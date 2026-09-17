Getty Images Sport
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Kontrol kerusakan! Florentino Perez melakukan perjalanan darurat ke Ceuta setelah Vinicius Jr, Mbappe & Konate memicu kontroversi soal jersey
Perez memimpin delegasi tingkat tinggi ke Ceuta
Menurut OK Diario, Perez dijadwalkan melakukan perjalanan ke Ceuta pada Jumat ini dalam langkah yang dipandang sebagai upaya penting untuk meredam dampak bagi raksasa Spanyol tersebut. Didampingi direktur institusional Emilio Butragueno dan presiden kehormatan Jose Martinez Pirri, delegasi itu bertujuan memperbaiki hubungan klub dengan komunitas setempat.
Kontroversi ini bermula dari insiden yang terjadi pada Selasa di stadion Martinez Valero, ketika Real Madrid meraih kemenangan 3-2 atas Elche. Sebelum kickoff, sebagai bagian dari inisiatif yang berlaku di seluruh liga, para pemain diharapkan mengenakan kaus peringatan dengan slogan 'Todos somos caballas' (Kita semua adalah warga Ceuta) untuk menunjukkan solidaritas kepada kota tersebut.
- AFP
Vinicius dan Mbappe di pusat badai
Namun, Mbappe, Vinicius, dan Ibrahima Konate menjadi sorotan tajam di media Spanyol setelah menggulung jersey mereka hingga ke dada saat pemanasan sebelum pertandingan, dengan sengaja menutupi slogan tersebut sebelum melepasnya, sebuah gestur yang langsung memicu kemarahan di media sosial dan di Ceuta sendiri, tempat para pengkritik mengecam ketiganya karena dianggap kurang profesional dan tidak menghormati isu lokal yang sensitif.
Digagas oleh sebuah kelompok bisnis lokal, inisiatif tersebut dirancang untuk menarik perhatian internasional terhadap krisis kemanusiaan yang kian membesar di Ceuta setelah gelombang besar migran menyeberang dari Maroko pada Juli.
Hierarki Madrid khawatir dengan persepsi publik
Secara internal, dewan direksi Real Madrid dikabarkan sangat khawatir tentang bagaimana tindakan para pemain ditafsirkan, karena takut hal itu bisa disalahartikan sebagai sikap tidak peduli terhadap sebuah wilayah Spanyol. Meski klub pada awalnya mendukung inisiatif amal tersebut, setelah itu mereka membela kebebasan para pemain untuk berekspresi secara pribadi dalam upaya meredakan situasi.
Namun, Perez tidak mau mengambil risiko terkait citra klub. Sang presiden akan memimpin delegasi resmi ke Ceuta pada Jumat bersama legenda klub dan putra asli Ceuta, Pirri, untuk menegaskan dukungan institusional Real Madrid yang tak tergoyahkan bagi kota tersebut.
- Getty Images Sport
Mbappe memperjelas posisinya
Berbicara kepada Diario AS pada Rabu, Mbappe berusaha meredakan kontroversi dengan menegaskan bahwa tindakannya tidak dimaksudkan sebagai bentuk meremehkan kota tersebut. "Saya ingin menjelaskan ini dengan jelas, agar orang-orang mengerti," kata Mbappe. "Itu adalah keputusan yang dibuat oleh klub-klub, untuk mengenakan jersey itu. Kami sebagai pemain harus memakainya. Hal pertama yang ingin saya katakan adalah saya berdiri dalam solidaritas penuh dengan Ceuta dan semua korban, karena sebelum menjadi pemain, saya adalah manusia."
Penyerang itu, yang orang tuanya bermigrasi ke Prancis dari Aljazair dan Kamerun, menjelaskan bahwa ia berada dalam posisi yang rumit saat mencoba mengakui semua sisi dari krisis kemanusiaan tersebut. "Tetapi saya juga ingin mengakui dan menunjukkan dukungan untuk semua migran yang kehilangan nyawa mereka dan mereka yang menghadapi kondisi yang keras. Itu adalah posisi yang sulit untuk dijalani, karena orang-orang mungkin berpikir saya menentang warga Ceuta, tetapi tidak, sama sekali tidak. Saya tidak punya apa pun terhadap mereka, dan saya sepenuhnya mendukung mereka dalam pikiran saya. Namun, saya juga ingin mengakui semua orang yang sedang menderita," tambahnya.
Melanjutkan pernyataan tersebut, Mbappe menyampaikan seruan penuh semangat untuk persatuan dan diakhirinya perpecahan. "Pada akhirnya, saya manusia, dan saya tidak ingin mengutamakan satu bentuk penderitaan dibanding yang lain. Ada orang-orang yang menderita, dan itu membuat saya sangat sedih melihat hal tersebut di dunia. Saya adalah seseorang yang menginginkan yang terbaik bagi dunia kita. Saya ingin menyampaikan pesan positif dan damai, dan saya berharap ini bisa diselesaikan dengan cepat."
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