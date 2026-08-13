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Real Madrid home 2026-27 kit 1adidas
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Kostum Real Madrid 2026-27: Jersey kandang, tandang, ketiga, dan kiper yang baru, tanggal rilis, bocoran seragam, dan harga

Real Madrid
Real Madrid Femenino
CULTURE

Semua yang perlu Anda ketahui tentang kostum baru Real Madrid untuk musim 2026-27.

Jersey adidas Real Madrid untuk musim 2026-27 menghadirkan kombinasi yang sangat unik dari berbagai hal bersejarah yang pertama kali terjadi, estetika terinspirasi kemewahan, dan perayaan ulang tahun besar-besaran.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang jersey baru Real Madrid untuk musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar bisa membelinya.

  • Real Madrid home 2026-27 kit 1adidas

    Jersey kandang Real Madrid 2026-27, tanggal rilis & harga

    Dibangun di atas basis putih ikonik klub, jersey ini memadukan fondasi yang sudah dikenal dengan tekstur yang lebih halus dan aksen yang subtil, menghasilkan desain yang terasa matang dan modern sekaligus tetap mempertahankan kejelasan yang menjadi ciri khas Real Madrid saat bermain di kandang.

    Aksen hijau tua membingkai desain di bagian kerah dan ujung lengan, yang menampilkan pola rumit pada kain, terinspirasi dari geometri berlian dan mutiara yang terdapat pada mahkota klub, menerjemahkan keterampilan dan keunggulan ke dalam estetika performa modern. Tiga garis adidas di bahu menghadirkan sentuhan merah muda yang tak terduga, menghubungkan jersey ini dengan identitas musiman yang lebih luas sekaligus menambah energi pada tampilan keseluruhan.

    Perlengkapan ini sudah tersedia untuk dibeli sekarang, dengan harga awal replika jersey dewasa sekitar £80 dan versi autentik pemain mulai dari £110.


  • Real Madrid 26-27 away kitadidas

    Jersey tandang Real Madrid 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey tandang baru Real Madrid untuk musim 2026-27 adalah desain yang ditandai basis hijau gelap dan detail putih pudar, mengolah kembali kombinasi warna yang pernah digunakan pada masa lalu melalui sentuhan modern. Dibangun di atas dasar hijau tua yang pekat, jersey ini menghadirkan tampilan tonal yang ditentukan oleh pola rekayasa khusus. Fitur yang menonjol dari jersey ini adalah konstruksi kerah modern, yang diselesaikan dengan garis tepi putih pudar yang halus. Detail ini juga hadir pada manset lengan dan aksen bahu, ketika tiga garis khas adidas memberikan kontras terhadap dasar yang lebih gelap, menciptakan estetika yang bersih dan berkelas.


  • Real Madrid 26/27 third kit adidas

    Jersey ketiga Real Madrid 2026-27, tanggal rilis & harga

    Diperkenalkan oleh adidas untuk musim 2026-27, Jersey ketiga baru Real Madrid menampilkan dasar merah muda pekat yang merayakan basis penggemar global klub sambil mengacu pada warna yang mengesankan dalam beberapa waktu terakhir. Dibuat dengan tekstur geometris modern yang terinspirasi oleh keterampilan artistik Latin dan direkayasa langsung ke dalam kain, desain ini memadukan warisan dengan gaya kontemporer. Aksen putih gading pada kerah V-neck, ujung lengan, lambang klub, dan tiga garis ikonik memberikan kontras yang bersih dan anggun terhadap dasar yang mencolok untuk melengkapi estetika premium.


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