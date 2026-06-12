Kontroversi wasit dimulai sejak awal... Apakah ketiga pemain yang menjadi pembuka Piala Dunia pantas mendapat kartu merah?

Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Afrika Selatan diwarnai sejumlah keputusan wasit yang kontroversial, setelah wasit asal Brasil, Wiltons Sampaio, mengeluarkan tiga kartu merah dalam laga yang menjadi ujian nyata pertama bagi teknologi Video Assistant Referee (VAR) di turnamen tersebut.

Meskipun beberapa keputusan wasit dalam pertandingan tersebut mendapat persetujuan luas, keputusan lainnya memicu perdebatan besar mengenai keabsahan penerapan aturan permainan, terutama terkait dua kartu merah yang diterima oleh dua pemain timnas Afrika Selatan, serta bek Meksiko, César Montes.

Dengan berakhirnya pertandingan dengan tiga kartu merah, yang merupakan rekor dalam pertandingan pembuka sepanjang sejarah, laga antara Meksiko dan Afrika Selatan menjadi gambaran awal tantangan yang mungkin dihadapi wasit dan teknologi video selama edisi terbesar dalam sejarah Piala Dunia, yang menampilkan 48 tim dan 104 pertandingan, di tengah prediksi bahwa kontroversi wasit akan terus berlanjut seiring berjalannya turnamen.