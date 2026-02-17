Kontroversi Gol Pau Cubarsi, Hansi Flick Ungkap Isi 'Pertemuan Rahasia' Dengan Wasit Pasca Kekalahan Barcelona Dari Atletico Madrid

"Terkadang ada hal-hal yang tidak kita sukai. Saya sudah berbicara dengan wasit di Madrid, tepatnya di ruang ganti, karena saya ingin dia menjelaskan kepada saya mengapa dia tidak mengizinkan gol tersebut. Komunikasi setelah pertandingan berjalan dengan baik, dan itu bukan kesalahan wasit yang menyebabkan kami kalah. Apa yang harus kami lakukan adalah meningkatkan kualitas permainan kami sendiri," ucap Flick dikutip dari Diario AS.

"Saya mengetuk pintu ruang ganti wasit dan kami berbicara. Hal itu seharusnya menjadi sesuatu yang normal karena di atas lapangan terdapat banyak ketegangan. Kami menjalani percakapan yang baik, dan detail dari pembicaraan tersebut akan tetap menjadi rahasia pribadi antara kami."

"Mungkin saja manajer dan wasit memiliki hubungan yang normal, meskipun biasanya Anda harus memberikan perhatian lebih dan lebih fokus pada tim Anda sendiri. Namun, setelah konferensi pers saat itu, saya merasa memiliki firasat bahwa saya harus berbicara dengan wasit. Jadi saya pergi ke sana, dan mereka membukakan pintu untuk saya."

"Saya telah mengatakannya sebelumnya bahwa saya tidak bisa mengubah hal-hal seperti itu. Kita semua adalah manusia dan kita melakukan kesalahan, sehingga kita harus belajar. Saya ingin melihat progres itu dari tim saya, dan juga dari para wasit. Membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, tetapi kita harus berkembang ke arah yang benar. Semua orang harus netral dan saya ingin melihat itu dari wasit."