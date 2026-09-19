Coventry City meraih kemenangan pertama mereka di Premier League dalam 25 tahun setelah mengalahkan Nottingham Forest 1-0 pada Sabtu. Jay Dasilva mencetak gol liga pertama klub pada musim ini, sekaligus memberi mereka kemenangan pertama di City Ground sejak 2004.

Sebelumnya, Lampard melihat timnya mengalami start yang buruk, menelan empat kekalahan dan kebobolan 10 gol saat menghadapi lawan-lawan tangguh. Namun, tim tamu akhirnya meraih poin, yang mengangkat mereka ke peringkat 18 klasemen. Sementara itu, Nottingham Forest menelan kekalahan kedua mereka di kompetisi ini, berada di posisi ke-12 dengan lima poin setelah gagal mencetak gol dalam tiga laga kandang pertama mereka di liga.