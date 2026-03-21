Kontroversial, obsesif, karismatik, dan berkarakter kuat: Apakah Fabregas sudah siap untuk bergabung dengan klub besar?

Akar Katalan Barcelona, pengaruh Anglo-Prancis Arsenal era Wenger, pragmatisme Mourinho dan Conte, serta geometri ambisius Sarri. Karier Fabregas sebagai pemain adalah ringkasan dari berbagai aliran sepak bola, sebuah bekal teknis dan budaya yang sangat kaya. Namun, semua yang telah kamu serap sebagai pemain tidak secara otomatis mendefinisikan dirimu sebagai pelatih. Dan memang, Cesc sedang membangun sesuatu yang khas miliknya. Di konteks Italia, di mana seringkali ruang lebih dilindungi daripada diciptakan, melihat sebuah tim yang melakukan hal sebaliknya bukanlah hal sepele. Como-nya adalah provokasi budaya bahkan sebelum menjadi taktik: lapangan yang sempit dan terus melebar, kecepatan umpan, pemain sayap yang terlibat dalam formasi 4-2-3-1 yang diabaikan di Serie A, pemain muda yang diberi tanggung jawab, serta risiko yang diterima dalam permainan di semua lini, termasuk kiper. Butez, yang datang dengan dasar teknis yang baik, telah mengalami lompatan kualitas dalam kemampuannya membaca permainan, keahlian di mana ia kini unggul dan menjadi kiper terbaik di Serie A. Bersamanya, sedikit seperti Mou dengan Lampard saat baru tiba di Chelsea, Cesc bekerja pada kaki dan kepalanya, karena ia yakin Butez memiliki segalanya untuk menjadi nomor 1 dalam situasi-situasi tersebut. Kredibilitas diraih seperti ini: apa yang kamu katakan terlihat di lapangan, teori yang diterapkan di lapangan hijau yang luas.





Lalu ada aspek lain, yaitu komunikasi, serta interaksi atau pertentangan dengan para “guru” di bangku cadangan. Mulai dari Allegri hingga Gasperini, yang sering memicu perdebatan di kalangan sesama pelatih dan bahkan di antara para pengamat: apakah itu kelemahan atau kelebihan, sifat bawaan atau strategi? Jawabannya dapat diringkas dalam satu kata: kepribadian.