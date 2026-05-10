Kontraknya telah berakhir! Striker Liverpool senilai £85 juta akan hengkang secara gratis pada musim panas ini
Nunez baru saja pindah dari Liverpool ke Liga Pro Arab Saudi musim panas lalu dengan nilai transfer €53 juta. Namun, The Reds telah menyetujui biaya transfer yang berpotensi mencapai £85 juta saat mereka merekrut pemain asal Uruguay itu dari Benfica sekitar empat tahun lalu. Kini ia siap hengkang dengan status bebas transfer dan bahkan ada pembicaraan tentang kembalinya ke Liga Premier, dengan Newcastle United dan Chelsea dilaporkan memantau situasi tersebut. Lalu mengapa Al Hilal memutuskan untuk memotong kerugiannya begitu mendadak?
Nunez dicoret dari skuad Liga Profesional Arab Saudi
Nunez kehilangan status kelayakannya untuk bermain di Liga Pro Arab Saudi pada bursa transfer musim dingin setelah Karim Benzema pindah ke Al Hilal. Aturan pemain asing liga tersebut—yang membatasi setiap tim maksimal 10 pemain asing, dengan delapan di atas 20 tahun dan dua di bawah 20 tahun—menjadi penyebab keputusan tersebut.
Sebelum dicoret, Nunez kesulitan memenuhi ekspektasi yang tinggi: dalam 22 penampilan, ia mencetak sembilan gol dan memberikan lima assist. Sejak tiba pada awal Februari, Benzema telah menyamai jumlah gol tersebut dan memberikan jumlah assist yang sama - dan semuanya dalam 10 pertandingan lebih sedikit.
Waktu yang sangat tidak tepat menjelang Piala Dunia
Bagi Nunez, waktunya tidak bisa lebih buruk lagi, mengingat Piala Dunia akan digelar musim panas ini. Pemain berusia 26 tahun itu belum pernah bermain dalam pertandingan klub resmi sejak 16 Februari. Dalam laga terakhir fase grup Liga Champions AFC, saat ia masih memenuhi syarat, Nunez mencetak dua gol. Namun, ia tidak masuk dalam skuad saat timnya tersingkir di babak 16 besar pada April lalu, sehingga posisinya di tim nasional tampak semakin tidak pasti. Dalam pertandingan persahabatan melawan Inggris dan Aljazair pada akhir Maret, ia masuk sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan di kedua laga tersebut, yang setidaknya seharusnya memberinya tempat di skuad.