Kontroversi di Prancis: Laga PSG ditunda karena jadwal pertandingan tim asal Paris di Liga Champions. Lens: "Ligue 1 tunduk pada kepentingan salah satu pihak"

Masalahnya adalah Lens tidak setuju. Klub yang diperkuat oleh mantan kapten Udinese, Florian Thauvin, itu mengeluarkan pernyataan yang sangat keras:

“Pada 6 Maret, jadwal pertandingan antara Racing Club de Lens dan Paris Saint-Germain telah ditetapkan, secara resmi menetapkan kerangka acuan yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Dengan semangat tanggung jawab dan pengendalian diri, Racing Club de Lens telah memberitahukan Paris Saint-Germain sejak awal mengenai niatnya untuk tidak mengubah tanggal tersebut.

Setia pada komitmennya terhadap stabilitas olahraga, klub juga memilih untuk tidak mengeluarkan pernyataan publik apa pun terkait hal ini. Namun, gelombang pernyataan, intervensi, dan berbagai usulan baru-baru ini telah mendorong kami untuk memecah keheningan ini. Kami merasa ada perasaan yang mengkhawatirkan yang sedang menyebar: bahwa liga Prancis secara bertahap dipinggirkan menjadi sekadar variabel untuk memenuhi tuntutan Eropa dari pihak-pihak tertentu. Mengubah tanggal pertandingan ini hari ini berarti Racing Club de Lens akan tanpa kompetisi selama 15 hari, diikuti oleh pertandingan setiap tiga hari: jadwal yang tidak sesuai baik dengan yang ditetapkan di awal musim, maupun dengan sumber daya klub yang dapat menanggung beban baru semacam ini tanpa konsekuensi.

Sepertinya klub terkaya kesepuluh di liga ini harus menyesuaikan diri dengan tuntutan klub-klub yang lebih kuat, demi kepentingan yang kini jelas melampaui lingkup nasional, yang sudah dipangkas dalam beberapa musim terakhir (Ligue 1 dikurangi menjadi 18 tim, penghapusan Piala Liga). Di luar kasus spesifik ini, pertanyaan yang muncul lebih mendasar: soal penghormatan yang seharusnya diberikan kepada kompetisi itu sendiri. Wajar untuk mempertanyakan aspek ini ketika, di wilayahnya sendiri, liga terkadang tampak terpinggirkan dibandingkan ambisi lain, seberapapun sahnya. Racing Club de Lens tetap setia pada prinsip keadilan, kejelasan aturan, dan penghormatan terhadap semua peserta. Prinsip-prinsip sederhana, demi sepak bola Prancis yang adil dan dihormati.”