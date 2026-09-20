Getty Images Sport
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'Kontroversi VAR!' Jan Oblak angkat bicara setelah Atletico mengalahkan Real Madrid saat keputusan kartu merah memicu perdebatan
Oblak menyerukan konsistensi dalam kepemimpinan wasit
Derbi Madrid jarang berlalu tanpa momen kontroversial, dan edisi terbaru di Metropolitano menyediakan banyak bahan untuk perdebatan selepas pertandingan. Oblak tidak menahan diri saat ditanya tentang keputusan-keputusan wasit yang membentuk jalannya laga, khususnya terkait tindakan disipliner yang diambil ofisial Miguel Angel Ortiz Arias.
Berbicara kepada DAZN setelah peluit akhir, Oblak menyampaikan pandangan yang pragmatis namun tajam soal intervensi VAR. Saat ditanya mengenai kartu merah yang diberikan kepada bek Real Madrid Dean Huijsen, ia merujuk pada kartu merah di masa lalu saat melawan Villarreal untuk menyoroti kebingungannya. "Saya tidak tahu, wasit sudah pergi untuk meninjau keduanya dan telah memutuskan. Pengusiran itu, jika mereka mengusir kami saat melawan Villarreal, maka yang ini juga. Jika saat melawan Villarreal tidak, maka yang ini juga seharusnya tidak seperti itu," ujar sang kiper, menekankan perlunya standar yang seragam di La Liga.
- AFP
Ketegangan memuncak di lorong pemain
Atmosfer sudah memanas sejak awal, tetapi tekanan mencapai titik puncak saat para pemain menuju ruang ganti pada jeda pertandingan. Laporan menyebutkan terjadi adu argumen sengit jauh dari sorotan kamera, yang melibatkan pemain dan staf dari kedua kubu. "Saya ada di sekitar situ, tidak ada yang serius. Hanya ada perbedaan pendapat dari masing-masing tim. Saya bahkan tidak tahu ada yang diusir," aku Oblak saat ditanya soal konfrontasi di lorong stadion.
Fokusnya tetap tertuju penuh ke lapangan, tempat timnya pada akhirnya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Dean Huijsen dikartu merah pada awal babak kedua yang sepenuhnya mengubah jalannya pertandingan. Meski sempat mendapat ancaman di akhir laga lewat gol Rüdiger, tim asuhan Diego Simeone tetap bertahan untuk mengamankan tiga poin vital.
Kecerdikan taktik Simeone membuahkan hasil
Ketika kepemimpinan wasit mendominasi tajuk utama, kedisiplinan taktis Atletico menjadi fondasi kesuksesan mereka. Diego Simeone memilih pendekatan berintensitas tinggi yang kerap membuat tim Jose Mourinho tidak nyaman. Atletico menampilkan tingkat "keberanian dan hati" yang sulit disaingi oleh tim asuhan pelatih asal Portugal itu dalam sebagian besar laga.
"Ruang ganti sangat bagus, kami bermain cukup baik dalam beberapa pertandingan terakhir melawan lawan-lawan yang sangat rumit," jelas Oblak dalam penilaiannya usai pertandingan. Ia juga menyempatkan diri untuk mendukung Julian Alvarez, yang mendapat respons beragam dari tribun. "Sayang kami tidak mencatatkan clean sheet, kami memberi mereka sedikit kehidupan, tetapi yang terpenting adalah kemenangan. La Liga masih sangat panjang, tetapi kami senang. Soal Alvarez, dia akan dihargai oleh para fans," tambahnya, sembari mendukung rekrutan mahal pada musim panas itu untuk memenangkan hati pendukung setia Metropolitano.
- Getty Images Sport
Mourinho murka karena keputusan yang terlewat
Di sisi berlawanan dari perpecahan ibu kota, suasananya penuh frustrasi. Real Madrid merasa wasit gagal melindungi para pemain mereka dalam babak pertama yang berlangsung keras. Tim tamu khususnya dibuat geram ketika Cristian Romero lolos dari kartu merah atas tekel tinggi terhadap Jude Bellingham, sebuah keputusan yang menurut bangku cadangan Mourinho menciptakan preseden berbahaya untuk sisa pertandingan.
Kekalahan ini membuat Real Madrid tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Barcelona, sehingga langsung memberi tekanan kepada Mourinho untuk menemukan solusi atas kurang tajamnya penyelesaian akhir timnya. Bagi Oblak dan rekan-rekannya, kemenangan ini menjadi pernyataan tegas bahwa mereka tetap merupakan kekuatan yang sangat diperhitungkan dalam perburuan gelar meski ada kegaduhan seputar para ofisial.
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