Ini benar-benar seperti permainan catur yang sedang dimainkan Borussia Dortmund dan Racing Genk untuk menentukan masa depan Konstantinos Karetsas, gelandang serang berbakat kelahiran 2007 berpaspor Yunani yang saat ini membela klub Belgia tersebut. Namun di latar belakang, meski lebih menepi, ada juga AC Milan, yang sudah lama menyukai profil pemain seperti ini dan menilainya sangat cocok untuk mengisi peran gelandang serang kanan dalam formasi 3-4-2-1 yang ada dalam benak pelatih baru Rubén Amorim.
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Konstantinos Karetsas bimbang antara AC Milan dan Borussia Dortmund: update soal tawaran, permintaan Genk, dan kaitannya dengan Rafa Leao
ADU KEKUATAN
Hingga saat ini, situasinya adalah sebagai berikut: Borussia Dortmund menjadi klub yang menjalin kontak paling konkret, dengan mengajukan serangkaian proposal resmi yang untuk saat ini belum memenuhi tuntutan Genk. Menurut Sky Deutschland, penawaran terbaru pada Selasa lalu bernilai 30 juta euro plus bonus (hingga mencapai 35 juta) serta persentase dari penjualan kembali di masa depan. Klub Belgia itu, yang menyadari bahwa sang pemain sudah memiliki kesepakatan hingga Juni 2031 dengan klub Jerman tersebut, tetap bersikap tegas dan terus menuntut angka 35 juta euro yang dijamin, yang dengan bonus bisa naik hingga 40 juta.
APA YANG DILAKUKAN AC MILAN
AC Milan, yang dalam beberapa musim terakhir menghadapi negosiasi yang cukup alot dengan klub-klub Belgia - contoh Charles de Ketelaere dan Ardon Jashari dengan Club Brugge menjadi buktinya - untuk saat ini masih berada dalam posisi menunggu. Situasi Rafael Leao yang sensitif turut memengaruhi, karena ia adalah pemain yang akan dilepas (masih terus dibidik Fenerbahce dan Galatasaray) dan penjualannya akan membebaskan sumber daya yang signifikan, sehingga Milan masih belum mengambil langkah untuk Karetsas, meski mereka tidak menyembunyikan ketertarikan terhadap sang pemain. Sebuah kemungkinan titik balik diperkirakan terjadi pada awal pekan depan, ketika Borussia Dortmund yakin bisa melancarkan serangan penentu untuk membawa pemain tim nasional Yunani itu ke Ruhr, tetapi menurut kabar dari media Yunani, Milan juga bisa bergerak dengan mengajukan tawaran pertama untuk mengalahkan persaingan.
Untuk saat ini ada Ossola
Laga persahabatan hari ini di Glasgow, melawan Celtic, tentu akan memberi gambaran penting bagi Amorim, yang dalam dua pekan pertama kerjanya di AC Milan menaruh kepercayaan pada Samuel Chukwueze (kembali dari masa peminjamannya di Fulham) sebagai pemain serbabisa di area tengah-kanan lapangan – baik sebagai gelandang serang maupun sebagai pemain sayap yang menyisir seluruh sisi lapangan dengan kaki berlawanan – dan pada Lorenzo Ossola, kelahiran 2007, produk akademi Milan yang telah menarik perhatian pelatih asal Portugal itu. Setelah mendapat masukan dari uji coba persahabatan pertama pramusim, ia bisa saja mendesak patron Gerry Cardinale untuk segera mendatangkan tambahan tenaga berkualitas di posisi gelandang serang.
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