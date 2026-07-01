Seperti dilaporkan oleh jurnalis ESPN Shams Charania, "Moe" Wagner telah mencapai kesepakatan dengan Brooklyn Nets untuk kontrak dua tahun senilai 19 juta dolar. Hal ini juga menandai berakhirnya masa-masa di mana kedua bersaudara Wagner tinggal bersama di Florida. Di sana, kedua bersaudara Wagner telah tinggal dan bermain bersama sejak kedatangan Franz di NBA pada tahun 2021.
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Kontrak menggiurkan dan perpisahan dengan saudaranya, Franz! Moritz Wagner telah menemukan tim baru di NBA
Kontrak Wagner kabarnya akan memuat opsi bagi kedua belah pihak untuk menyesuaikan gaji sekali lagi setelah musim pertama. Pemain dan klub kemudian dapat mencapai kesepakatan, baik untuk menegosiasikan kontrak dengan nilai yang lebih tinggi maupun menjamin pembayaran penuh sebesar 19 juta dolar.
Wagner hanya memperoleh lima juta dolar pada musim lalu bersama Magic dengan kontrak satu tahun, dan kini gajinya di Brooklyn hampir dua kali lipat. Bagi pemain berusia 29 tahun ini, Nets menjadi klub kelimanya di NBA setelah Los Angeles Lakers, Washington Wizards, Boston Celtics, dan Magic.
Di Magic, “Moe” tampaknya memiliki kondisi yang sempurna dan berhasil membuktikan diri sebagai pemain pendukung yang krusial serta sumber energi dari bangku cadangan. Ia tampil sangat impresif pada musim 2024/25, dengan rata-rata 12,9 poin dan 4,9 rebound per pertandingan, serta setidaknya masuk dalam perbincangan luas mengenai penghargaan Sixth Man of the Year.
Namun, kemudian terjadi kemunduran yang pahit dan menentukan: Pada 21 Desember 2024, Wagner mengalami robekan ligamen silang, yang membuatnya absen selama sisa musim tersebut, Kejuaraan Eropa 2025, dan sebagian besar musim lalu. Setelah kembali bermain, posisinya dalam rotasi Magic turun jauh di belakang Wendell Carter Jr. dan Goga Bitadze.
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Moritz Wagner akhirnya sama sekali tidak dilibatkan dalam skuad Magic
Pada akhirnya, ia hanya mencatatkan rata-rata 11,9 menit per pertandingan dan 6,9 poin selama musim reguler. Angka tersebut merupakan rekor terendah dalam kariernya sejak tahun pertamanya bersama Lakers. Saat tersingkir di babak playoff melawan Detroit Pistons pada putaran pertama, ia hanya diturunkan dalam dua dari tujuh pertandingan.
Wagner baru-baru ini secara terbuka mengisyaratkan bahwa waktunya di Florida akan segera berakhir: "Saya akan menjalani beberapa minggu ke depan dengan pikiran terbuka dan melihat ke mana saya akan berlabuh," jelasnya dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Ia juga telah menerima kenyataan bahwa kemungkinan besar ia tidak akan lagi bermain bersama saudaranya, Franz: "Saya juga tidak lagi merasa harus kembali ke sana hanya karena sejarah dengan saudara saya."
Di Nets, waktu bermain Wagner diperkirakan akan meningkat secara signifikan berdasarkan situasi saat ini. Setelah kepergian Nicolas Claxton, Brooklyn hanya memiliki Day’Ron Sharpe sebagai center nominal di skuad selain Wagner. Selain itu, Wagner yang berusia 29 tahun merupakan salah satu pemain tertua di Nets dan diperkirakan akan berperan sebagai pemimpin bagi inti tim yang masih muda.
Pada musim lalu, Nets hanya memenangkan 20 pertandingan (62 kekalahan) dan pada akhirnya menempati peringkat ke-13 di Wilayah Timur.