Kontrol kerusakan! Florentino Perez melakukan perjalanan darurat ke Ceuta setelah Vinicius Jr, Mbappe & Konate memicu kontroversi soal jersey

Berbicara kepada Diario AS pada Rabu, Mbappe berusaha meredakan kontroversi dengan menegaskan bahwa tindakannya tidak dimaksudkan sebagai bentuk meremehkan kota tersebut. "Saya ingin menjelaskan ini dengan jelas, agar orang-orang mengerti," kata Mbappe. "Itu adalah keputusan yang dibuat oleh klub-klub, untuk mengenakan jersey itu. Kami sebagai pemain harus memakainya. Hal pertama yang ingin saya katakan adalah saya berdiri dalam solidaritas penuh dengan Ceuta dan semua korban, karena sebelum menjadi pemain, saya adalah manusia."

Penyerang itu, yang orang tuanya bermigrasi ke Prancis dari Aljazair dan Kamerun, menjelaskan bahwa ia berada dalam posisi yang rumit saat mencoba mengakui semua sisi dari krisis kemanusiaan tersebut. "Tetapi saya juga ingin mengakui dan menunjukkan dukungan untuk semua migran yang kehilangan nyawa mereka dan mereka yang menghadapi kondisi yang keras. Itu adalah posisi yang sulit untuk dijalani, karena orang-orang mungkin berpikir saya menentang warga Ceuta, tetapi tidak, sama sekali tidak. Saya tidak punya apa pun terhadap mereka, dan saya sepenuhnya mendukung mereka dalam pikiran saya. Namun, saya juga ingin mengakui semua orang yang sedang menderita," tambahnya.

Melanjutkan pernyataan tersebut, Mbappe menyampaikan seruan penuh semangat untuk persatuan dan diakhirinya perpecahan. "Pada akhirnya, saya manusia, dan saya tidak ingin mengutamakan satu bentuk penderitaan dibanding yang lain. Ada orang-orang yang menderita, dan itu membuat saya sangat sedih melihat hal tersebut di dunia. Saya adalah seseorang yang menginginkan yang terbaik bagi dunia kita. Saya ingin menyampaikan pesan positif dan damai, dan saya berharap ini bisa diselesaikan dengan cepat."