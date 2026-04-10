Kontrak baru atau perpisahan? Keputusan dalam pertaruhan masa depan Nico Schlotterbeck tampaknya telah diambil secara definitif

Menurut laporan tersebut, pembicaraan terbaru antara pihak Schlotterbeck dengan Direktur Utama Lars Ricken serta Direktur Olahraga Ole Book berlangsung positif, yang menghasilkan kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak.

Menurut kabar yang beredar, tuntutan Schlotterbeck akan klausul pelepasan menjadi titik krusial dalam negosiasi. Menurut kicker, pemain timnas tersebut kini telah memastikan opsi dalam kontrak barunya untuk meninggalkan klub jika ada tawaran antara 50 hingga 60 juta euro. Jumlah di kisaran tersebut sebelumnya telah dilaporkan secara konsisten.

Namun, klausul pelepasan tersebut hanya berlaku untuk beberapa klub, sehingga Schlotterbeck memiliki kesempatan untuk menunjukkan performa bagus di Piala Dunia guna menarik minat klub papan atas. BVB kini memiliki kepastian perencanaan bahwa pemain berusia 26 tahun tersebut tidak dapat meninggalkan Dortmund secara gratis setelah musim depan. Jika tidak ada kesepakatan, pemutusan kontrak secara langsung pun bisa saja terjadi.