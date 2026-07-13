Konferensi Pers Pertama Alonso di Chelsea: Apa yang Ia Katakan Mengenai Kewenangan Mourinho dan Masa Depan Fernandes?

Chabi Alonso menggelar konferensi pers pertamanya sejak mulai menjabat sebagai pelatih kepala Chelsea, di mana ia membahas berbagai hal terkait kewenangan jabatannya, pandangannya terhadap sejumlah bintang, serta masa depan gelandang The Blues, Enzo Fernández.
Alonso sebelumnya memulai musim lalu sebagai manajer Real Madrid sebelum dipecat pada 12 Januari; beberapa hari sebelumnya, Chelsea telah memutuskan hubungan dengan manajer Enzo Maresca, lalu menunjuk Callum McFarland, pelatih tim U-21 klub tersebut, sebagai pelatih sementara untuk dua pertandingan. Callum McFarland kemudian digantikan oleh Callum Rossiniore selama sekitar tiga bulan, sebelum akhirnya dipecat dan McFarland kembali memimpin tim hingga akhir musim.
Chelsea mengatakan dalam pernyataan penunjukan pelatih baru tersebut, “Pelatih asal Spanyol ini akan memulai tugasnya pada 1 Juli 2026, setelah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Stamford Bridge.”