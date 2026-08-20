Cole blak-blakan dalam menilai valuasi tersebut, dengan mengklaim bahwa harga yang pantas untuk penyerang Portugal itu kira-kira sekitar setengah dari harga yang saat ini dipatok Chelsea.

Berbicara kepada Paddy Power, Cole berkata: "£100 juta itu memang agak konyol. Pihak Saudi mungkin akan membayarnya karena uang bukan masalah bagi mereka, tetapi saya rasa Manchester City tidak akan membayar £100 juta untuk Pedro Neto.

"Saya pikir ada banyak uang Saudi di dalam konsorsium yang menjalankan Chelsea, jadi entahlah apakah Chelsea bertahan di angka £100 juta karena tahu pihak Saudi akan datang. Saya rasa orang sepakbola yang masuk akal tidak akan membayar £100 juta untuk Pedro Neto. Saya menilainya setengah dari itu, sekitar £50-60 juta."