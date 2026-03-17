Kontak antara Sulemana dan Dumfries, VAR menyatakan: "Kontak biasa dalam permainan, bukan pelanggaran." Manganiello kepada pemain Belanda itu: "Kamu terpeleset, kalian punya 10 menit untuk menang"

Open VAR, acara mingguan rutin DAZN yang diselenggarakan bekerja sama dengan AIA dan FIGC, telah menganalisis insiden yang paling banyak dibicarakan dalam laga Inter vs Atalanta, yaitu kontak antara Sulemana dan Dumfries yang kemudian berujung pada gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Krstovic. 

Mantan wasit dan kini anggota Can, Dino Tommasi, mengomentari insiden tersebut sebagai berikut: "Tidak ada dorongan, hanya ada sentuhan, tangan hanya menyentuh, tidak memberikan tekanan, tidak ada dorongan. Kontak di bagian bawah pun dievaluasi dengan semua kamera; di ruang VAR, mereka akhirnya menyadari bahwa tidak ada jenis pelanggaran apa pun. Dumfries 'melakukan gerakan sepeda', saat mengangkat kaki kiri terjadi kontak saat jatuh, tetapi itu bukan pelanggaran. Kontak permainan yang normal, keputusan yang tepat dari Manganiello di lapangan dan dianalisis dengan baik di ruang VAR dengan semua kamera yang tersedia. Kontak tersebut benar-benar normal."

  • "DUMFRIES-LAH YANG MENGAYUH SEPEDA"

    Matteo Garigio dan Daniele Chiffi, yang bertugas di VAR, mengomentari insiden kontak antara Sulemana dan Dumfries sebagai berikut: "Dia tidak mendorongnya. Mari kita periksa lebih dekat, saya ingin melihat apakah ada kontak di bagian bawah yang jelas. Karena tidak ada dorongan, dorongan itu tidak ada, dia berada di depan, dan tidak ada kontak di bagian bawah." Kemudian kepada Manganiello: "Saya telah memeriksa semua sudut kamera, tidak ada apa-apa. Tidak pernah ada kontak yang jelas di mana dia menjegalnya. Dia yang melakukan gerakan 'bicicletta'. Gol sah."

  • "KALIAN MASIH MEMILIKI 10 MENIT LAGI UNTUK MENANG"

    Kemudian wasit Manganiello berkata kepada Dumfries, yang marah karena pelanggaran yang tidak diberikan: "Kamu terpeleset, kamu tidak menyadarinya, Denzel. Kalian masih punya 10 menit lagi untuk bisa menang, ayo."

