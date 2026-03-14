Florentino PerezGetty Images
Falko Blöding

Diterjemahkan oleh

Kontrak dengan Real Madrid kabarnya sudah ditandatangani: FC Bayern gagal mendapatkan bek yang sangat diminati

Real Madrid sedang merancang masa depan yang gemilang — yang antara lain membuat dua klub raksasa Jerman kecewa.

Menurut laporan media, Real Madrid, klub dengan gelar juara terbanyak di Spanyol, berhasil memenangkan persaingan untuk mendapatkan salah satu talenta terbaik Spanyol.

  • Marca melaporkan bahwa Victory Okorie yang berusia 16 tahun akan pindah dari Deportivo Alaves, rival di LaLiga, ke akademi muda La Fabrica pada musim panas nanti.

    Remaja ini dianggap sebagai talenta muda yang sangat menjanjikan dan karenanya sangat diminati. Menurut Marca, selain rival abadi Real Madrid, FC Barcelona, serta tetangganya Atletico Madrid, dua klub papan atas Jerman, FC Bayern München dan Borussia Dortmund, juga dilaporkan telah berusaha merekrut sang remaja. Namun, Okorie dilaporkan telah memilih Real Madrid dan telah menandatangani kontraknya di sana.

  • Victory Okorie adalah pemain tim nasional Spanyol U-16

    Okorie sangat nyaman bermain sebagai bek tengah dan menonjol berkat gaya bermainnya yang sangat matang. Selain itu, secara fisik ia sudah sangat berkembang untuk usianya. Sejak Februari, ia menjadi pemain tim nasional Spanyol U-16 dan telah tampil dalam tiga pertandingan.

    Di lini pertahanan tim utama Real Madrid, kemungkinan akan terjadi banyak perubahan dalam waktu dekat: Kontrak David Alaba dan Antonio Rüdiger, yang semakin sering mengalami cedera, akan berakhir pada musim panas ini, dan masa depan mereka di klub setidaknya masih dipertanyakan.

    Musim panas lalu, klub ibu kota ini telah merekrut seorang bek tengah muda untuk masa depan, yaitu Dean Huijsen (datang dari AFC Bournemouth dengan biaya transfer sebesar 62,5 juta euro).

  • Transfer-transfer termahal Real Madrid:

    PemainPosisiDidatangkan dariTahunBiaya transfer
    Jude BellinghamGelandangBorussia Dortmund2023127 juta euro
    Eden HazardGelandangFC Chelsea2019120,8 juta euro
    Gareth BalePenyerangTottenham Hotspur2013101 juta euro
    Cristiano RonaldoPenyerangManchester United200994 juta euro
    Aurelien TchouameniGelandangAS Monaco202280 juta euro
    Zinedine ZidaneGelandangJuventus200177,5 juta euro
    James RodriguezGelandangAS Monaco201475 juta euro
    KakaGelandangAC Milan200967 juta euro
    Luka JovicPenyerangEintracht Frankfurt201963 juta euro
    Dean HuijsenPertahananAFC Bournemouth202462,5 juta euro
