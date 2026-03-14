Kontrak dengan Real Madrid kabarnya sudah ditandatangani: FC Bayern gagal mendapatkan bek yang sangat diminati

Marca melaporkan bahwa Victory Okorie yang berusia 16 tahun akan pindah dari Deportivo Alaves, rival di LaLiga, ke akademi muda La Fabrica pada musim panas nanti.

Remaja ini dianggap sebagai talenta muda yang sangat menjanjikan dan karenanya sangat diminati. Menurut Marca, selain rival abadi Real Madrid, FC Barcelona, serta tetangganya Atletico Madrid, dua klub papan atas Jerman, FC Bayern München dan Borussia Dortmund, juga dilaporkan telah berusaha merekrut sang remaja. Namun, Okorie dilaporkan telah memilih Real Madrid dan telah menandatangani kontraknya di sana.