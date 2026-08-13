Dibangun di atas basis putih ikonik klub, jersey ini memadukan fondasi yang sudah dikenal dengan tekstur yang lebih halus dan aksen yang subtil, menghasilkan desain yang terasa matang dan modern sekaligus tetap mempertahankan kejelasan yang menjadi ciri khas Real Madrid saat bermain di kandang.

Aksen hijau tua membingkai desain di bagian kerah dan ujung lengan, yang menampilkan pola rumit pada kain, terinspirasi dari geometri berlian dan mutiara yang terdapat pada mahkota klub, menerjemahkan keterampilan dan keunggulan ke dalam estetika performa modern. Tiga garis adidas di bahu menghadirkan sentuhan merah muda yang tak terduga, menghubungkan jersey ini dengan identitas musiman yang lebih luas sekaligus menambah energi pada tampilan keseluruhan.

Perlengkapan ini sudah tersedia untuk dibeli sekarang, dengan harga awal replika jersey dewasa sekitar £80 dan versi autentik pemain mulai dari £110.



