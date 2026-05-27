Hal itu dilaporkan oleh Sport Bild. Menurut laporan tersebut, penyerang sayap berusia 19 tahun itu diperkirakan akan memainkan peran kunci dalam rencana pelatih Real Madrid yang akan datang. Tepatnya sebagai pengganti langsung Vinicius Junior.
Diterjemahkan oleh
Konon dia adalah pemain idaman Jose Mourinho! Akankah Real Madrid merekrut bintang Bundesliga sebagai pengganti Vinicius Junior?
Selama berbulan-bulan, pemain Brasil berusia 25 tahun ini terus dikaitkan dengan rumor kepindahan yang tak kunjung mereda. Terutama klub-klub kaya raya dari kawasan Arab yang menarik minat pemain dengan dribel cepat ini. Setelah gejolak terbaru, tampaknya kemungkinan perpisahan pada musim panas ini sama sekali tidak dapat dikesampingkan.
Dalam konferensi pers, ia mengatakan: "Saya tidak terburu-buru untuk memperpanjang kontrak saya. Kontrak saya masih berlaku hingga 2027. Jadi, sampai saat itu, kami masih memiliki banyak hal untuk dibicarakan dengan Madrid, dan Madrid juga memiliki banyak hal untuk dibicarakan dengan kami. Madrid tenang, saya pun tenang. Presiden mempercayai saya, dan saya pun mempercayainya."
Sementara itu, di Leipzig, Diomande tampil gemilang pada musim perdananya dan mencatatkan namanya di buku catatan para elit Eropa berkat penampilan spektakulernya. Meskipun pemain muda ini baru-baru ini memberikan sinyal bahwa ia ingin bertahan satu tahun lagi bersama The Red Bulls, namun pernyataan terbarunya membuka ruang untuk spekulasi.
"RB Leipzig telah sangat membantu keluargaku. Mereka telah melakukan banyak hal untukku. Aku bersyukur, dan aku bisa membalasnya dengan membantu di lapangan. Aku tidak terburu-buru untuk meninggalkan klub," kata Diomande dan menjelaskan: "Apa yang akan terjadi selanjutnya akan diputuskan nanti di musim panas ini. Piala Dunia akan segera digelar dan setelah itu, kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi."
- Getty Images
150 juta euro untuk Diomande?
Remaja tersebut kemungkinan besar tidak akan menolak tawaran pindah ke Madrid. Namun, transfer ini tidak akan murah bagi Real. Pihak manajemen Leipzig memang sangat ingin memperpanjang kontrak bintang mudanya lebih awal dan melepasnya paling cepat pada 2027 sesuai rencana, namun menurut laporan tersebut, kemungkinan dia dilepas pada musim panas mendatang tetap tidak sepenuhnya tertutup.
Meskipun Leipzig harus menjualnya jika tawaran mencapai angka tertentu, namun menurut Sport Bild, jumlah tersebut akan "lebih mendekati 150 daripada 100 juta euro". Jika Diomande tampil gemilang di Piala Dunia mendatang, skenario transfer semacam itu bisa menjadi lebih realistis. Dana yang diperlukan untuk penawaran semacam itu pasti tersedia di Madrid - terutama jika Vinicius dijual.
Mourinho tampaknya sudah mulai mengatur segalanya
Setelah musim yang tak berprestasi dan patut dilupakan, yang juga diwarnai oleh berbagai skandal, Real kini berada di ambang perubahan besar. Mourinho diharapkan dapat mengembalikan tim bertabur bintang ini ke jalur kesuksesan dan akan segera kembali menduduki bangku cadangan di Santiago Bernabeu.
Meskipun pengumuman resmi kesepakatan tersebut belum dilakukan, karena negosiasi antara pihak Madrid dan Benfica masih berlangsung, pria Portugal berusia 63 tahun itu tampaknya sudah lama mengatur strategi perencanaan skuad di belakang layar.