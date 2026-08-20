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Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

'Konyol!' - Joe Cole kecam banderol £100 juta Chelsea untuk bintang Chelsea

Chelsea
P. Neto
Premier League

Mantan winger Chelsea Joe Cole menyebut valuasi £100 juta yang dipatok klub untuk Pedro Neto sebagai "konyol". Ia menegaskan tidak ada sosok sepakbola yang waras yang akan membayar sebesar itu, meski ia mengakui klub-klub Arab Saudi mungkin tergoda untuk memenuhi banderol tersebut.

  • Cole mengecam banderol harga Neto sebesar £100 juta

    Cole dengan tegas mempertanyakan valuasi optimistis Chelsea sebesar £100 juta untuk winger Neto. Mantan pemain internasional Inggris itu meyakini banderol yang dipasang klub sama sekali tidak realistis bagi peminat-peminat top Eropa. Pemain internasional Portugal itu terus memunculkan spekulasi transfer. Namun, Cole menegaskan petinggi Stamford Bridge telah menetapkan harga jual jauh di atas nilai pasar sang pemain yang sebenarnya.

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    'Tidak ada orang waras yang membayar £100 juta'

    Cole blak-blakan dalam menilai valuasi tersebut, dengan mengklaim bahwa harga yang pantas untuk penyerang Portugal itu kira-kira sekitar setengah dari harga yang saat ini dipatok Chelsea.

    Berbicara kepada Paddy Power, Cole berkata: "£100 juta itu memang agak konyol. Pihak Saudi mungkin akan membayarnya karena uang bukan masalah bagi mereka, tetapi saya rasa Manchester City tidak akan membayar £100 juta untuk Pedro Neto.

    "Saya pikir ada banyak uang Saudi di dalam konsorsium yang menjalankan Chelsea, jadi entahlah apakah Chelsea bertahan di angka £100 juta karena tahu pihak Saudi akan datang. Saya rasa orang sepakbola yang masuk akal tidak akan membayar £100 juta untuk Pedro Neto. Saya menilainya setengah dari itu, sekitar £50-60 juta."

  • Fleksibilitas taktis

    Terlepas dari kritik kerasnya terhadap valuasi tersebut, Cole tetap menaruh kekaguman besar pada kemampuan teknis Neto dan etos kerjanya di lapangan. Ia menyoroti fleksibilitas taktis bintang Portugal itu sebagai aset besar bagi skuad mana pun.

    "Saya sangat menyukainya sebagai pemain. Dia terlihat seperti petarung yang bagus dan pejuang sejati," jelas Cole. "Dia bisa bermain di kiri dan kanan, bahkan sebagai bek sayap jika dibutuhkan di sana. Banyak kualitas, dan sekarang juga pemain Premier League yang berpengalaman."

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  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-REAL SOCIEDADAFP

    Satu musim lagi di Stamford Bridge?

    Dengan musim Premier League dimulai besok malam, Chelsea kini harus memutuskan apakah akan terus menunggu pembeli senilai £100 juta atau fokus mengintegrasikan Neto ke dalam rencana tim utama mereka.

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