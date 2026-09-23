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Kontrak dua tahun plus opsi 2030! Federasi Sepak Bola Argentina ajukan tawaran perpanjangan resmi kepada Lionel Scaloni
Federasi mengajukan syarat perpanjangan kontrak yang menguntungkan
Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) secara resmi telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak dua tahun kepada Scaloni, dengan opsi yang berlaku hingga Piala Dunia 2030. Langkah tegas itu diambil setelah pelatih kepala sebelumnya mengisyaratkan akan mundur begitu kontraknya saat ini berakhir pada Desember ini. Para petinggi kini menunggu jawaban pasti dari sang pelatih seraya memantau pembahasan yang berjalan positif dengan pihak perwakilannya.
- Getty Images Sport
Negosiasi yang sedang berlangsung menumbuhkan optimisme di ruang direksi
Pimpinan federasi tetap sangat yakin bisa mempertahankan pelatih yang menjadi dalang di balik era keemasan Argentina. Memberikan pembaruan mengenai negosiasi kontrak yang sedang berlangsung, jurnalis Gaston Edul melaporkan melalui X: "AFA mengajukan proposal perpanjangan kontrak kepada Lionel Scaloni. Kontrak itu sampai 2028 (Copa America) dengan kemungkinan diperpanjang dua tahun lagi (hingga Piala Dunia 2030). Belum ada respons final dari sang pelatih, tetapi ada optimisme di AFA karena perwakilannya sedang bernegosiasi dan itu pertanda bagus."
Kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengukuhkan warisan manajerial
Sejak menangani tim pada 2018, Scaloni memimpin era keemasan yang ditandai oleh Piala Dunia 2022 dan gelar Copa America beruntun, sebelum membawa Argentina finis sebagai runner-up di turnamen 2026. Menanggapi ketidakpastian yang terus berkembang terkait masa depan sang pelatih, kiper Chelsea Emiliano Martinez mengatakan kepada ESPN Argentina: "Saya tidak tahu. Itu urusan Scaloni dan staf pelatihnya, tetapi apa pun keputusannya, kami akan selalu mendukungnya."
- Getty Images Sport
Tiga pertandingan mendatang menanti Scaloni
Argentina kini sedang bersiap untuk tiga laga uji coba internasional yang berat, dengan menghadapi Bolivia pada 30 September sebelum melawan Burkina Faso tiga hari kemudian. Jadwal padat itu akan ditutup dengan perpisahan emosional untuk Lionel Messi di Buenos Aires saat menghadapi Benin pada 6 Oktober. Bagaimana performa skuad dalam rangkaian laga ini bisa sangat memengaruhi keputusan akhir sang pelatih terkait masa depannya di kursi pelatih.
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