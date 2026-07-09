Hal itu dilaporkan oleh surat kabar Bild pada hari Kamis dan menguraikan rincian kemungkinan kesepakatan antara DFB dengan kandidat pilihannya. Namun, hal ini terasa kurang memuaskan, terutama bagi para penggemar sepak bola tradisional.
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Kontrak raksasa dengan nuansa yang kurang menyenangkan: Langkah terakhir untuk penunjukan Jürgen Klopp sebagai pelatih baru tim nasional tampaknya sudah ditetapkan
Menurut laporan tersebut, kontrak hingga Piala Dunia 2030 sedang direncanakan, semua "poin penting" telah dibahas — dan Per Mertesacker, juara dunia 2014, dikabarkan akan bergabung dengan asosiasi tersebut.
Pemberhentian kontrak Klopp sebagai kepala sepak bola Red Bull hingga 2029 dianggap sebagai rintangan terpenting yang harus diatasi dalam perjalanannya menuju jabatan pelatih tim nasional. Namun, tampaknya masalah kompensasi jutaan euro sudah tidak lagi menjadi pembahasan; sebagai gantinya, Klopp (59) akan tetap menjadi duta merek bagi perusahaan minuman energi asal Austria tersebut. Setidaknya hal ini diperkirakan akan menjadi bahan perbincangan yang hangat di kalangan penggemar, mengingat reputasi perusahaan tersebut di dunia sepak bola.
Sementara itu, kekhawatiran Lothar Matthäus—pemain dengan rekor penampilan terbanyak di tim nasional—terkait gaji Klopp tampaknya tidak akan terwujud. Menurut laporan Bild, Klopp hanya akan menerima “sedikit lebih banyak daripada pendahulunya, Julian Nagelsmann, per tahun (7 juta euro).” Sebelumnya, Matthäus pernah menyebut adanya “paket gaji total yang memicu sakit kepala.”
Kesepakatan Klopp dengan adidas (DFB akan beralih ke Nike) juga tidak menjadi masalah, karena kontrak tersebut akan berakhir setelah Piala Dunia. DFB, adidas, dan Direktur Eksekutif Red Bull yang bertanggung jawab, Oliver Mintzlaff, awalnya tidak menanggapi permintaan komentar.
- AFP
Kandidat pilihan Uli Hoeneß diperkirakan akan memperkaya DFB
Menurut laporan Bild, Mertesacker adalah kandidat utama untuk menggantikan Andreas Rettig, Direktur Eksekutif DFB yang akan mengundurkan diri pada akhir tahun ini. Pakar ZDF berusia 41 tahun itu telah secara terbuka menyatakan minatnya untuk menduduki posisi di asosiasi tersebut. Baru-baru ini, pemain dengan rekor penampilan terbanyak di tim nasional, Lothar Matthäus, dan bos Bayern, Uli Hoeneß, juga mendukung Mertesacker.
"Segala sesuatu yang dikatakan Per Mertesacker di televisi masuk akal. Dia tidak pernah menyinggung perasaan orang lain, namun tetap kritis. Jika seseorang bisa bertahan selama delapan tahun di Arsenal, pasti dia memiliki kemampuan – dan itulah yang kita butuhkan saat ini," kata Hoeneß baru-baru ini kepada Bild. Namun, untuk saat ini Mertesacker berencana mengambil cuti sejenak, sehingga bergabung pada awal tahun nanti bisa menjadi waktu yang tepat.
Yang sudah diketahui: Presiden DFB Bernd Neuendorf dan Ketua Bundesliga Hans-Joachim Watzke akan segera berangkat untuk "Misi Klopp" mereka. Para petinggi sepak bola Jerman ingin bertemu langsung di Amerika dengan pelatih idaman mereka, yang saat ini meliput Piala Dunia untuk MagentaTV, guna “bertukar pandangan”. Debut Klopp sebagai pelatih timnas Jerman kemungkinan besar akan terjadi pada laga pembuka Nations League di Amsterdam melawan Belanda pada bulan September.
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