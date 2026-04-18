Goal.com
Live
Niclas Füllkrug
Marko Brkic

Marko Brkic

Konon, minat tersebut sudah muncul sejak musim dingin: Klub Bundesliga tampaknya ikut bersaing dalam perburuan transfer untuk Niclas Füllkrug dari Milan

Bundesliga
Transfers
Serie A
N. Fuellkrug
AC Milan
Wolfsburg

Seorang mantan peminat dari Bundesliga tampaknya kembali ikut bersaing untuk mendapatkan Füllkrug.

VfL Wolfsburg, yang sebelumnya pernah menunjukkan minat, kembali ikut serta dalam perebutan Niclas Füllkrug dari AC Milan. Hal ini dilaporkan oleh Sky.

  • Pemain berusia 33 tahun ini dipinjamkan ke Milan hingga akhir musim, namun kemungkinan besar ia tidak akan bertahan di sana setelah musim panas nanti. Dalam beberapa pekan terakhir, semakin banyak laporan yang menyebutkan bahwa Rossoneri tidak berminat untuk menggunakan opsi pembelian senilai lima juta euro. Hal ini mengindikasikan bahwa ia kemungkinan besar akan kembali ke klub asalnya, West Ham United.

    Namun, pemain yang telah 24 kali membela tim nasional ini tampaknya juga tidak memiliki masa depan di sana. Menurut Sky, jika klub terdegradasi ke Championship, ia bahkan harus bersiap menghadapi pemotongan gaji hingga 50 persen. Saat ini, The Hammers berada di peringkat ke-16 klasemen Premier League dan dengan demikian akan berhasil mempertahankan posisi mereka di liga.

    Wolfsburg tampaknya sudah ingin mendatangkan Füllkrug pada bursa transfer musim dingin

    Ini bukan pertama kalinya nama Füllkrug menjadi bahan pembicaraan di VfL Wolfsburg. Pada bursa transfer musim dingin lalu, kabarnya sudah dibahas soal peminjaman dengan opsi pembelian, sebelum akhirnya ia pindah ke AC Milan.

    Sama seperti West Ham, VfL juga masih berjuang untuk menghindari degradasi di Bundesliga, namun situasi di klub asal Niedersachsen ini jauh lebih kritis. Dengan lima pertandingan tersisa, Wolfsburg berada di posisi kedua dari bawah klasemen dan saat ini akan terdegradasi. Oleh karena itu, patut dipertanyakan apakah transfer Füllkrug masih realistis jika klub tersebut terdegradasi. Bundesliga sudah mengenal "Lücke" dari masa-masa bermainnya di Werder Bremen dan Borussia Dortmund. Selain Wolfsburg serta pihak-pihak yang tertarik dari Inggris dan MLS, klub divisi dua FC Schalke 04 juga dikabarkan menunjukkan minat pada Füllkrug.

    Secara olahraga, musim ini memang tidak berjalan mulus bagi sang penyerang: Dalam 25 pertandingan resmi untuk West Ham dan Milan, ia hanya mencetak satu gol. Kontraknya di West Ham United masih berlaku hingga 2028. Füllkrug juga telah kehilangan tempatnya di timnas Jerman.

  • Statistik Niclas Füllkrug bersama West Ham dan Milan pada musim 2025/2026:

    Permainan25
    Menit bermain950
    Gol1
    assist0
Bundesliga
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
Wolfsburg crest
Wolfsburg
WOB
Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
AC Milan crest
AC Milan
MIL