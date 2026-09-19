Konfirmasi di Arab Saudi - Cardinale ingin masuk ke Al-Nassr: negosiasi dengan PIF dalam konsorsium bersama investor-investor Saudi lainnya

Gerry Cardinale ingin memperluas pengaruhnya di dunia sepak bola dan melalui fund miliknya RedBird Capitals sedang mempelajari cara untuk masuk ke paket saham klub lain setelah debut di Toulouse dan kini dengan pengelolaan penuh secara langsung atas AC Milan.





Dan meski ada bantahan awal yang nyaris seperti formalitas, dari Arab Saudi kini datang konfirmasi bahwa bos AC Milan itu, bersama pihak-pihak lain, telah memulai negosiasi dengan dana investasi negara Arab PIF untuk membeli saham klub Al-Nassr yang saat ini diperkuat, antara lain, oleh Cristiano Ronaldo.



