Diterjemahkan oleh

Koulibaly: Bono-lah yang memberi tahu saya tentang kejutan kemenangan Maroko... dan saya sudah tahu bahwa Benzema akan datang

Pernyataan mengejutkan dari bintang asal Senegal

Bek asal Senegal, Kalidou Koulibaly, bintang klub Al-Hilal, mengungkap kejutan besar terkait keputusan kontroversial yang diumumkan oleh Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), yaitu menganugerahi gelar juara Piala Afrika kepada Maroko atas timnas negaranya.

CAF sebelumnya telah mengumumkan penobatan Maroko sebagai juara menggantikan Senegal, setelah insiden yang memanas dalam pertandingan final antara kedua tim yang berakhir dengan kemenangan "Singa Teranga" (1-0).

    Dalam pernyataan kepada media, Koulibaly mengatakan: "Bono adalah orang pertama yang memberi tahu saya tentang keputusan itu. Dia menerima telepon dari seseorang, lalu berkata kepada saya sambil bercanda, 'Sekarang kami yang jadi juara, bukan kalian,' dan kemudian saya melihat keputusan CAF."

    Baca juga.. Di hadapan teman Ronaldo.. Penyiar Brasil mengenang kembali penghinaan terhadap Messi!

    Dia menambahkan: "Awalnya saya tidak percaya dan merasa terkejut, tetapi saya berkata pada diri sendiri bahwa saya harus fokus bersama tim, karena kami akan bermain pada hari berikutnya."

    Dia melanjutkan: "Hal ini tidak memengaruhi hubunganku dengan Yassine Bounou, karena aku memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, dan aku terus menjalani hidup setelah berita mengejutkan itu."


    Di balik layar kesepakatan Benzema

    Dia mengungkap kisah di balik layar terkait percakapannya dengan pemain Prancis Karim Benzema, sebelum sang pemain bergabung dengan "Al-Hilal" pada bursa transfer musim dingin lalu, dalam sebuah kesepakatan yang menarik perhatian luas dan memicu banyak kontroversi di kalangan sepak bola.

    Al-Hilal telah mengumumkan penandatanganan kontrak dengan Benzema selama satu setengah musim, setelah sang pemain memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan Al-Ittihad.

    Khalido Koulibaly mengatakan mengenai hal ini: "Tiga hari sebelum penandatanganan Karim Benzema, saya menghubunginya secara langsung untuk memastikan kondisinya, dan saya bertanya apakah dia sudah dekat dengan kepindahan, lalu dia memberitahu saya bahwa negosiasi sudah berada pada tahap lanjut, dan segalanya berjalan positif."

    Dia melanjutkan: "Saya terus memantau perkembangannya selama periode itu, terutama karena semakin banyak pembicaraan di dalam tim mengenai kemungkinan kedatangannya, hingga tiba hari pertandingan melawan Al Ahly, di mana kesepakatan itu secara resmi diselesaikan."

    Dia menambahkan: "Pada hari itu, kami mengirimkan foto dirinya dari dalam pesawat, untuk memastikan kepada kami bahwa dia akan hadir keesokan harinya, yang semakin meningkatkan antusiasme semua orang di dalam tim."

  • Kehidupan di Arab Saudi

    Koulibaly berbicara tentang kehidupan di Arab Saudi, dengan mengatakan: "Saya merasa sangat nyaman, karena saya bisa berbaur dengan masyarakat Arab Saudi secara alami."

    Dia menambahkan: "Liga Saudi terus berkembang dari hari ke hari, dengan potensi yang luar biasa baik dalam hal organisasi, pemain, maupun aspek lainnya, dan saya berharap liga ini akan menjadi seperti liga-liga dunia."