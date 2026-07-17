Penggantian Adrien Rabiot dan keputusan untuk tetap mempertahankan Aurélien Tchouaméni di lapangan pada pertandingan semifinal Piala Dunia yang kalah oleh Prancis melawan Spanyol memicu perdebatan di ruang ganti tim Prancis, seperti diungkap oleh L'Equipe.





Beberapa pemain Prancis tidak memahami beberapa keputusan yang diambil oleh Didier Deschamps saat melawan Spanyol, demikian diungkapkan oleh media Prancis tersebut. Terutama, pergantian Adrien Rabiotpada babak pertama dan keputusan untuk membiarkan Aurélien Tchouaméni tetap berada di lapangan.



