan tersebut, serta prosedur yang tersedia untuk mengajukan keberatan atasnya apabila terdapat alasan regulatif untuk itu.

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  • Pertarungan yang belum berakhir: keputusan yang dinanti akan menentukan arah

    Polemik antara Al Nassr dan Al Wasl menempatkan AFC di hadapan sebuah ujian yang berkaitan dengan kejelasan keputusan-keputusannya serta kemampuannya menjelaskan hal tersebut kepada klub dan para penggemar, terutama ketika situasi penundaan memunculkan pertanyaan seputar keadilan kompetisi. Yang dibutuhkan tidak sebatas menentukan jadwal pengganti bagi pertandingan, melainkan juga mencakup penjelasan mengenai alasan-alasan yang menjadikan penundaan sebagai opsi yang diambil, dan bagaimana regulasi diterapkan dalam kasus ini.

    Adapun Al Nassr, mereka akan dihadapkan pada sejumlah pilihan yang ditentukan oleh rincian keputusan resmi serta apa yang diizinkan oleh regulasi, baik melalui permintaan penjelasan maupun menempuh jalur banding yang tersedia. Sengketa ini bisa saja berkembang hingga ke badan arbitrase olahraga yang lebih tinggi, apabila prosedur-prosedur terkait telah habis ditempuh dan terpenuhi syarat-syarat hukum yang diperlukan untuk itu.

    Sembari menunggu gambaran yang lebih jelas, kasus ini tetap terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan penting, namun penyelesaiannya tidak akan datang melalui kemarahan para penggemar atau perbandingan semata, melainkan melalui regulasi, bukti, dan penafsiran resmi. Tolok ukur sesungguhnya dalam polemik ini adalah sejauh mana semua pihak berkomitmen pada aturan-aturan yang mengatur kompetisi, serta jaminan penerapannya secara jelas dan konsisten kepada semua pihak.

Pertandingan berikutnya
ALN

ALN

AFC Champions League Elite

26 Okt 2026

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ALW