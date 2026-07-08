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Kontroversi besar meletus setelah FIFA menunjuk tim wasit yang seluruh anggotanya berasal dari Argentina untuk pertandingan perempat final Piala Dunia antara Prancis dan Maroko
Penunjukan wasit yang belum pernah terjadi sebelumnya
Badan pengatur tersebut mengonfirmasi bahwa wasit berusia 44 tahun, Facundo Tello, beserta timnya akan memimpin pertandingan di Boston Stadium; ini menandai pertama kalinya dalam turnamen 2026 sebuah pertandingan ditangani sepenuhnya oleh wasit dari satu negara. Tello akan didampingi oleh asisten wasit Juan Pablo Belatti dan Gabriel Chade, sementara Dario Herrera ditunjuk sebagai wasit keempat.
Pendekatan 'serba Argentina' ini juga meluas ke area teknis, dengan Cristian Navarro bertindak sebagai asisten wasit cadangan. Meskipun FIFA menegaskan bahwa semua wasit yang ditunjuk telah mencapai puncak karier mereka berdasarkan prestasi, keputusan untuk menggunakan wasit dari satu negara yang merupakan rival langsung dalam turnamen ini telah menimbulkan kehebohan.
Para bintang Les Bleus menanggapi berita tersebut
Pihak tim Prancis secara terbuka meredam segala kekhawatiran terkait penunjukan tersebut. Skuad tersebut tampak bertekad untuk tetap bersikap profesional, dengan memusatkan perhatian pada tantangan taktis yang ditimbulkan oleh Atlas Lions, bukan pada kewarganegaraan wasit yang memimpin pertandingan. Bek Bayern Munich, Dayot Upamecano, dengan cepat menepis keributan seputar tim wasit. "Saya tidak akan memusatkan perhatian pada siapa wasitnya nanti," tegas bek tengah tersebut. "Kami tidak pernah melakukan itu sebelumnya, kami akan fokus pada Maroko."
Kiper ketiga Prancis, Robin Risser, juga ikut angkat bicara dalam diskusi tersebut, mendesak rekan-rekan setimnya untuk menghindari rasa paranoia menjelang kick-off di Boston. "Memang ada rasa kekecewaan selama beberapa tahun terakhir sejak final terakhir, tapi itu bagian dari permainan. Jika wasit-wasit ini ditunjuk, itu karena mereka memenuhi standar kompetisi," tambah Risser.
Para penggemar mengungkapkan keterkejutannya di media sosial
Meskipun para pemain tetap tenang, reaksi dari komunitas sepak bola secara luas jauh lebih keras. Para pendukung membanjiri media sosial untuk mempertanyakan alasan di balik penunjukan tersebut.
Seorang pendukung dengan tegas bertanya: "Apakah wajar jika semua ofisial berasal dari negara yang sama?" sementara yang lain menyuarakan kebingungan yang umum dirasakan, dengan menyatakan: "Apa yang membuat FIFA berpikir ini adalah ide yang bagus?" Beberapa penggemar bereaksi lebih dramatis dalam menilai situasi ini, dengan salah satu di antaranya hanya menulis: "Kamu bercanda," dan yang lain menambahkan: "Ini tidak mungkin serius." Seorang penggemar bahkan mengaku "menangis" atas penunjukan tersebut.
- AFP
Rasa pahit yang masih tersisa dari tahun 2022
Keputusan ini terbilang sangat sensitif mengingat latar belakang final Piala Dunia 2022 di Qatar, di mana Argentina berhasil mengalahkan Prancis dalam adu penalti yang dramatis. Sejak saat itu, hubungan kedua negara di kancah internasional menjadi tegang.
Terlepas dari keributan seputar para ofisial, Didier Deschamps dan skuadnya harus tetap fokus pada tugas yang ada. Maroko telah membuktikan pada tahun 2022, dan kini kembali pada tahun 2026, bahwa mereka bukanlah lawan yang bisa diremehkan, dan mereka akan berusaha mengalahkan tim besar Eropa lainnya di babak perempat final ini.
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