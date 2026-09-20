'Kontroversi VAR!' Jan Oblak angkat bicara setelah Atletico mengalahkan Real Madrid saat keputusan kartu merah memicu perdebatan

Derbi Madrid jarang berlalu tanpa momen kontroversial, dan edisi terbaru di Metropolitano menyediakan banyak bahan untuk perdebatan selepas pertandingan. Oblak tidak menahan diri saat ditanya tentang keputusan-keputusan wasit yang membentuk jalannya laga, khususnya terkait tindakan disipliner yang diambil ofisial Miguel Angel Ortiz Arias.

Berbicara kepada DAZN setelah peluit akhir, Oblak menyampaikan pandangan yang pragmatis namun tajam soal intervensi VAR. Saat ditanya mengenai kartu merah yang diberikan kepada bek Real Madrid Dean Huijsen, ia merujuk pada kartu merah di masa lalu saat melawan Villarreal untuk menyoroti kebingungannya. "Saya tidak tahu, wasit sudah pergi untuk meninjau keduanya dan telah memutuskan. Pengusiran itu, jika mereka mengusir kami saat melawan Villarreal, maka yang ini juga. Jika saat melawan Villarreal tidak, maka yang ini juga seharusnya tidak seperti itu," ujar sang kiper, menekankan perlunya standar yang seragam di La Liga.