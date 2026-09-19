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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Konfirmasi di Arab Saudi - Cardinale ingin masuk ke Al-Nassr: negosiasi dengan PIF dalam konsorsium bersama investor-investor Saudi lainnya

AC Milan
Al Nassr FC
Transfers
Tolosa CF

Kabar yang mencuat dalam beberapa hari terakhir mendapat konfirmasi di Arab Saudi dan dari pihak Dana PIF.

Gerry Cardinale ingin memperluas pengaruhnya di dunia sepak bola dan melalui fund miliknya RedBird Capitals sedang mempelajari cara untuk masuk ke paket saham klub lain setelah debut di Toulouse dan kini dengan pengelolaan penuh secara langsung atas AC Milan.


Dan meski ada bantahan awal yang nyaris seperti formalitas, dari Arab Saudi kini datang konfirmasi bahwa bos AC Milan itu, bersama pihak-pihak lain, telah memulai negosiasi dengan dana investasi negara Arab PIF untuk membeli saham klub Al-Nassr yang saat ini diperkuat, antara lain, oleh Cristiano Ronaldo.


  • PIF menjual

    Sudah lama dana PIF menutup fase dorongan, yakni penguatan agresif dengan investasi besar-besaran, untuk empat klub yang dimilikinya di Saudi Pro League dan mulai meletakkan berkas klub-klubnya di meja bank-bank keuangan internasional besar.

    Tujuannya adalah menarik modal dan investor yang mampu menjaga level klub-klub sepakbola tetap tinggi, tetapi juga membantu dana tersebut mengelola transisi menuju keberlanjutan finansial yang tidak lagi bergantung pada penarikan dana negara secara terus-menerus.

    • Iklan

  • Target Al-Nassr

    Dan dalam menganalisis kemungkinan ini, Cardinale mengidentifikasi pasar Arab sebagai yang memiliki ruang terbesar untuk "menciptakan nilai" dan Al-Nassr milik Cristiano Ronaldo, juara bertahan liga, sebagai yang memiliki potensi terbesar.

    Dan menurut yang dilaporkan harian Saudi Al Riyadh RedBird Capitals, bersama sebuah konsorsium investor lain yang mencakup Ibrahim Al-Muhaidib, SMC Media, dan mitra Saudi lainnya.

  • Tutup sebelum akhir musim

    PIF mengonfirmasi negosiasi yang sejauh ini sejalan dengan target yang diminta, tetapi belum ada kesepakatan.

    Di sisi lain, Cardinale ingin mencapai kesepakatan dengan PIF sebelum akhir musim ini agar bisa mulai bergerak dan turun tangan sejak bursa transfer musim panas mendatang.

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