Konon, FC Bayern München ingin mencegah hal itu terjadi! Real Madrid mengandalkan bonus khusus dalam laga kandang melawan FCB

Real Madrid mengandalkan bonus khusus dalam leg pertama pertandingan perempat final Liga Champions yang sangat dinanti-nantikan melawan FC Bayern München.
Real Madrid telah mendapatkan izin dari UEFA untuk menutup atap Estadio Santiago Bernabeu selama pertandingan pada Selasa malam (pukul 21.00 WIB dalam siaran langsung). Real berharap hal ini dapat semakin memanaskan suasana, karena sorakan para pendukung tuan rumah di stadion yang luas itu akan terdengar lebih nyaring lagi berkat penutupan atap tersebut. Suasana yang diciptakan oleh 84.000 penonton di stadion legendaris ini diharapkan menjadi lebih menakutkan bagi tim tamu dari Munich.
Menurut laporan media Spanyol, Bayern bahkan dilaporkan telah meminta UEFA untuk mencegah penutupan atap dan bermain dengan atap terbuka. Namun, kepada Sport1, FCB membantah adanya permintaan tersebut. Permintaan itu kemungkinan besar tidak akan berhasil, karena UEFA biasanya menyerahkan keputusan untuk bermain dengan atap terbuka atau tertutup kepada klub tuan rumah.
Selain itu, hujan deras turun di Madrid sesaat sebelum kick-off, yang membuat penutupan atap menjadi masuk akal bahkan dari sudut pandang netral.
Real Madrid menghancurkan Bayern München pada tahun 2024 di hadapan penonton yang memadati stadion
Pada pertandingan tandang terakhir Bayern Munich di ibu kota Spanyol pada awal Mei 2024, Real Madrid juga memutuskan untuk menutup atap stadion. Foto dari pertandingan tersebut diunggah oleh Los Blancos pada Senin malam di X.
Saat itu, atap yang tertutup membawa keberuntungan bagi Real. Pada leg kedua semifinal Liga Champions musim 2023/24, tim asal Madrid itu merayakan lolosnya mereka ke final kompetisi bergengsi tersebut dengan cara yang dramatis. Setelah imbang 2-2 di leg pertama, awalnya sepertinya Bayern yang akan lolos ketika Alphonso Davies membawa FCB unggul pada menit ke-68. Keunggulan ini bertahan hingga menjelang akhir pertandingan, sebelum Joselu berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-88.
Alih-alih perpanjangan waktu, impian Bayern untuk lolos ke final pun pupus sebelum waktu reguler berakhir, karena pada menit pertama tambahan waktu, Joselu kembali mencetak gol. Penyerang yang pindah ke Al-Gharafa di Qatar pada musim panas berikutnya itu mencetak gol kemenangan 2-1 bagi tuan rumah dan membawa Real ke final. Di sana, seperti yang diketahui, tim Spanyol itu mengungguli Borussia Dortmund dengan skor 2-0 dan memenangkan trofi Henkelpott untuk ke-15 kalinya.
FC Bayern sedikit diunggulkan melawan Real Madrid
Tahun ini, tim asuhan pelatih Alvaro Arbeloa bertekad untuk meraih gelar Liga Champions ke-16. Hal ini akan semakin berarti karena kompetisi bergengsi tersebut mungkin menjadi satu-satunya peluang tersisa bagi Real Madrid untuk meraih gelar juara musim ini.
Di Copa del Rey, mereka secara mengejutkan tersingkir di babak 16 besar pada pertengahan Januari oleh tim divisi dua Albacete. Di LaLiga, setelah kekalahan mengejutkan 1-2 dari RCD Mallorca yang terancam degradasi pada Sabtu lalu, Real kini tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Barcelona dengan delapan pekan tersisa.
Terutama karena sejarah kesuksesannya di kompetisi klub Eropa terpenting, Real memang dianggap memiliki peluang bagus di laga perempat final yang seru ini, namun Bayern sedikit lebih diunggulkan berkat performa mereka yang luar biasa. "Bagi saya, yang terpenting adalah kami memiliki fokus penuh pada pertandingan tersulit yang bisa Anda hadapi di Eropa. Dalam pikiran saya, saya hanya ingin kami menang, agar tim tidak takut dan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan," kata pelatih FCB Vincent Kompany dalam konferensi pers pada hari Senin.
Di Madrid, Bayern ingin mendapatkan posisi awal yang baik untuk leg kedua yang akan digelar di Munich pada Rabu pekan depan. Di semifinal, pemenang duel ini akan menghadapi either juara bertahan Paris Saint-Germain atau FC Liverpool, dan dalam hal ini, pasti akan berhadapan dengan raksasa lain dalam sepak bola Eropa.
Susunan pemain Bayern München dan Real Madrid
Susunan Pemain Real Madrid:
Kiper
Andriy Lunin
PERTAHANAN
Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras
GELANDANG
Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch, Arda Güler
PENYERANG
Kylian Mbappe, Vinicius Junior
Susunan Pemain FC Bayern:
PENJAGA GAWANG
Manuel Neuer
PERTAHANAN
Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic
GELANDANG
Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic - Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz
PENYERANG
Harry Kane
FC Bayern München vs. Real Madrid: 5 Pertandingan Terakhir
Tanggal
Kompetisi
Pertandingan
18 April 2017
Liga Champions, Perempat Final (Leg Kedua)
Real Madrid vs. FC Bayern 4:2 (perpanjangan waktu)
25 April 2018
Liga Champions, Semifinal (Leg Pertama)
FC Bayern vs. Real Madrid 1:2
1 Mei 2018
Liga Champions, Semifinal (Leg Kedua)
Real Madrid vs. FC Bayern 2:2
30 April 2024
Liga Champions, Semifinal (Leg Pertama)
FC Bayern vs. Real Madrid 2:2
8 Mei 2024
Liga Champions, Semifinal (Leg Kedua)
Real Madrid vs. FC Bayern 2:1