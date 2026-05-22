Kontrak baru atau pindah pada musim panas? FC Bayern terancam mengalami kekecewaan besar terkait kandidat transfer yang dikabarkan

Hal ini akan mengikat Gvardiol dengan klub Liga Premier tersebut selama lima tahun ke depan hingga dan termasuk musim 2030/31. Kontrak pemain berusia 24 tahun itu saat ini masih berlaku hingga akhir Juni 2028.

Baru-baru ini, Sport1 melaporkan bahwa bek serba bisa ini sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Manchester dan telah memilih juara Bundesliga Jerman sebagai tujuan impiannya. Menurut laporan tersebut, pemain berusia 24 tahun ini dianggap sebagai "penggemar berat" FC Bayern dan konon telah menarik minat klub asal Munich tersebut bahkan sebelum ia pindah dari RB Leipzig ke Cityzens.

Selain itu, pemain dengan rekor penampilan terbanyak di tim nasional, Lothar Matthäus, menyebut Gvardiol sebagai calon pemain baru Bayern untuk musim panas ini. Ia "telah mendengar bahwa mereka (Bayern, red.) sudah mengajukan pertanyaan awal" untuk menjajaki kemungkinan transfer menjelang musim depan.