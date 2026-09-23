Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) secara resmi telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak dua tahun kepada Scaloni, dengan opsi yang berlaku hingga Piala Dunia 2030. Langkah tegas itu diambil setelah pelatih kepala sebelumnya mengisyaratkan akan mundur begitu kontraknya saat ini berakhir pada Desember ini. Para petinggi kini menunggu jawaban pasti dari sang pelatih seraya memantau pembahasan yang berjalan positif dengan pihak perwakilannya.