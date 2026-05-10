Seperti dilaporkan surat kabar Inggris Mirror, pemain berusia 26 tahun itu telah mengakhiri kontraknya dengan klub Arab Saudi Al Hilal secara damai.
Kontrak dibatalkan: Striker Liverpool FC senilai 85 juta euro kemungkinan bisa didatangkan secara gratis pada musim panas nanti
Padahal, Nunez baru saja pindah dari Liverpool FC ke klub di gurun pasir itu pada musim panas lalu dengan nilai transfer 53 juta euro. Sementara itu, sekitar empat tahun lalu, The Reds membayar sebesar 85 juta euro untuk pemain asal Uruguay tersebut, yang berarti ia bisa didatangkan secara gratis pada musim depan.
Bahkan, mungkin saja ia akan kembali ke Liga Premier. Baik Newcastle United maupun Chelsea FC dilaporkan menunjukkan minat. Namun, bagaimana sebenarnya langkah drastis ini bisa terjadi di Al Hilal?
Nunez dicabut hak bermainnya
Nunez dicabut hak bermainnya di Liga Pro Arab Saudi pada musim dingin lalu, setelah Karim Benzema pindah ke Al Hilal. Hal ini disebabkan oleh peraturan pemain asing di liga tersebut. Peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap tim hanya diperbolehkan memiliki maksimal sepuluh pemain asing, di mana delapan di antaranya tidak dibatasi usia dan dua lainnya harus berusia di bawah 20 tahun.
Sebelumnya, Nunez hanya mampu memenuhi sebagian dari ekspektasi tinggi yang ditujukan padanya. Dalam 22 pertandingan, ia mencetak sembilan gol dan lima assist. Sejak kedatangannya pada awal Februari, Benzema telah mencetak jumlah gol yang sama dan lima assist. Namun, ia hanya membutuhkan sepuluh pertandingan lebih sedikit untuk mencapai hal tersebut.
Bagi Nunez, situasi saat ini merupakan kabar buruk menjelang Piala Dunia musim panas nanti. Sejak 16 Februari, pemain berusia 26 tahun ini tidak lagi bermain dalam pertandingan resmi di level klub. Dalam pertandingan terakhir fase grup Liga Champions AFC, di mana ia masih memenuhi syarat untuk bermain, Nunez bahkan mencetak dua gol. Namun, saat tersingkir di babak 16 besar pada April, ia tidak masuk dalam skuad. Akibatnya, posisinya sebagai pemain inti di tim nasional pun terancam. Dalam laga uji coba melawan Inggris dan Aljazair pada akhir Maret, ia setidaknya masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir. Hal ini seharusnya cukup untuk setidaknya mendapatkan satu nominasi.