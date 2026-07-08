Kontroversi besar meletus setelah FIFA menunjuk tim wasit yang seluruh anggotanya berasal dari Argentina untuk pertandingan perempat final Piala Dunia antara Prancis dan Maroko

Badan pengatur tersebut mengonfirmasi bahwa wasit berusia 44 tahun, Facundo Tello, beserta timnya akan memimpin pertandingan di Boston Stadium; ini menandai pertama kalinya dalam turnamen 2026 sebuah pertandingan ditangani sepenuhnya oleh wasit dari satu negara. Tello akan didampingi oleh asisten wasit Juan Pablo Belatti dan Gabriel Chade, sementara Dario Herrera ditunjuk sebagai wasit keempat.

Pendekatan 'serba Argentina' ini juga meluas ke area teknis, dengan Cristian Navarro bertindak sebagai asisten wasit cadangan. Meskipun FIFA menegaskan bahwa semua wasit yang ditunjuk telah mencapai puncak karier mereka berdasarkan prestasi, keputusan untuk menggunakan wasit dari satu negara yang merupakan rival langsung dalam turnamen ini telah menimbulkan kehebohan.