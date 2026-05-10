Nunez dicabut hak bermainnya di Liga Pro Arab Saudi pada musim dingin lalu, setelah Karim Benzema pindah ke Al Hilal. Hal ini disebabkan oleh peraturan pemain asing di liga tersebut. Peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap tim hanya diperbolehkan memiliki maksimal sepuluh pemain asing, di mana delapan di antaranya tidak dibatasi usia dan dua lainnya harus berusia di bawah 20 tahun.

Sebelumnya, Nunez hanya mampu memenuhi sebagian dari ekspektasi tinggi yang ditujukan padanya. Dalam 22 pertandingan, ia mencetak sembilan gol dan lima assist. Sejak kedatangannya pada awal Februari, Benzema telah mencetak jumlah gol yang sama dan lima assist. Namun, ia hanya membutuhkan sepuluh pertandingan lebih sedikit untuk mencapai hal tersebut.

Bagi Nunez, situasi saat ini merupakan kabar buruk menjelang Piala Dunia musim panas nanti. Sejak 16 Februari, pemain berusia 26 tahun ini tidak lagi bermain dalam pertandingan resmi di level klub. Dalam pertandingan terakhir fase grup Liga Champions AFC, di mana ia masih memenuhi syarat untuk bermain, Nunez bahkan mencetak dua gol. Namun, saat tersingkir di babak 16 besar pada April, ia tidak masuk dalam skuad. Akibatnya, posisinya sebagai pemain inti di tim nasional pun terancam. Dalam laga uji coba melawan Inggris dan Aljazair pada akhir Maret, ia setidaknya masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir. Hal ini seharusnya cukup untuk setidaknya mendapatkan satu nominasi.