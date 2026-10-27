Jose Felix Diaz mengungkap beberapa detail terkait proses pemungutan suara untuk penghargaan Ballon d'Or, menjelaskan bahwa Harry Kane bukanlah kandidat favoritnya untuk memenangkan penghargaan tersebut.

Harry Kane dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or, mengungguli Kylian Mbappe dan Lamine Yamal, yang menempati peringkat kedua dan ketiga secara berurutan.

Jose Felix Diaz, direktur redaksi surat kabar AS, merupakan satu-satunya jurnalis Spanyol yang ikut serta dalam pemungutan suara penghargaan ini, dan ia mengungkap beberapa detail pilihannya dalam sebuah wawancara pada program "El Larguero" di radio "Cadena SER".

Menurut apa yang dikutip situs Defensa Central, Jose Felix menyatakan: "Saya memperkirakan Mbappe atau Lamine Yamal karena Harry Kane masih kurang sesuatu. Dari sepuluh pemain yang saya pilih, sembilan di antaranya berada dalam sepuluh besar."

Situs tersebut mengomentari, "Jadi tampaknya perkiraannya tidak terwujud. Jurnalis itu tidak mengunggulkan Harry Kane untuk menang, tetapi ia tidak mengungkapkan apakah Mbappe atau Lamine Yamal yang menjadi pilihan favoritnya."

Lanjutnya, "Dalam kasus Mbappe, mungkin Diaz menghargainya (dan memilihnya) mengingat musim penuh golnya yang luar biasa. Namun mengingat Harry masih kurang sesuatu, tampaknya Piala Dunia memainkan peran penting dalam keputusannya untuk memilih Lamine Yamal."