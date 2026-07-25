AC Milan, yang dalam beberapa musim terakhir menghadapi negosiasi yang cukup alot dengan klub-klub Belgia - contoh Charles de Ketelaere dan Ardon Jashari dengan Club Brugge menjadi buktinya - untuk saat ini masih berada dalam posisi menunggu. Situasi Rafael Leao yang sensitif turut memengaruhi, karena ia adalah pemain yang akan dilepas (masih terus dibidik Fenerbahce dan Galatasaray) dan penjualannya akan membebaskan sumber daya yang signifikan, sehingga Milan masih belum mengambil langkah untuk Karetsas, meski mereka tidak menyembunyikan ketertarikan terhadap sang pemain. Sebuah kemungkinan titik balik diperkirakan terjadi pada awal pekan depan, ketika Borussia Dortmund yakin bisa melancarkan serangan penentu untuk membawa pemain tim nasional Yunani itu ke Ruhr, tetapi menurut kabar dari media Yunani, Milan juga bisa bergerak dengan mengajukan tawaran pertama untuk mengalahkan persaingan.