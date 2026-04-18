Konon, minat tersebut sudah muncul sejak musim dingin: Klub Bundesliga tampaknya ikut bersaing dalam perburuan transfer untuk Niclas Füllkrug dari Milan

Pemain berusia 33 tahun ini dipinjamkan ke Milan hingga akhir musim, namun kemungkinan besar ia tidak akan bertahan di sana setelah musim panas nanti. Dalam beberapa pekan terakhir, semakin banyak laporan yang menyebutkan bahwa Rossoneri tidak berminat untuk menggunakan opsi pembelian senilai lima juta euro. Hal ini mengindikasikan bahwa ia kemungkinan besar akan kembali ke klub asalnya, West Ham United.

Namun, pemain yang telah 24 kali membela tim nasional ini tampaknya juga tidak memiliki masa depan di sana. Menurut Sky, jika klub terdegradasi ke Championship, ia bahkan harus bersiap menghadapi pemotongan gaji hingga 50 persen. Saat ini, The Hammers berada di peringkat ke-16 klasemen Premier League dan dengan demikian akan berhasil mempertahankan posisi mereka di liga.