Konon, FC Bayern München ingin mencegah hal itu terjadi! Real Madrid mengandalkan bonus khusus dalam laga kandang melawan FCB

Real Madrid telah mendapatkan izin dari UEFA untuk menutup atap Estadio Santiago Bernabeu selama pertandingan pada Selasa malam (pukul 21.00 WIB dalam siaran langsung). Real berharap hal ini dapat semakin memanaskan suasana, karena sorakan para pendukung tuan rumah di stadion yang luas itu akan terdengar lebih nyaring lagi berkat penutupan atap tersebut. Suasana yang diciptakan oleh 84.000 penonton di stadion legendaris ini diharapkan menjadi lebih menakutkan bagi tim tamu dari Munich.

Menurut laporan media Spanyol, Bayern bahkan dilaporkan telah meminta UEFA untuk mencegah penutupan atap dan bermain dengan atap terbuka. Namun, kepada Sport1, FCB membantah adanya permintaan tersebut. Permintaan itu kemungkinan besar tidak akan berhasil, karena UEFA biasanya menyerahkan keputusan untuk bermain dengan atap terbuka atau tertutup kepada klub tuan rumah.

Selain itu, hujan deras turun di Madrid sesaat sebelum kick-off, yang membuat penutupan atap menjadi masuk akal bahkan dari sudut pandang netral.