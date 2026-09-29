Keputusan Palmer untuk mundur demi "manajemen beban" tidak mendapat simpati secara menyeluruh, sehingga memicu perbedaan yang jelas antara ekspektasi manajer dan advokasi kesejahteraan pemain. Manajer Inggris Thomas Tuchel, yang ingin mengintegrasikan para pemain kunci ke dalam skema taktik barunya, menyuarakan kekesalannya atas situasi tersebut. Dalam respons tegas terhadap absennya sang pemain, Tuchel mengatakan penyerang itu "melewatkan terlalu banyak kesempatan" untuk memantapkan dirinya di kamp timnas Inggris.

Menanggapi langsung kritik yang ditujukan kepada mereka yang mundur, Molango menyoroti bahwa beban fisik adalah persoalan sains, bukan keinginan. "Mereka suka bermain untuk Inggris. Mereka suka bermain untuk tim nasional mereka. Tetapi sayangnya tubuh Anda punya batasnya. Anda tidak bisa mengakali biologi," katanya.

Argumennya tetap sama, bahwa jika industri ini terus mengabaikan tanda-tanda peringatan tersebut, kualitas produknya pada akhirnya akan terdampak. "Apakah itu benar-benar sepak bola yang kita inginkan?" tanya Molango. "Apakah itu sepak bola ketika orang-orang yang membuat kita bermimpi tidak bisa tampil? Bagi saya itu sangat mengkhawatirkan."