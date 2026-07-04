Kontrak Riyad Mahrez diputus oleh Al-Ahli setelah ia mengumumkan pengunduran diri dari tim nasional Aljazair, di tengah semakin maraknya spekulasi transfer

Klub Liga Pro Saudi, Al-Ahli, telah mengonfirmasi bahwa Mahrez telah meninggalkan klub dengan segera, yang menandai berakhirnya masa baktinya selama tiga tahun di Jeddah. Klub tersebut merilis pernyataan resmi di media sosial untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pemain berusia 35 tahun itu, yang bergabung dengan klub dari Manchester City pada musim panas 2023.

Dalam pesan yang penuh perasaan yang diposting di X, klub tersebut mengatakan: "Tiga tahun yang tak terlupakan. Momen-momen ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Warisan yang akan selamanya hidup di hati setiap penggemar Al Ahli."

Terlepas dari ungkapan perasaan hangat dari petinggi klub, kepindahan ini dilaporkan telah menimbulkan ketegangan dengan sebagian pendukung yang sangat ingin melihat pemain sayap kreatif tersebut tetap bertahan di klub untuk tahun terakhir kontraknya.







