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Kontrak Riyad Mahrez diputus oleh Al-Ahli setelah ia mengumumkan pengunduran diri dari tim nasional Aljazair, di tengah semakin maraknya spekulasi transfer
Al-Ahli mengonfirmasi kepergian Mahrez
Klub Liga Pro Saudi, Al-Ahli, telah mengonfirmasi bahwa Mahrez telah meninggalkan klub dengan segera, yang menandai berakhirnya masa baktinya selama tiga tahun di Jeddah. Klub tersebut merilis pernyataan resmi di media sosial untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pemain berusia 35 tahun itu, yang bergabung dengan klub dari Manchester City pada musim panas 2023.
Dalam pesan yang penuh perasaan yang diposting di X, klub tersebut mengatakan: "Tiga tahun yang tak terlupakan. Momen-momen ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Warisan yang akan selamanya hidup di hati setiap penggemar Al Ahli."
Terlepas dari ungkapan perasaan hangat dari petinggi klub, kepindahan ini dilaporkan telah menimbulkan ketegangan dengan sebagian pendukung yang sangat ingin melihat pemain sayap kreatif tersebut tetap bertahan di klub untuk tahun terakhir kontraknya.
- Getty Images Sport
Pensiun internasional membuka jalan
Kabar kepergiannya dari klub tersebut muncul tak lama setelah pengumuman emosional Mahrez mengenai masa depannya bersama tim nasional Aljazair. Berbicara setelah kekalahan 2-0 dari Swiss di babak 32 besar Piala Dunia 2026, penyerang veteran ini menegaskan bahwa masa baktinya bersama "Desert Foxes" telah berakhir. Ini merupakan penutup yang penuh emosi bagi karier internasionalnya selama 12 tahun, di mana ia mencatatkan 119 penampilan dan membawa negaranya meraih gelar juara Piala Afrika (AFCON) pada tahun 2019.
Saat mengonfirmasi keputusannya kepada media, Mahrez mengakui: “Ini adalah penampilan terakhir saya, bahkan bersama tim nasional. Itu adalah pertandingan terakhir saya.”
Waktu kepergiannya dari Al-Ahli mengisyaratkan awal yang baru bagi sang pemain, yang kini berstatus bebas transfer sementara spekulasi transfer mulai beredar di Eropa dan di luarnya.
Masa-masa penuh prestasi di Jeddah
Mahrez memegang peranan sentral dalam kesuksesan tim Saudi tersebut, memberikan kontribusi besar terhadap raihan gelar juara mereka. Ia hengkang dengan membawa dua gelar AFC Champions League Elite dan satu gelar Piala Super Saudi, setelah membuktikan diri sebagai salah satu pemain paling produktif dalam sejarah liga tersebut. Statistiknya pun tak kalah mengesankan, dengan mencatatkan 37 gol dan 50 assist dalam 122 penampilan di semua kompetisi.
Bintang asal Aljazair ini adalah nama besar terbaru yang meninggalkan klub pada musim panas ini seiring upaya dewan direksi untuk merombak skuad. Ia mengikuti jejak mantan gelandang AC Milan dan Barcelona, Franck Kessie, yang telah hengkang, sementara rumor menyebutkan bahwa bek asal Brasil, Roger Ibanez, bisa menjadi bintang berikutnya yang dikorbankan sebagai bagian dari proyek perombakan besar-besaran di bawah manajemen saat ini.
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya bagi mantan bintang City ini?
Sementara Al-Ahli bersiap memasuki bursa transfer untuk mencari pengganti ternama, masa depan Mahrez tetap menjadi topik perdebatan sengit. Berbagai laporan sudah mulai mengaitkan pemain sayap tersebut dengan kemungkinan kepindahan ke Liga Super Turki, dengan Fenerbahçe disebut-sebut sebagai tujuan potensial. Ada pula kemungkinan ia kembali ke sepak bola Prancis, tempat ia menghabiskan tahun-tahun awal kariernya bersama Le Havre sebelum menorehkan prestasi bersejarah di Leicester City.
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