AFP
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Kontroversi VAR membantu Coventry City meraih kemenangan bersejarah di Premier League atas Nottingham Forest
Coventry raih kemenangan bersejarah atas Forest
Coventry City meraih kemenangan pertama mereka di Premier League dalam 25 tahun setelah mengalahkan Nottingham Forest 1-0 pada Sabtu. Jay Dasilva mencetak gol liga pertama klub pada musim ini, sekaligus memberi mereka kemenangan pertama di City Ground sejak 2004.
Sebelumnya, Lampard melihat timnya mengalami start yang buruk, menelan empat kekalahan dan kebobolan 10 gol saat menghadapi lawan-lawan tangguh. Namun, tim tamu akhirnya meraih poin, yang mengangkat mereka ke peringkat 18 klasemen. Sementara itu, Nottingham Forest menelan kekalahan kedua mereka di kompetisi ini, berada di posisi ke-12 dengan lima poin setelah gagal mencetak gol dalam tiga laga kandang pertama mereka di liga.
- Getty Images Sport
Intervensi VAR menggagalkan gol penyeimbang Forest
Kontroversi terjadi saat Nottingham Forest mengira mereka telah menemukan gol penyeimbang krusial, hanya saja wasit Jarred Gillett menganulir upaya tersebut. VAR Paul Howard menyarankannya untuk meninjau insiden itu, yang membuat Gillett memutuskan bahwa Igor Jesus telah menjatuhkan Caleb Yirenkyi dalam proses terjadinya peluang itu.
Terhindar tipis dari kebobolan itu menjadi perubahan keberuntungan yang disambut baik oleh Coventry, yang sebelumnya menelan kekalahan dengan selisih satu gol meski menciptakan peluang. Kemenangan itu memberikan dorongan psikologis besar bagi Lampard, yang sebelumnya mengatakan setelah kekalahan dari Brighton: "Kami tertinggal satu gol dari sebuah momen berkualitas. Selamat datang di Premier League," mengakui betapa besarnya lonjakan level yang harus dihadapi.
Lampard mengandalkan ketahanan fisik dan para pemain kunci
Terlepas dari kesulitan mereka pada awal musim, Coventry telah menunjukkan kilasan yang menjanjikan, khususnya dalam pendekatan fisik mereka terhadap permainan. Lampard mengandalkan profil skuad yang dirancang untuk memastikan mereka tidak akan didominasi di divisi ini, dengan fokus pada ketangguhan kolektif dan dominasi duel udara.
Jack Rudoni menjadi sosok sentral dalam upaya serangan mereka, menciptakan delapan peluang dan melepaskan lima tembakan sebelum laga ini tanpa membuahkan hasil. Kini, setelah berhasil melewati jadwal pembuka yang luar biasa berat, termasuk lawatan ke Etihad dan Emirates, Coventry bisa menatap upaya membangun momentum dan memaksimalkan metrik kreativitas dasar mereka.
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya untuk Coventry City?
Setelah kemenangan monumental mereka, Coventry akan berupaya memanfaatkan momentum itu untuk naik di klasemen Premier League setelah jeda internasional. Lampard berharap kemenangan tunggal ini membebaskan para pemainnya dari kerasnya kenyataan pada jadwal awal mereka dan menghapus sisa-sisa sindrom penipu. Coventry akan bertandang ke Tottenham Hotspur Stadium bulan depan, dengan memandang laga tersebut sebagai peluang nyata lainnya untuk mengamankan poin berharga. Tottenham tercatat belum memenangkan satu pun pertandingan musim ini, sehingga duel selepas jeda itu menjadi peluang penting bagi Coventry untuk memastikan kelangsungan mereka di kasta tertinggi.
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