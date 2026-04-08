Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Kontrak Neymar memicu seruan agar presiden Santos mundur, karena utang sebesar £18 juta kepada bintang Brasil itu dianggap ilegal
Akar dari krisis utang senilai £18 juta
Santos tengah terjerat dalam perselisihan hukum terkait pembayaran ganti rugi sebesar £18 juta yang harus dibayarkan kepada NR Sports, perusahaan hak citra yang dikelola oleh ayah Neymar. Jaksa dan anggota Santos, Ivan Luduvice, mengajukan permohonan resmi agar Teixeira dimakzulkan setelah terungkapnya amandemen kontrak yang ditandatangani pada 30 Desember. Ia berargumen bahwa perjanjian tersebut ilegal karena menciptakan hambatan finansial yang tidak adil yang membebani klub secara tidak proporsional jika terjadi pergantian kepemimpinan, yang secara langsung melanggar peraturan internal klub.
- Getty Images Sport
Tuduhan perlindungan politik yang melanggar hukum
Inti dari gugatan hukum ini terletak pada mekanisme pelunasan dini yang kontroversial. Jika Teixeira gagal terpilih kembali pada akhir tahun ini, atau jika Santos memutuskan untuk beralih ke struktur kepemilikan korporasi, para kreditor—perusahaan yang dikelola oleh keluarga Neymar—dapat menuntut pembayaran tunai segera. Menyikapi ketentuan ini, jaksa penuntut menyatakan: "Bahkan dalam Konstitusi Sudan Selatan pun, seorang presiden tidak mengaitkan perpanjangan kontrak dengan terpilihnya kembali dirinya sendiri. Bayangkan jika walikota kota Anda melakukan hal itu? Dia akan langsung masuk penjara. Dengan mengaitkan kewajiban keuangan sebesar puluhan juta reais dengan hasil pemilihan internal, Presiden telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang jelas, menggunakan kewenangan kontrak klub untuk menciptakan perisai politik pribadi."
Lapangan latihan yang digunakan sebagai jaminan
Menambah kekhawatiran para pendukung, klub telah menawarkan lapangan latihan bersejarah mereka, Meninos da Vila, sebagai jaminan hukum untuk jadwal pembayaran yang sangat memberatkan, yang menuntut cicilan bulanan yang harus dibayarkan secara cepat mulai Januari 2026. Jaksa penuntut bersikeras bahwa jaminan ini sepenuhnya tidak sah karena dewan pengurus klub tidak pernah diajak berkonsultasi. Terlepas dari tanda-tanda bahaya yang mencolok ini dan utang klub secara keseluruhan yang meroket hingga £146 juta, dewan direksi baru-baru ini memutuskan untuk menyetujui laporan keuangan 2025 dengan 109 suara mendukung. Luduvice telah menuntut pembatalan total atas persetujuan ini, dengan peringatan bahwa hal tersebut membuat akademi terpapar risiko pengambilalihan yang parah.
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya bagi raksasa Brasil ini?
Ke depan, komite internal harus segera memutuskan apakah akan melakukan penyelidikan resmi terhadap pelanggaran peraturan yang serius ini. Dengan melonjaknya kewajiban jangka pendek dan satu kali keterlambatan pembayaran yang berpotensi memicu klausul percepatan, pertarungan sengit di ruang direksi mengenai aset properti paling berharga klub ini niscaya akan mendominasi siklus pemilihan yang akan datang. Menurut ESPN, Luduvice berencana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan tersebut.