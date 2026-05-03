“Kontrak jangka panjang telah ditandatangani” - Kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, dengan jenaka mengonfirmasi pernikahannya dengan kekasih masa kecilnya, Alessia Elefante
Pengumuman bergaya transfer
Setelah menikah dengan kekasih masa kecilnya, kiper Manchester City itu mengunggah serangkaian foto pernikahan yang indah di Instagram. Ia melengkapi foto-foto tersebut dengan keterangan yang jenaka: “Kontrak jangka panjang telah ditandatangani.” Postingan tersebut dengan cepat menjadi viral, menarik perhatian para penggemar dan rekan-rekannya. Bahkan jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano pun tak bisa menahan diri untuk ikut berkomentar. Sesuai dengan tema, Romano berkomentar dengan kalimat andalannya: “Here we go,” menandakan bahwa kesepakatan ini telah mencapai kesimpulan yang sukses.
Dari lamaran di Paris hingga hari besar
Meskipun pernikahan tersebut berlangsung minggu ini, persiapannya telah dimulai sejak akhir tahun 2024. Selama masa baktinya di ibu kota Prancis bersama PSG, Donnarumma melamarnya di sebuah ruangan yang dihiasi balon dan mawar. Lamaran tersebut merupakan momen pribadi yang menandai niat mereka untuk akhirnya meresmikan hubungan asmara yang telah terjalin selama satu dekade.
Upacara pernikahan itu sendiri menampilkan perpaduan gaya tradisional dan kontemporer. Donnarumma memilih setelan berwarna tembakau dengan kemeja leher bulat yang kasual, sementara Elefante memilih busana putih non-tradisional yang terdiri dari celana palazzo dan atasan putih. Lokasi acara dilaporkan dipenuhi dengan mawar putih dan merah muda, yang mencerminkan estetika pertunangan mereka.
Hubungan yang terjalin di Castellammare
Pernikahan ini menandai tonggak penting bagi pasangan yang telah menjalin hubungan selama hampir satu dekade. Donnarumma dan Elefante pertama kali bertemu saat masih kecil di kota kelahiran mereka, Castellammare di Stabia, dan bersekolah bersama. Hubungan asmara mereka secara resmi dimulai pada tahun 2016, saat Donnarumma sedang meniti kariernya di AC Milan.
Elefante, yang berprofesi sebagai desainer interior, selalu mendampingi sang kiper sepanjang kariernya. Ia mengikuti Donnarumma dari Milan ke Paris selama masa baktinya di Paris Saint-Germain dan akhirnya ke Inggris ketika ia bergabung dengan Man City. Ikatan mereka tetap tak terputus meskipun telah melalui beberapa perpindahan klub ternama di liga-liga terbesar Eropa.
Berfokus pada masa depan bersama City
Dengan kehidupan pribadinya yang kini telah stabil, Donnarumma dapat kembali memusatkan perhatiannya sepenuhnya pada tugasnya sebagai penjaga gawang untuk Man City dan tim nasional Italia. Kiper ini tampil gemilang bersama tim asuhan Pep Guardiola, menunjukkan keandalan dan kemampuan menahan tembakan yang dulu membuatnya menjadi sensasi di Serie A saat masih remaja.