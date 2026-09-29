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'Korban kalender' - Cole Palmer disorot ketika kepala PFA mengecam sistem sepak bola yang 'memuakkan' karena menuntut terlalu banyak dari para pemain
Titik puncak bagi atlet elite
Perdebatan seputar kelelahan pemain mencapai intensitas baru pekan ini setelah gelombang penarikan diri sejumlah nama besar dari tugas internasional. Molango, kepala eksekutif PFA, menggunakan kasus Palmer dari Chelsea untuk menyoroti apa yang ia gambarkan sebagai lingkungan "yang bertahan adalah yang paling kuat" yang tidak berkelanjutan.
Palmer adalah satu dari lima pemain internasional Inggris ternama yang memilih mundur dari skuad terbaru Thomas Tuchel. Bos PFA itu mengungkapkan kekhawatiran mendalam bahwa para pemain kini dipaksa memilih antara kesehatan fisik jangka panjang mereka dan kebanggaan mewakili negara mereka, seraya menyatakan bahwa padatnya jumlah pertandingan telah mendorong sepakbola level elite ke titik berbahaya ketika faktor biologis tak lagi bisa diabaikan.
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Molango menyalahkan kalender sepak bola
Frustrasi Molango terlihat jelas saat ia berbicara pada KTT performa Fifpro di London, ketika ia mempertanyakan integritas mendasar sebuah industri yang membuat bintang-bintang terbesarnya tak mampu memenuhi kewajiban internasional mereka. "Ketika England melihat lima pemain yang harus mundur, padahal momen paling membanggakan bagi seorang pemain adalah mendapat panggilan ke tim nasional, Anda jadi bertanya pada diri sendiri, apa yang salah dengan industri ini?" kata Molango.
Ia juga lebih lanjut menekankan beban khusus yang ditanggung talenta muda, dengan mencatat bahwa "Anda melihat orang-orang seperti Palmer, seseorang yang akan bermain dalam empat musim panas berturut-turut andai ia pergi ke Piala Dunia, lalu Anda bertanya-tanya mengapa ia absen? Ia absen karena ia adalah korban kalender dan itu adalah sesuatu yang mutlak harus membunyikan alarm."
Tuchel dan gesekan dalam pengelolaan beban
Keputusan Palmer untuk mundur demi "manajemen beban" tidak mendapat simpati secara menyeluruh, sehingga memicu perbedaan yang jelas antara ekspektasi manajer dan advokasi kesejahteraan pemain. Manajer Inggris Thomas Tuchel, yang ingin mengintegrasikan para pemain kunci ke dalam skema taktik barunya, menyuarakan kekesalannya atas situasi tersebut. Dalam respons tegas terhadap absennya sang pemain, Tuchel mengatakan penyerang itu "melewatkan terlalu banyak kesempatan" untuk memantapkan dirinya di kamp timnas Inggris.
Menanggapi langsung kritik yang ditujukan kepada mereka yang mundur, Molango menyoroti bahwa beban fisik adalah persoalan sains, bukan keinginan. "Mereka suka bermain untuk Inggris. Mereka suka bermain untuk tim nasional mereka. Tetapi sayangnya tubuh Anda punya batasnya. Anda tidak bisa mengakali biologi," katanya.
Argumennya tetap sama, bahwa jika industri ini terus mengabaikan tanda-tanda peringatan tersebut, kualitas produknya pada akhirnya akan terdampak. "Apakah itu benar-benar sepak bola yang kita inginkan?" tanya Molango. "Apakah itu sepak bola ketika orang-orang yang membuat kita bermimpi tidak bisa tampil? Bagi saya itu sangat mengkhawatirkan."
- Getty Images Sport
Seruan untuk perombakan regulasi
Untuk mengatasi kelelahan yang dihadapi para pemain level tertinggi, Molango mengusulkan perubahan signifikan pada jadwal tahunan, termasuk libur musim panas wajib selama tiga pekan yang kemudian diikuti periode latihan ulang selama tiga pekan.
"Apa yang kami lihat dalam beberapa tahun terakhir adalah sistem yang sakit, yang tidak sehat, karena pada akhirnya berputar di sekitar upaya mendapatkan suara dan konsolidasi kekuasaan," ujar Molango, seraya menyiratkan bahwa kepentingan politik di badan-badan pengatur sepak bola lebih diutamakan daripada kesehatan para atlet yang menghasilkan pemasukan.
Tanpa kesepakatan bersama untuk melindungi waktu pemulihan ini, serikat tersebut memperingatkan bahwa siklus kelelahan berlebihan hanya akan memburuk seiring ditambahkannya kompetisi klub dan internasional baru.
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