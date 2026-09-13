Edisi terbaru derby Manchester memanas sejak awal babak pertama ketika Foden mendapat kartu merah langsung setelah bentrok dengan kapten Manchester United, Fernandes. Meski Foden yang diusir wasit Michael Oliver karena tindakan kekerasan, Keane tidak terkesan dengan aksi berlebihan gelandang Portugal tersebut.

Keane melontarkan penilaian tajam soal situasi itu dengan mengatakan: "Kita harus adil dan bertanya apakah pemain memberi wasit kesempatan, dan Foden memang agak bodoh, tetapi Bruno juga begitu di sini. Jika Bruno diusir hanya karena itu, kita akan bilang Bruno agak bodoh dan sedikit konyol."

Ia menambahkan: "Anda tidak bisa berguling-guling seperti itu. Bruno harus bisa lebih baik di situ. Orang-orang bilang ada tensi di sana, ini laga besar, tetapi Anda harus menjaga rekan setim Anda dan juga pemain lawan. Foden, menurut saya itu bukan kartu merah."