Seperti yang terungkap dalam podcast Bild 'Bayern Insider', pihak manajemen Skyblues telah mengajukan tawaran kontrak baru yang siap ditandatangani kepada pemain timnas Kroasia tersebut.
Kontrak baru atau pindah pada musim panas? FC Bayern terancam mengalami kekecewaan besar terkait kandidat transfer yang dikabarkan
Hal ini akan mengikat Gvardiol dengan klub Liga Premier tersebut selama lima tahun ke depan hingga dan termasuk musim 2030/31. Kontrak pemain berusia 24 tahun itu saat ini masih berlaku hingga akhir Juni 2028.
Baru-baru ini, Sport1 melaporkan bahwa bek serba bisa ini sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Manchester dan telah memilih juara Bundesliga Jerman sebagai tujuan impiannya. Menurut laporan tersebut, pemain berusia 24 tahun ini dianggap sebagai "penggemar berat" FC Bayern dan konon telah menarik minat klub asal Munich tersebut bahkan sebelum ia pindah dari RB Leipzig ke Cityzens.
Selain itu, pemain dengan rekor penampilan terbanyak di tim nasional, Lothar Matthäus, menyebut Gvardiol sebagai calon pemain baru Bayern untuk musim panas ini. Ia "telah mendengar bahwa mereka (Bayern, red.) sudah mengajukan pertanyaan awal" untuk menjajaki kemungkinan transfer menjelang musim depan.
Bayern harus merogoh kocek dalam-dalam untuk Gvardiol
Namun, tuntutan biaya transfer yang tinggi dari ManCity bisa menjadi masalah. Menurut kabar yang beredar, setidaknya 75 juta euro harus dibayarkan untuk transfer ini — jumlah yang kemungkinan besar tidak akan bersedia dibayarkan oleh Bayern.
Terutama mengingat fakta bahwa FCB tidak benar-benar menginginkan perubahan besar di posisi bek tengah. Dengan Dayot Upamecano dan Jonathan Tah, tim asal Munich ini memiliki duo bek tengah kelas atas, selain itu ada juga alternatif-alternatif terkenal seperti Josip Stanisic, Hiroki Ito, dan Min-Jae Kim. Bahkan jika dua pemain terakhir tersebut meninggalkan klub pada musim panas nanti — Ito kabarnya akan hengkang jika ada tawaran sebesar 20 juta euro — transfer sebesar 75 juta euro tampaknya tidak mungkin terjadi.
Di posisi bek kiri dalam formasi empat bek, yang merupakan posisi alternatif Gvardiol, Bayern sebenarnya sudah memiliki Alphonso Davies. Meskipun ada rumor transfer seputar pemain Kanada tersebut karena masalah cedera yang berkepanjangan, tampaknya klub telah mengincar Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt sebagai penggantinya jika ia hengkang.
Bayern memiliki prioritas lain di bursa transfer
Selain itu, Bayern Munich telah memfokuskan perhatian mereka pada posisi lain menjelang bursa transfer musim panas mendatang. Di satu sisi, mereka berencana mendatangkan pemain tambahan untuk posisi sayap kiri guna meringankan beban Luis Diaz yang terus-menerus diturunkan. Nama Anthony Gordon pun terus-menerus disebut-sebut.
Di sisi lain, klub asal Munich ini sedang mencari bek sayap baru serta pemain cadangan untuk Harry Kane, setelah Nicolas Jackson akan meninggalkan klub setelah masa peminjamannya berakhir.