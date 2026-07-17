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DIDIER DESCHAMPS FRANCEGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Kontroversi di Timnas Prancis: Para pemain tidak memahami pergantian Rabiot. Dan Deschamps membantah kabar bahwa Rabiot diizinkan hengkang

France
D. Deschamps

Setelah kekalahan dari Spanyol, terungkaplah kisah di balik layar dari ruang ganti tim Prancis

Penggantian Adrien Rabiot dan keputusan untuk tetap mempertahankan Aurélien Tchouaméni di lapangan pada pertandingan semifinal Piala Dunia yang kalah oleh Prancis melawan Spanyol memicu perdebatan di ruang ganti tim Prancis, seperti diungkap oleh L'Equipe.


Beberapa pemain Prancis tidak memahami beberapa keputusan yang diambil oleh Didier Deschamps saat melawan Spanyol, demikian diungkapkan oleh media Prancis tersebut. Terutama, pergantian Adrien Rabiotpada babak pertama dan keputusan untuk membiarkan Aurélien Tchouaméni tetap berada di lapangan.


  • Ini adalah malam yang akan menghantui Didier Deschamps selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Apa yang seharusnya dilakukannya untuk membendung dominasi Spanyol dalam semifinal Piala Dunia ini? Dalam setengah jam terakhir, pelatih tim nasional Prancis itu memilih melakukan pergantian pemain dengan pemain yang serupa – Doué menggantikan Barcola, Cherki menggantikan Olise, Hernandez menggantikan Digne – tanpa mengubah pendekatan taktisnya.


    Ia bahkan tidak mengubah rencana permainannya, berbeda dengan apa yang dilakukannya, sampai batas tertentu, di Doha selama final Piala Dunia 2022 melawan Argentina (3-3, 2-4 dalam adu penalti).


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  • Suasana di ruang ganti tim nasional Prancis tidaklah tenang, padahal besok di Miami mereka akan menghadapi Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia. Menjelang pertandingan tersebut, Deschamps kemarin menolak memberikan izin keluar malam kepada para pemain, yang sebenarnya ingin memiliki waktu luang, antara lain untuk melupakan kekecewaan yang sangat besar akibat kekalahan dari Spanyol.


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