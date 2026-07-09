Menurut laporan tersebut, kontrak hingga Piala Dunia 2030 sedang direncanakan, semua "poin penting" telah dibahas — dan Per Mertesacker, juara dunia 2014, dikabarkan akan bergabung dengan asosiasi tersebut.

Pemberhentian kontrak Klopp sebagai kepala sepak bola Red Bull hingga 2029 dianggap sebagai rintangan terpenting yang harus diatasi dalam perjalanannya menuju jabatan pelatih tim nasional. Namun, tampaknya masalah kompensasi jutaan euro sudah tidak lagi menjadi pembahasan; sebagai gantinya, Klopp (59) akan tetap menjadi duta merek bagi perusahaan minuman energi asal Austria tersebut. Setidaknya hal ini diperkirakan akan menjadi bahan perbincangan yang hangat di kalangan penggemar, mengingat reputasi perusahaan tersebut di dunia sepak bola.

Sementara itu, kekhawatiran Lothar Matthäus—pemain dengan rekor penampilan terbanyak di tim nasional—terkait gaji Klopp tampaknya tidak akan terwujud. Menurut laporan Bild, Klopp hanya akan menerima “sedikit lebih banyak daripada pendahulunya, Julian Nagelsmann, per tahun (7 juta euro).” Sebelumnya, Matthäus pernah menyebut adanya “paket gaji total yang memicu sakit kepala.”

Kesepakatan Klopp dengan adidas (DFB akan beralih ke Nike) juga tidak menjadi masalah, karena kontrak tersebut akan berakhir setelah Piala Dunia. DFB, adidas, dan Direktur Eksekutif Red Bull yang bertanggung jawab, Oliver Mintzlaff, awalnya tidak menanggapi permintaan komentar.