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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP
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Kontroversi Messi dan Iniesta kembali mencuat: Satu-satunya pemilih dari Spanyol, Kane tidak layak meraih Ballon d'Or

H. Kane
L. Yamal
K. Mbappe
Bayern Munich
Real Madrid
Barcelona
L. Messi
A. Iniesta
Inggris
Spanyol
Prancis
Jerman
Argentina

"... kapten Inggris kekurangan sesuatu!"

Jose Felix Diaz mengungkap beberapa detail terkait proses pemungutan suara untuk penghargaan Ballon d'Or, menjelaskan bahwa Harry Kane bukanlah kandidat favoritnya untuk memenangkan penghargaan tersebut.

Harry Kane dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or, mengungguli Kylian Mbappe dan Lamine Yamal, yang menempati peringkat kedua dan ketiga secara berurutan.

Jose Felix Diaz, direktur redaksi surat kabar AS, merupakan satu-satunya jurnalis Spanyol yang ikut serta dalam pemungutan suara penghargaan ini, dan ia mengungkap beberapa detail pilihannya dalam sebuah wawancara pada program "El Larguero" di radio "Cadena SER".

Menurut apa yang dikutip situs Defensa Central, Jose Felix menyatakan: "Saya memperkirakan Mbappe atau Lamine Yamal karena Harry Kane masih kurang sesuatu. Dari sepuluh pemain yang saya pilih, sembilan di antaranya berada dalam sepuluh besar."

Situs tersebut mengomentari, "Jadi tampaknya perkiraannya tidak terwujud. Jurnalis itu tidak mengunggulkan Harry Kane untuk menang, tetapi ia tidak mengungkapkan apakah Mbappe atau Lamine Yamal yang menjadi pilihan favoritnya."

Lanjutnya, "Dalam kasus Mbappe, mungkin Diaz menghargainya (dan memilihnya) mengingat musim penuh golnya yang luar biasa. Namun mengingat Harry masih kurang sesuatu, tampaknya Piala Dunia memainkan peran penting dalam keputusannya untuk memilih Lamine Yamal."

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  • Ballon d'Or Masih Belum Memberikan Penghargaan kepada Spanyol dan Piala Dunia

    Meski banyak dibicarakan soal pentingnya pencapaian bersama tim nasional dalam meraih penghargaan Ballon d'Or, seperti yang terjadi pada Rodri dan Lionel Messi, keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia tidak membuahkan kemenangan bagi pemain Spanyol mana pun untuk meraih penghargaan tersebut pada edisi 2010 dan 2026.

    Setelah Spanyol menjuarai Piala Dunia 2010, Messi meraih Ballon d'Or, sementara dua pemain peraih gelar Piala Dunia, Andres Iniesta dan Xavi Hernandez, menempati peringkat kedua dan ketiga secara berurutan.

    Jose Felix Diaz menjelaskan bahwa empat dari para pemain yang ia tempatkan dalam pilihan-pilihan terdepannya berasal dari Spanyol.

    Ia mengatakan: "Suara yang diberikan kepada para juara dunia terbagi-bagi, dan tidak ada satu pun pemain Spanyol tertentu yang menonjol secara luar biasa di Piala Dunia, dan hal itulah yang menjadi penghalang."

    Ia menambahkan: "Keberhasilan di Piala Dunia seharusnya tercermin dalam skala yang lebih besar, tetapi De la Fuente dan Unai Simon adalah wajah dari sepakbola Spanyol." Keduanya termasuk dalam para pemenang Piala Dunia 2026, dan mendapatkan apresiasi."

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  • Keadilan untuk Bayern? Dari Kane hingga Lewandowski

    Situs tersebut menanggapi pernyataan Diaz dengan mengatakan: "Penghargaan Ballon d'Or pernah menyaksikan beberapa kasus ketidakadilan, salah satunya adalah apa yang terjadi pada Robert Lewandowski, penyerang Bayern Munich. Pada tahun 2021, Lewandowski layak memenangi penghargaan tersebut, tetapi Lionel Messi justru dinobatkan sebagai pemenang dalam keputusan yang memicu kontroversi, dan hal itu memberi bayang-bayang pada salah satu gelar sang bintang Argentina dalam penghargaan ini".

    Ia melanjutkan: "Kane menghadapi versi serupa dari penghargaan tersebut, karena ia bersaing dengan seorang pemain Barcelona, yakni Lamine Yamal, yang mendapatkan kampanye media yang baik, tetapi penyerang Inggris itu adalah yang terbaik di posisinya, menancapkan dominasinya di Jerman, serta meninggalkan jejak besar di Liga Champions Eropa dan Piala Dunia".

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  • Edisi paling misterius

    Ia menambahkan: "Edisi tahun 2026 menjadi yang paling terbuka dan penuh misteri dalam beberapa tahun terakhir, dengan hadirnya sejumlah besar kandidat peraih penghargaan. Tiga posisi teratas diisi oleh Mbappe, Kane, dan Yamal. Penobatan siapa pun di antara mereka bisa saja menimbulkan perdebatan, tetapi mereka semua memiliki alasan yang mendukung kelayakannya untuk menang."

    Situs tersebut menutup: "Bagi (jurnalis) Jose Felix Diaz, Kane adalah yang paling tidak layak meraih penghargaan di antara ketiganya, meskipun ia tidak meragukan kelayakan penyerang Inggris itu untuk masuk dalam jajaran para pesaing. Namun, ia tidak sepakat dengan pilihan akhir sang pemenang, meskipun ikut serta dalam pemungutan suara, sementara rincian suara individu baru akan diungkap pada hari Sabtu mendatang."

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