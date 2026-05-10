Kontraknya telah berakhir! Striker Liverpool senilai £85 juta akan hengkang secara gratis pada musim panas ini

Nunez kehilangan status kelayakannya untuk bermain di Liga Pro Arab Saudi pada bursa transfer musim dingin setelah Karim Benzema pindah ke Al Hilal. Aturan pemain asing liga tersebut—yang membatasi setiap tim maksimal 10 pemain asing, dengan delapan di atas 20 tahun dan dua di bawah 20 tahun—menjadi penyebab keputusan tersebut.

Sebelum dicoret, Nunez kesulitan memenuhi ekspektasi yang tinggi: dalam 22 penampilan, ia mencetak sembilan gol dan memberikan lima assist. Sejak tiba pada awal Februari, Benzema telah menyamai jumlah gol tersebut dan memberikan jumlah assist yang sama - dan semuanya dalam 10 pertandingan lebih sedikit.