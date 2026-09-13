AFP
Diterjemahkan oleh
'Konyol!' - Roy Keane KECAM Bruno Fernandes soal kartu merah Phil Foden dalam bentrok sengit derbi Manchester
Keane pertanyakan sikap Fernandes di Old Trafford
Edisi terbaru derby Manchester memanas sejak awal babak pertama ketika Foden mendapat kartu merah langsung setelah bentrok dengan kapten Manchester United, Fernandes. Meski Foden yang diusir wasit Michael Oliver karena tindakan kekerasan, Keane tidak terkesan dengan aksi berlebihan gelandang Portugal tersebut.
Keane melontarkan penilaian tajam soal situasi itu dengan mengatakan: "Kita harus adil dan bertanya apakah pemain memberi wasit kesempatan, dan Foden memang agak bodoh, tetapi Bruno juga begitu di sini. Jika Bruno diusir hanya karena itu, kita akan bilang Bruno agak bodoh dan sedikit konyol."
Ia menambahkan: "Anda tidak bisa berguling-guling seperti itu. Bruno harus bisa lebih baik di situ. Orang-orang bilang ada tensi di sana, ini laga besar, tetapi Anda harus menjaga rekan setim Anda dan juga pemain lawan. Foden, menurut saya itu bukan kartu merah."
- Getty Images Sport
Kontroversi meledak saat Foden mendapat kartu merah
Insiden itu terjadi pada menit ke-23 pertandingan ketika Fernandes tampak menjatuhkan Foden di dekat garis tepi. Tayangan ulang menunjukkan bahwa saat Foden berada di tanah, Fernandes mengenai dia dengan tendangan kecil, yang memancing bintang City itu untuk melampiaskan reaksinya.
Meski kontaknya minim, reaksi dari kapten United itu cukup untuk meyakinkan para ofisial mengambil tindakan disipliner paling berat. Keane terus berargumen bahwa provokasi dari Fernandes adalah pemicu sebenarnya dari kartu merah tersebut. "Foden bangkit dan bereaksi, jadi jelas dia sekarang dikartu merah," tambah Keane.
"Fernandes mengenai dia dan memberinya tendangan kecil. Saya kira itu diklasifikasikan sebagai tindakan keras. Tapi Fernandes adalah sosok yang bertindak keras di sini, saya rasa Foden tidak seharusnya mendapat kartu merah."
Para pengamat terbelah soal disiplin dalam derby
Kartu merah itu memicu perdebatan yang lebih luas di kalangan mantan pemain profesional, dengan Gary Neville dan Wayne Rooney menyampaikan perspektif yang berbeda soal insiden tersebut. Sementara Keane tegas membela Foden, Neville lebih kritis terhadap kurangnya disiplin dari lulusan akademi City itu.
Mantan bek United itu menilai reaksi kekanak-kanakan Foden membuatnya tak punya pembelaan, meski ia mengaku terkejut karena Fernandes lolos dari segala bentuk hukuman atas provokasi awalnya.
Sang bek sayap legendaris itu menambahkan bahwa itu adalah momen menyakitkan bagi Foden saat berjalan menuju terowongan, sambil mengakui bahwa Fernandes berhasil memancing reaksi dari lawannya.
- Getty Images Sport
Dampak terhadap rencana taktis Maresca
Dampak dari kartu merah itu akan melampaui satu derby ini saja. Manchester City pada akhirnya mampu bertahan untuk mengamankan kemenangan 1-0 atas Manchester United, meski harus bermain dengan 10 orang setelah Foden diusir keluar lapangan.
Foden kini menghadapi skorsing standar tiga pertandingan karena tindakan kekerasan, yang membuatnya absen dalam sejumlah laga penting Premier League dan piala. Hal ini membuat manajer City dipusingkan dalam menentukan pilihan pada periode krusial musim ini.
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