Koulibaly: Bono-lah yang memberi tahu saya tentang kejutan kemenangan Maroko... dan saya sudah tahu bahwa Benzema akan datang

Dia mengungkap kisah di balik layar terkait percakapannya dengan pemain Prancis Karim Benzema, sebelum sang pemain bergabung dengan "Al-Hilal" pada bursa transfer musim dingin lalu, dalam sebuah kesepakatan yang menarik perhatian luas dan memicu banyak kontroversi di kalangan sepak bola.

Al-Hilal telah mengumumkan penandatanganan kontrak dengan Benzema selama satu setengah musim, setelah sang pemain memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan Al-Ittihad.

Khalido Koulibaly mengatakan mengenai hal ini: "Tiga hari sebelum penandatanganan Karim Benzema, saya menghubunginya secara langsung untuk memastikan kondisinya, dan saya bertanya apakah dia sudah dekat dengan kepindahan, lalu dia memberitahu saya bahwa negosiasi sudah berada pada tahap lanjut, dan segalanya berjalan positif."

Dia melanjutkan: "Saya terus memantau perkembangannya selama periode itu, terutama karena semakin banyak pembicaraan di dalam tim mengenai kemungkinan kedatangannya, hingga tiba hari pertandingan melawan Al Ahly, di mana kesepakatan itu secara resmi diselesaikan."

Dia menambahkan: "Pada hari itu, kami mengirimkan foto dirinya dari dalam pesawat, untuk memastikan kepada kami bahwa dia akan hadir keesokan harinya, yang semakin meningkatkan antusiasme semua orang di dalam tim."