fabregas como callegariGetty Images
Massimo Callegari

Kontroversial, obsesif, karismatik, dan berkarakter kuat: Apakah Fabregas sudah siap untuk bergabung dengan klub besar?

Akankah ia mampu tetap setia pada jati dirinya tanpa terjebak dalam peran yang dimainkannya? Ulasan mendalam dari Massimo Callegari.

Akar Katalan Barcelona, pengaruh Anglo-Prancis Arsenal era Wenger, pragmatisme Mourinho dan Conte, serta geometri ambisius Sarri. Karier Fabregas sebagai pemain adalah ringkasan dari berbagai aliran sepak bola, sebuah bekal teknis dan budaya yang sangat kaya. Namun, semua yang telah kamu serap sebagai pemain tidak secara otomatis mendefinisikan dirimu sebagai pelatih. Dan memang, Cesc sedang membangun sesuatu yang khas miliknya. Di konteks Italia, di mana seringkali ruang lebih dilindungi daripada diciptakan, melihat sebuah tim yang melakukan hal sebaliknya bukanlah hal sepele. Como-nya adalah provokasi budaya bahkan sebelum menjadi taktik: lapangan yang sempit dan terus melebar, kecepatan umpan, pemain sayap yang terlibat dalam formasi 4-2-3-1 yang diabaikan di Serie A, pemain muda yang diberi tanggung jawab, serta risiko yang diterima dalam permainan di semua lini, termasuk kiper. Butez, yang datang dengan dasar teknis yang baik, telah mengalami lompatan kualitas dalam kemampuannya membaca permainan, keahlian di mana ia kini unggul dan menjadi kiper terbaik di Serie A. Bersamanya, sedikit seperti Mou dengan Lampard saat baru tiba di Chelsea, Cesc bekerja pada kaki dan kepalanya, karena ia yakin Butez memiliki segalanya untuk menjadi nomor 1 dalam situasi-situasi tersebut. Kredibilitas diraih seperti ini: apa yang kamu katakan terlihat di lapangan, teori yang diterapkan di lapangan hijau yang luas.


Lalu ada aspek lain, yaitu komunikasi, serta interaksi atau pertentangan dengan para “guru” di bangku cadangan. Mulai dari Allegri hingga Gasperini, yang sering memicu perdebatan di kalangan sesama pelatih dan bahkan di antara para pengamat: apakah itu kelemahan atau kelebihan, sifat bawaan atau strategi? Jawabannya dapat diringkas dalam satu kata: kepribadian.

  • Sedikit berani dan sedikit sembrono, Fabregas menunjukkan banyak hal, terlebih lagi jika dilihat dari usianya yang masih muda (38 tahun) dan statusnya sebagai pelatih. Karakter lebih daripada strategi, oleh karena itu, didukung oleh lingkungan yang kokoh, oleh sebuah klub yang melindunginya, menghargainya, dan memberinya tanggung jawab tanpa memberikan tekanan berlebihan. Dan di mana ia merasa menjadi bagian integral, tidak hanya sebagai tahap awal dari proses pertumbuhan yang mungkin/seharusnya segera membawanya ke klubpapan atas, tetapi juga sebagai tokoh sentral untuk menarik para pemain. Dari tim utama, tentu saja, tetapi juga dari sektor pemuda, para pemuda yang dalam kehidupan sehari-hari menyerap dari dirinya makna mendalam dan masa depan dari proyek klub. Sebuah gagasan yang telah dibagikan Fabregas sejak kedatangannya, ketika dengan rendah hati ia mulai melatih Primavera 2, sebuah tim yang saat itu masih harus dibangun dari nol. Terlepas dari kesulitan dan kariernya yang gemilang sebagai pemain, justru sikapnya sebagai “primus inter pares”—bukan di atas podium—lah yang memikat para pemain muda dan jajaran manajemen. Ia tidak berada di Como hanya untuk dirinya sendiri.

  • Tentu saja, ada beberapa halyang berlebihan. Keputusan-keputusan radikal (Jacobo Ramòn ditempatkan sebagai penyerang tengah tambahan secara konsisten pada babak pertama melawan Roma) dan tanda-tanda bahwa sang pelatih masih dalam proses pengembangan, yang tetap menunjukkan keberanian untuk mengambil risiko.


    Lompatan ke klub papan atas, cepat atau lambat, akan terkait dengan kebutuhan untuk mengkonsolidasikan metodenya dalam konteks yang kurang terlindungi. Sebuah tahap peralihan, sebuah klub yang menuntut namun tidak terobsesi dengan hasil instan (Firenze?), mungkin dapat menjadi langkah bertahap antara realitas yang sempurna (Como, di mana semua permintaannya dipenuhi sepenuhnya) dan realitas yang tak terhindarkan tidak sempurna, yaitu klub-klub papan atas di mana pemilik sering kali berinvestasi, mengambil keputusan, dan menyerahkan tim kepada pelatih dalam kondisi siap pakai, dengan misi untuk meraih hasil. Dan jika hasil itu tidak segera tercapai, dalam kebanyakan kasus, terima kasih-selamat tinggal-selanjutnya yang berikutnya.  


    Dikisahkan bahwa gairahnya terhadap sepak bola begitu mendalam, tak tertahankan, hampir tak terkendali. Obsesi murni. Seperti saat makan malam Natal klub ketika, meski suasana sedang meriah, ia tak bisa mengalihkan pandangannya dari tablet untuk menyaksikan Napoli vs Milan di Supercoppa Italiana. Tak satu pun dari keduanya akan menjadi lawan Como dalam beberapa minggu berikutnya, tak ada pertandingan mendesak. Hanya gairah. Dan obsesi. Akankah ia mampu tetap setia pada jati dirinya tanpa terjebak dalam citra yang dibangun? Dalam jawaban atas dilema ini terletak peluang bahwa tak ada cakrawala yang tertutup baginya.

