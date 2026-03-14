Menurut laporan media, Real Madrid, klub dengan gelar juara terbanyak di Spanyol, berhasil memenangkan persaingan untuk mendapatkan salah satu talenta terbaik Spanyol.
Kontrak dengan Real Madrid kabarnya sudah ditandatangani: FC Bayern gagal mendapatkan bek yang sangat diminati
Marca melaporkan bahwa Victory Okorie yang berusia 16 tahun akan pindah dari Deportivo Alaves, rival di LaLiga, ke akademi muda La Fabrica pada musim panas nanti.
Remaja ini dianggap sebagai talenta muda yang sangat menjanjikan dan karenanya sangat diminati. Menurut Marca, selain rival abadi Real Madrid, FC Barcelona, serta tetangganya Atletico Madrid, dua klub papan atas Jerman, FC Bayern München dan Borussia Dortmund, juga dilaporkan telah berusaha merekrut sang remaja. Namun, Okorie dilaporkan telah memilih Real Madrid dan telah menandatangani kontraknya di sana.
Victory Okorie adalah pemain tim nasional Spanyol U-16
Okorie sangat nyaman bermain sebagai bek tengah dan menonjol berkat gaya bermainnya yang sangat matang. Selain itu, secara fisik ia sudah sangat berkembang untuk usianya. Sejak Februari, ia menjadi pemain tim nasional Spanyol U-16 dan telah tampil dalam tiga pertandingan.
Di lini pertahanan tim utama Real Madrid, kemungkinan akan terjadi banyak perubahan dalam waktu dekat: Kontrak David Alaba dan Antonio Rüdiger, yang semakin sering mengalami cedera, akan berakhir pada musim panas ini, dan masa depan mereka di klub setidaknya masih dipertanyakan.
Musim panas lalu, klub ibu kota ini telah merekrut seorang bek tengah muda untuk masa depan, yaitu Dean Huijsen (datang dari AFC Bournemouth dengan biaya transfer sebesar 62,5 juta euro).
Transfer-transfer termahal Real Madrid:
Pemain Posisi Didatangkan dari Tahun Biaya transfer Jude Bellingham Gelandang Borussia Dortmund 2023 127 juta euro Eden Hazard Gelandang FC Chelsea 2019 120,8 juta euro Gareth Bale Penyerang Tottenham Hotspur 2013 101 juta euro Cristiano Ronaldo Penyerang Manchester United 2009 94 juta euro Aurelien Tchouameni Gelandang AS Monaco 2022 80 juta euro Zinedine Zidane Gelandang Juventus 2001 77,5 juta euro James Rodriguez Gelandang AS Monaco 2014 75 juta euro Kaka Gelandang AC Milan 2009 67 juta euro Luka Jovic Penyerang Eintracht Frankfurt 2019 63 juta euro Dean Huijsen Pertahanan AFC Bournemouth 2024 62,5 juta euro