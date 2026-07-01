Kontrak menggiurkan dan perpisahan dengan saudaranya, Franz! Moritz Wagner telah menemukan tim baru di NBA

Kontrak Wagner kabarnya akan memuat opsi bagi kedua belah pihak untuk menyesuaikan gaji sekali lagi setelah musim pertama. Pemain dan klub kemudian dapat mencapai kesepakatan, baik untuk menegosiasikan kontrak dengan nilai yang lebih tinggi maupun menjamin pembayaran penuh sebesar 19 juta dolar.

Wagner hanya memperoleh lima juta dolar pada musim lalu bersama Magic dengan kontrak satu tahun, dan kini gajinya di Brooklyn hampir dua kali lipat. Bagi pemain berusia 29 tahun ini, Nets menjadi klub kelimanya di NBA setelah Los Angeles Lakers, Washington Wizards, Boston Celtics, dan Magic.

Di Magic, “Moe” tampaknya memiliki kondisi yang sempurna dan berhasil membuktikan diri sebagai pemain pendukung yang krusial serta sumber energi dari bangku cadangan. Ia tampil sangat impresif pada musim 2024/25, dengan rata-rata 12,9 poin dan 4,9 rebound per pertandingan, serta setidaknya masuk dalam perbincangan luas mengenai penghargaan Sixth Man of the Year.

Namun, kemudian terjadi kemunduran yang pahit dan menentukan: Pada 21 Desember 2024, Wagner mengalami robekan ligamen silang, yang membuatnya absen selama sisa musim tersebut, Kejuaraan Eropa 2025, dan sebagian besar musim lalu. Setelah kembali bermain, posisinya dalam rotasi Magic turun jauh di belakang Wendell Carter Jr. dan Goga Bitadze.