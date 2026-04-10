Seperti dilaporkan oleh kicker, bek tengah tersebut akan memperpanjang kontraknya bersama BVB hingga tahun 2031. Klub Bundesliga tersebut akan mengumumkannya dalam waktu dekat.
Kontrak baru atau perpisahan? Keputusan dalam pertaruhan masa depan Nico Schlotterbeck tampaknya telah diambil secara definitif
Menurut laporan tersebut, pembicaraan terbaru antara pihak Schlotterbeck dengan Direktur Utama Lars Ricken serta Direktur Olahraga Ole Book berlangsung positif, yang menghasilkan kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak.
Menurut kabar yang beredar, tuntutan Schlotterbeck akan klausul pelepasan menjadi titik krusial dalam negosiasi. Menurut kicker, pemain timnas tersebut kini telah memastikan opsi dalam kontrak barunya untuk meninggalkan klub jika ada tawaran antara 50 hingga 60 juta euro. Jumlah di kisaran tersebut sebelumnya telah dilaporkan secara konsisten.
Namun, klausul pelepasan tersebut hanya berlaku untuk beberapa klub, sehingga Schlotterbeck memiliki kesempatan untuk menunjukkan performa bagus di Piala Dunia guna menarik minat klub papan atas. BVB kini memiliki kepastian perencanaan bahwa pemain berusia 26 tahun tersebut tidak dapat meninggalkan Dortmund secara gratis setelah musim depan. Jika tidak ada kesepakatan, pemutusan kontrak secara langsung pun bisa saja terjadi.
Ternyata, mulai sekarang, penghasilan Schlotterbeck lebih sedikit dari yang diperkirakan
Sementara itu, Schlotterbeck naik menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Borussia. Majalah kicker menyebutkan gaji pokok sebesar sepuluh juta euro, yang masih bisa bertambah melalui bonus berdasarkan prestasi. Namun, dalam skenario apa pun, Schlotterbeck tidak akan mencapai angka gaji tahunan sebesar 14 juta euro yang sempat beredar belakangan ini.
Kesepakatan tersebut sebenarnya sudah dibicarakan sekitar jeda pertandingan internasional, namun Schlotterbeck sendiri membantahnya setelah pertandingan tim nasional Jerman melawan Ghana. Kini, tampaknya negosiasi tersebut akhirnya telah berakhir.