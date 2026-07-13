Konferensi Pers Pertama Alonso di Chelsea: Apa yang Ia Katakan Mengenai Kewenangan Mourinho dan Masa Depan Fernandes?

Konferensi pers dimulai dengan menyambut pelatih baru dalam pertemuan pertamanya dengan media, dan pertanyaan pertama berfokus pada seberapa siap dirinya untuk memulai tugasnya di Stamford Bridge.

Alonso menjawab dengan positif, dan melanjutkan: “Saya ingin bekerja sama dengan para manajer olahraga dan staf teknis, karena saya melihat bahwa kelompok ini memiliki potensi yang besar. Kita harus mengambil keputusan yang tepat. Fondasi yang kokoh telah dibangun, dan kita harus terus memperkuat mentalitas ini agar mampu bersaing.”

Mengenai tujuannya dan apa yang ingin ia capai, ia berkata: “Menjadi bagian dari perjalanan ini, cara kami ingin bermain, dan cara kami ingin menghadapi pertandingan—itulah tujuanku. Inilah yang aku nantikan bersama seluruh tim. Kita masih di awal, dan saya senang, tapi saya pasti ingin berada di sana (di Eropa). Untuk bisa berada di Chelsea, Anda harus memiliki ambisi dan semangat itu.”

Ketika ditanya tentang semangat para pemain, ia menjawab: “Mereka antusias dengan apa yang mereka lakukan. Anda bisa melihat energinya bagus, dan semangatnya ada. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik, dan kita harus membangun mentalitas yang tepat, serta dasar-dasar yang diperlukan agar siap menghadapi pertandingan akhir pekan.”

Baca juga: Di Tepi Jurang... Akankah Argentina Tetap Bertahan dengan Sikap Seorang Pahlawan?