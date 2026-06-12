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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Kontroversi wasit dimulai sejak awal... Apakah ketiga pemain yang menjadi pembuka Piala Dunia pantas mendapat kartu merah?

Mexico vs South Africa
Mexico
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World Cup
Meksiko
Afrika Selatan

Wasit asal Brasil, Sampaio, mencuri perhatian dari Meksiko dan Afrika Selatan pada hari pertama Piala Dunia

Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Afrika Selatan diwarnai sejumlah keputusan wasit yang kontroversial, setelah wasit asal Brasil, Wiltons Sampaio, mengeluarkan tiga kartu merah dalam laga yang menjadi ujian nyata pertama bagi teknologi Video Assistant Referee (VAR) di turnamen tersebut.

Meskipun beberapa keputusan wasit dalam pertandingan tersebut mendapat persetujuan luas, keputusan lainnya memicu perdebatan besar mengenai keabsahan penerapan aturan permainan, terutama terkait dua kartu merah yang diterima oleh dua pemain timnas Afrika Selatan, serta bek Meksiko, César Montes.

Dengan berakhirnya pertandingan dengan tiga kartu merah, yang merupakan rekor dalam pertandingan pembuka sepanjang sejarah, laga antara Meksiko dan Afrika Selatan menjadi gambaran awal tantangan yang mungkin dihadapi wasit dan teknologi video selama edisi terbesar dalam sejarah Piala Dunia, yang menampilkan 48 tim dan 104 pertandingan, di tengah prediksi bahwa kontroversi wasit akan terus berlanjut seiring berjalannya turnamen.

  • Keputusan yang paling mudah

    Kartu merah pertama dikeluarkan pada menit ke-49 ketika wasit memberikan kartu merah kepada gelandang Afrika Selatan, Sfibelo Sethole, setelah ia menjatuhkan pemain Meksiko, Bryan Gutiérrez, yang sedang berhadapan satu lawan satu dengan kiper.

    Wasit video melakukan tinjauan ulang terhadap insiden tersebut sebelum mengonfirmasi keputusan, karena mereka menilai bahwa Gutierrez berada dalam posisi yang jelas untuk mencetak gol sebelum dia dijatuhkan.

    Sementara itu, mantan wasit Inggris dan pakar wasit ESPN, Andy Davies, berpendapat bahwa keputusan tersebut merupakan salah satu keputusan termudah dalam pertandingan tersebut, karena Gutierrez memotong jalur pergerakan bek Afrika Selatan yang menyebabkan dia terjatuh, sementara penyerang tersebut memiliki peluang langsung untuk menendang bola ke gawang, yang memenuhi syarat untuk menghalangi lawan dari peluang mencetak gol yang pasti.

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  • Pemecatan yang kejam

    Pada menit ke-84, pertandingan ini menyaksikan momen yang paling kontroversial, setelah kapten Afrika Selatan, Thimba Zwane, menerima kartu merah setelah tinjauan Video Assistant Referee (VAR).

    Zwane sedang mencoba melewati pemain Meksiko, Roberto Alvarado, sebelum tangannya mengenai wajah lawannya saat terjadi kontak di antara keduanya. Wasit awalnya tidak menganggap itu sebagai pelanggaran, tetapi mengubah keputusannya setelah meninjau tayangan ulang di layar samping.

    Meskipun keputusan tersebut secara resmi didukung, Davies menganggap pengusiran tersebut terlalu keras, karena pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai "perilaku kekerasan", sementara menurut pandangannya, tayangan tersebut tidak tampak terkait dengan penggunaan kekuatan berlebihan atau niat jelas untuk menyerang.

    Ahli wasit asal Inggris tersebut mencatat bahwa waktu yang lama yang dihabiskan wasit di depan layar tinjauan menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya yakin akan adanya perilaku kekerasan, namun rekomendasi dari ruang video memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan akhir.

  • Bukan peluang yang pasti untuk mencetak gol

    Kartu merah tidak hanya diberikan kepada tim nasional Afrika Selatan; pada masa tambahan waktu, bek Meksiko César Montes juga diusir dari lapangan setelah melakukan pelanggaran terhadap Juliso Mdao di luar kotak penalti.

    Wasit menilai pelanggaran tersebut telah menghalangi lawan dari peluang mencetak gol yang jelas, sehingga langsung mengeluarkan kartu merah, sebelum VAR mengonfirmasi keputusan tersebut.

    Namun, mantan wasit Inggris itu berpendapat dalam analisisnya di ESPN bahwa situasi tersebut tidak memenuhi kriteria "peluang mencetak gol yang pasti", dengan menyoroti bahwa pemain Afrika Selatan tersebut sedang bergerak ke arah sisi lapangan, dan opsi terdekatnya setelah sentuhan berikutnya adalah mengoper bola kepada rekan setimnya di dalam kotak penalti, bukan menendang langsung ke gawang.

    Meskipun demikian, ruang video tidak campur tangan untuk mengubah keputusan, mengingat adanya ruang lingkup penilaian wasit yang luas dalam situasi seperti ini, dan keputusan tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan yang jelas dan nyata yang memerlukan tinjauan ulang.

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