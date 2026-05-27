Konon dia adalah pemain idaman Jose Mourinho! Akankah Real Madrid merekrut bintang Bundesliga sebagai pengganti Vinicius Junior?

Selama berbulan-bulan, pemain Brasil berusia 25 tahun ini terus dikaitkan dengan rumor kepindahan yang tak kunjung mereda. Terutama klub-klub kaya raya dari kawasan Arab yang menarik minat pemain dengan dribel cepat ini. Setelah gejolak terbaru, tampaknya kemungkinan perpisahan pada musim panas ini sama sekali tidak dapat dikesampingkan.

Dalam konferensi pers, ia mengatakan: "Saya tidak terburu-buru untuk memperpanjang kontrak saya. Kontrak saya masih berlaku hingga 2027. Jadi, sampai saat itu, kami masih memiliki banyak hal untuk dibicarakan dengan Madrid, dan Madrid juga memiliki banyak hal untuk dibicarakan dengan kami. Madrid tenang, saya pun tenang. Presiden mempercayai saya, dan saya pun mempercayainya."

Sementara itu, di Leipzig, Diomande tampil gemilang pada musim perdananya dan mencatatkan namanya di buku catatan para elit Eropa berkat penampilan spektakulernya. Meskipun pemain muda ini baru-baru ini memberikan sinyal bahwa ia ingin bertahan satu tahun lagi bersama The Red Bulls, namun pernyataan terbarunya membuka ruang untuk spekulasi.

"RB Leipzig telah sangat membantu keluargaku. Mereka telah melakukan banyak hal untukku. Aku bersyukur, dan aku bisa membalasnya dengan membantu di lapangan. Aku tidak terburu-buru untuk meninggalkan klub," kata Diomande dan menjelaskan: "Apa yang akan terjadi selanjutnya akan diputuskan nanti di musim panas ini. Piala Dunia akan segera digelar dan setelah itu, kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi."