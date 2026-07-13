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Konferensi Pers Pertama Alonso di Chelsea: Apa yang Ia Katakan Mengenai Kewenangan Mourinho dan Masa Depan Fernandes?

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Bakat blues yang luar biasa memukau pelatih baru: Dia akan menjadi pemain inti

Chabi Alonso menggelar konferensi pers pertamanya sejak mulai menjabat sebagai pelatih kepala Chelsea, di mana ia membahas berbagai hal terkait kewenangan jabatannya, pandangannya terhadap sejumlah bintang, serta masa depan gelandang The Blues, Enzo Fernández.

Alonso sebelumnya memulai musim lalu sebagai manajer Real Madrid sebelum dipecat pada 12 Januari; beberapa hari sebelumnya, Chelsea telah memutuskan hubungan dengan manajer Enzo Maresca, lalu menunjuk Callum McFarland, pelatih tim U-21 klub tersebut, sebagai pelatih sementara untuk dua pertandingan. Callum McFarland kemudian digantikan oleh Callum Rossiniore selama sekitar tiga bulan, sebelum akhirnya dipecat dan McFarland kembali memimpin tim hingga akhir musim.

Chelsea mengatakan dalam pernyataan penunjukan pelatih baru tersebut, “Pelatih asal Spanyol ini akan memulai tugasnya pada 1 Juli 2026, setelah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Stamford Bridge.”

  • Gol-gol Alonso... Ambisi dan Semangat

    Konferensi pers dimulai dengan menyambut pelatih baru dalam pertemuan pertamanya dengan media, dan pertanyaan pertama berfokus pada seberapa siap dirinya untuk memulai tugasnya di Stamford Bridge.

    Alonso menjawab dengan positif, dan melanjutkan: “Saya ingin bekerja sama dengan para manajer olahraga dan staf teknis, karena saya melihat bahwa kelompok ini memiliki potensi yang besar. Kita harus mengambil keputusan yang tepat. Fondasi yang kokoh telah dibangun, dan kita harus terus memperkuat mentalitas ini agar mampu bersaing.”

    Mengenai tujuannya dan apa yang ingin ia capai, ia berkata: “Menjadi bagian dari perjalanan ini, cara kami ingin bermain, dan cara kami ingin menghadapi pertandingan—itulah tujuanku. Inilah yang aku nantikan bersama seluruh tim. Kita masih di awal, dan saya senang, tapi saya pasti ingin berada di sana (di Eropa). Untuk bisa berada di Chelsea, Anda harus memiliki ambisi dan semangat itu.”

    Ketika ditanya tentang semangat para pemain, ia menjawab: “Mereka antusias dengan apa yang mereka lakukan. Anda bisa melihat energinya bagus, dan semangatnya ada. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik, dan kita harus membangun mentalitas yang tepat, serta dasar-dasar yang diperlukan agar siap menghadapi pertandingan akhir pekan.”

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  • Apa yang berubah setelah absen dari kompetisi Eropa?

    Mengenai apa yang dibutuhkan dari para pemain, Alonso menegaskan: “Kami membutuhkan tekad yang kuat dan semangat, serta keinginan untuk terus berkembang. Liga Premier Inggris sangat kompetitif. Kami harus mempersiapkan diri dengan baik, dan harus tegas dalam hal-hal detail, serta dalam cara bermain yang mereka inginkan. Namun yang terpenting dari semuanya adalah gaya permainan kami.”

    Mengenai absennya tim dari kompetisi Eropa, ia menekankan bahwa hal itu mengubah beberapa hal, sambil menjelaskan: “Tentu saja dalam hal-hal kecil, tetapi fokus utama pada cara yang ingin kami terapkan pada bulan Agustus tidak banyak berubah. Kami bekerja sama dengan para manajer olahraga. Apa yang perlu kami perkuat sudah jelas, tetapi kami sedang mengupayakannya.” 

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  • Masa Depan Enzo Fernández... dan Kewenangan Mourinho

    Masa depan bintang Chelsea, Enzo Fernández, memicu kontroversi pada akhir musim lalu setelah sang pemain memberi isyarat keinginannya untuk pindah ke Bernabéu, namun pihak Real Madrid membantah keterlibatan mereka dalam isu tersebut dan menegaskan dalam pernyataan resmi bahwa mereka tidak pernah melakukan pendekatan terhadap sang pemain, baik secara langsung maupun tidak langsung, sambil menegaskan rasa hormat mereka kepada sang pemain dan Chelsea, setelah beredar kabar bahwa The Blues tidak akan melepasnya kecuali dengan tawaran setidaknya 120 juta poundsterling.

    Alonso mengatakan mengenai masa depan sang pemain: “Kami sudah berbicara, tetapi ini masih merupakan urusan pribadi.” Setelah didesak dan ditanya apakah ia ingin sang pemain tetap di Chelsea, pelatih asal Spanyol itu menambahkan: “Ya.”

    Mengenai gelar manajer teknis dan wewenang yang meluas yang menyertai jabatan tersebut, ia menjelaskan: “Bagi saya, ini berarti kami bekerja sama untuk mengambil keputusan yang tepat dalam perencanaan, serta dalam sesi latihan. Juga bagaimana kami ingin mempersiapkan tim untuk setiap posisi. Kami sepakat, dan telah menetapkan prioritas kami mengenai apa yang ingin kami lakukan.”

    Mengenai kesamaan peran ini dengan yang pernah diemban José Mourinho di Stamford Bridge sebelumnya, ia berkata: “Liga Premier Inggris adalah liga paling kompetitif di dunia. Saya sangat antusias menerima tugas ini, untuk berkembang dan belajar bersama, serta mengenal sejarah Chelsea. Klub ini telah meraih kesuksesan luar biasa, dan pernah diperkuat oleh banyak pemain hebat serta pelatih hebat. Saya merasa bangga, beruntung, dan siap.”

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  • Kesan tentang Palmer... Adaptasi Balestra... dan Formasi Pertahanan

    Mengenai kesan pertamanya terhadap Cole Palmer, ia berkata: “Kami sudah menjalani beberapa sesi latihan. Sejak hari pertama, Anda sudah bisa melihat bahwa dia adalah talenta yang luar biasa. Tidak mudah menemukan pemain seperti dia; Anda bisa melihat kualitasnya, gaya permainannya, dan pengambilan keputusannya. Saya senang karena dia datang dengan suasana hati yang baik dan mentalitas positif untuk menjalani musim yang hebat, dan kami berharap dapat memaksimalkan potensinya. Dia akan menjadi pemain inti.”

    Mengenai bek kanan baru yang datang dari Atalanta, pemain asal Italia Marco Balestra, dan bagaimana ia bisa beradaptasi, ia menyatakan: “Ia memiliki banyak kualitas luar biasa yang dibutuhkan dalam sepak bola modern. Ia bisa bermain di lini pertahanan yang terdiri dari empat atau lima pemain, di sisi kiri. Kami perlu terus bekerja dengannya agar ia bisa beradaptasi dengan Liga Premier Inggris. Ia memiliki mentalitas yang luar biasa dalam hal semangat kompetitif dan ambisi.”

    Mengenai formasi lima atau empat pemain di lini belakang, ia menjelaskan: “Saya punya beberapa ide di kepala saya. Itulah tugas saya. Kami ingin bermain berani dan menampilkan sepak bola yang bagus, tetapi kami membutuhkan mentalitas yang kuat. Kami harus tahu apa yang harus dilakukan di setiap momen, dan itu akan menjadi langkah yang tepat.”

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  • Piala Dunia... dan kepergian Garnacho

    Mengenai para pemain yang berlaga di Piala Dunia, pelatih The Blues itu berkata: "Ini sudah direncanakan sebelumnya. Tidak mengherankan jika beberapa pemain kami masih berada di sana. Saya senang untuk mereka, karena mereka sedang menjalani pengalaman yang tak terlupakan. Pada akhirnya, saya berharap kita akan memiliki satu juara dan kita akan merayakannya. Kita harus bersikap fleksibel, dan kita harus mempercepat persiapan bersama beberapa pemain.”

    Mengenai Piala Dunia secara umum, ia menegaskan: “Menonton pertandingan Spanyol membangkitkan banyak kenangan bagi saya, karena tim tersebut, serta energi dan dominasi mereka dalam pertandingan. Kami memiliki banyak alasan untuk optimis. Pertandingan melawan Prancis akan menjadi pertandingan yang luar biasa untuk ditonton. Saya menantikannya.”

    Terakhir, ia berbicara mengenai masa depan Alejandro Garnarcho dengan mengatakan: “Baiklah, situasinya adalah kami telah berbicara dengan para manajer olahraga. Ada minat terhadapnya dari klub-klub lain. Jadi, mari kita lihat bagaimana perkembangannya. Namun, saya berharap semuanya berakhir dengan cara terbaik bagi klub-klub lain.”

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