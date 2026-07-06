Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
USMNT HIC 2-1GOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

'Kondisi yang adil bagi kami' - Folarin Balogun kembali, Christian Pulisic akan segera bergabung, dan timnas AS asuhan Mauricio Pochettino ingin membuktikan diri: Lima kunci melawan Belgia

Analysis
USA
F. Balogun
C. Pulisic
World Cup
FEATURES
USA vs Belgium
Belgium
M. Pochettino

Cerita ini berpusat pada satu pemain tertentu, tetapi pertandingan babak 16 besar pada hari Senin nanti harus menjadi hasil kerja sama tim dari USMNT

SEATTLE -- Dalam konferensi pers prapertandingannya, Mauricio Pochettino mengakui bahwa ia belum sepenuhnya menyadari dampak dari keputusan FIFA untuk menangguhkan hukuman larangan bermain satu pertandingan yang dijatuhkan kepada Folarin Balogun menjelang pertandingan hari Senin melawan Belgia. Hari itu terasa sangat sibuk, katanya. Di antara sesi latihan timnya dan berbagai permintaan lain yang harus ia penuhi sehari sebelum pertandingan babak 16 besar Piala Dunia, ia hampir tidak punya waktu untuk makan.

"Bepergian, mandi, makan dengan terburu-buru," katanya. "Saya hanya makan setengah burrito, dan minum kopi di dalam mobil."

Namun, Pochettino memiliki pandangannya sendiri mengenai keputusan yang mengubah persiapan USMNT menjelang pertandingan sistem gugur berikutnya. Ia menyebutnya sebagai keputusan yang tepat dan kemenangan bagi olahraga ini — sebuah kesalahan yang diperbaiki setelah AS sebelumnya telah dihukum dengan bermain 30 menit dengan satu pemain kurang saat melawan Bosnia dan Herzegovina. Di matanya, akal sehatlah yang menang, dengan para pejabat di ruang rapat mengesampingkan keputusan mereka yang ada di ruang tayangan ulang untuk memastikan seorang pemain mendapat kesempatan bermain.

"Bagi saya, ini bukan hal yang perlu diperdebatkan," katanya. "Ini saatnya untuk mengapresiasi keputusan tersebut. Itu luar biasa, tidak hanya bagi kami karena kami akan memiliki satu pemain tambahan yang bisa diturunkan, tetapi juga bagi sepak bola. Saya katakan, ini membuka peluang untuk sedikit memperbaiki keputusan-keputusan yang salah."

"Saya pikir keputusan untuk tidak menjatuhkan sanksi lebih lanjut kepada kami itu adil," ujarnya, "karena menurut saya itu sudah cukup. Sekarang, kami fokus pada pertandingan, dan semua yang bisa kita bicarakan adalah hal-hal yang menurut saya tidak membantu sepak bola. Kita perlu fokus, dan berusaha, besok, menantang tim yang sangat kuat seperti Belgia. Itu akan sangat berat, dan ini kondisi yang adil bagi kami."

Seperti yang dikatakan Pochettino, ada pertandingan yang harus dimainkan. Balogun memang bisa bermain, ya, tetapi akan ada banyak pemain lain di lapangan yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk mengendalikan jalannya pertandingan. Dengan mengingat hal itu, GOAL menyoroti lima kunci dalam pertandingan USMNT melawan Belgia...

  • BalogunGetty Images

    Masuknya Balogun

    Berita tersebut langsung menggemparkan dunia olahraga. Balogun ternyata memang akan bisa bermain melawan Belgia. Ini adalah keputusan yang mengubah segalanya, yang secara dramatis mengubah cara pertandingan ini bisa—dan kemungkinan besar akan—berlangsung.

    Balogun adalah pemain yang sangat berbeda dari mereka yang semula akan menggantikannya. Musim panas ini, ia telah membuktikan diri sebagai pemain yang percaya diri, cepat, dan tegas di depan gawang. Ia juga menjadi ancaman serius bagi barisan pertahanan, baik sebagai pemain penyerang maupun sebagai penggerak tekanan timnas AS.

    "Balo selalu siap," kata Pulisic. "Menurutku, baik saat aku menguasai bola maupun saat pemain lain yang menguasai bola, dia selalu melakukan pergerakan. Dia sangat kuat, cepat, dan melakukan banyak hal bagus."

    Itu sisi taktisnya. Ada juga sisi mentalnya. USMNT akan berada dalam suasana emosional yang tinggi dengan kembalinya Balogun, dan penonton di Seattle pasti akan bergemuruh saat namanya diumumkan. Sementara itu, Belgia harus menghadapi perubahan mendadak pada rencana prapertandingan mereka akibat keputusan terakhir ini. Bagaimana mereka memproses hal itu secara taktis dan emosional? Sebagai ketidakadilan, sebagai konspirasi FIFA terhadap mereka, atau sekadar sebagai pemain lain yang harus dihentikan?

    Menjelang pertandingan, absennya Balogun menjadi berita utama. Kini, berita utamanya adalah kehadirannya dan apa artinya bagi USMNT setelah seminggu di mana semua pihak yang terlibat telah menerima kenyataan bahwa hal itu tidak akan terjadi.

    "Jika kamu bersikap baik, mungkin kamu akan mendapat imbalan," kata Pochettino. "Menurutku, memiliki pola pikir seperti itu sungguh luar biasa. Aku sangat senang dia bertindak seperti ini dan mengambil keputusan itu karena terkadang, saat kamu kecewa setelah pertandingan, dan di titik tertentu merasa bahwa itu tidak adil, ada sebagian kecil dirimu yang merasa bersalah atas situasi semacam ini.

    "Saya pikir dia melakukannya dengan sangat baik dan berhasil mengatasinya. Saya sangat senang mendengarnya."

    • Iklan
  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    Kehadiran Pulisic

    Saat berada di lapangan, Christian Pulisic umumnya tampil cukup baik. Ia memberikan assist untuk satu gol saat melawan Paraguay sebelum harus keluar lapangan karena cedera. Ia tampil solid saat kembali bermain melawan Turkiye, dan bahkan hampir mencetak satu atau dua gol saat melawan Bosnia dan Herzegovina. Bahkan sebelum turnamen dimulai, Pulisic sudah tampil dinamis, mencetak satu gol dan memberikan assist untuk gol lainnya saat melawan Senegal.

    Namun, belum ada gol di Piala Dunia. Jika ada waktu yang tepat untuk mencetak gol, itu adalah sekarang, karena pertandingan besar menuntut para bintang utama tim untuk tampil menonjol.

    Sejujurnya, Pulisic bukanlah satu-satunya bintang di USMNT. Salah satu pelajaran penting dari musim panas ini adalah bahwa Pulisic tidak harus menjadi “satu-satunya andalan”. Ia bisa menjalankan perannya dan mengandalkan rekan-rekannya untuk melakukan hal yang sama. Tidak perlu memaksakan diri atau panik karena USMNT cukup berbakat untuk tidak membebani satu pemain saja.

    Meski demikian, Pulisic adalah pemain yang luar biasa, yang sudah waktunya untuk mencatatkan momen bersejarah di Piala Dunia. Momen besarnya pada 2022 terhalang ketika golnya melawan Iran disertai cedera yang membuatnya harus absen hingga akhir pertandingan.

    "Terkadang, hal-hal memang berjalan seperti itu," katanya kepada GOAL pada tahun 2024. "Saya tidak akan mengubahnya dengan apa pun di dunia ini. Jadi, begitulah cara kejadiannya, itulah yang terjadi. Sayangnya, saya hanya bisa merayakan gol itu sambil berbaring di dalam gawang.

    "Saya berharap bisa memiliki banyak momen besar. Bukan berarti saya berpikir, 'Oh, saya butuh momen itu, perayaan ikonik itu'. Bukan begitu cara saya berpikir. Saya ingin turun ke lapangan, dan saya ingin memenangkan turnamen-turnamen ini. Pada akhirnya, orang-orang akan membicarakannya, dan itulah yang akan mereka ingat."

    Pulisic berharap hari Senin nanti bisa menjadi hari yang tak terlupakan, dan jika dia bisa menjadi orang yang mewujudkannya, itu akan menjadi momen yang luar biasa bagi seorang pemain yang telah mempersiapkan diri untuk ini sepanjang kariernya.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Berurusan dengan Doku dan kawan-kawan

    Sejauh ini di Piala Dunia ini, timnas AS telah meraih banyak kesuksesan di sayap. Namun, jika melihat skuad Belgia, ada ancaman di area sayap yang seharusnya membuat timnas AS waspada: Jeremy Doku.

    Dia adalah salah satu pemain sayap paling berbahaya dan lincah di dunia saat ini. Dia secara rutin membuat kekacauan saat melawan USMNT pada bulan Maret, meskipun dalam pertandingan itu dia berhadapan dengan Tim Weah, yang bukanlah seorang bek sayap yang lebih dikenal karena kemampuan bertahannya. Mampu bermain baik di sisi kanan maupun kiri, Doku sangat berbahaya, jadi apa yang akan dilakukan USMNT untuk mengendalikannya?

    Jawabannya, setidaknya sebagian, adalah menyerang. Pemain sayap USMNT juga patut diperhitungkan, dan salah satu cara untuk memenangkan pertarungan di sayap adalah dengan membuat Belgia merasa lebih tidak nyaman daripada yang mereka buat terhadap USMNT.

    "Saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang berlangsung di lini tengah, tetapi juga di sayap-sayap," kata Sergino Dest. "Kami bermain sebagai tim, jadi kami membantu pertahanan bersama bek sayap kami. Kami akan membuat para pemain sayap mereka sangat sulit untuk menembus di belakang pertahanan kami, dan bagi kami, mari kita lihat seberapa banyak ruang yang mereka berikan kepada kami untuk melakukan permainan kami.

    "Sulit untuk diprediksi, tapi saya harap ini akan menjadi pertandingan yang hebat dari kedua belah pihak."

    Pemenang pertarungan di sayap itu akan mengambil langkah besar menuju kemenangan.

    “[Mereka] jelas berkelas dunia,” kata Chris Richards saat ditanya tentang Doku dan Kevin De Bruyne. “Mereka menghadirkan banyak tantangan, dan ini adalah salah satu pertandingan di mana kami harus tetap fokus selama 90 menit lebih. Mereka adalah salah satu tim teratas di Eropa, sehingga setiap kesalahan akan terlihat sangat mencolok. Kami hanya harus memastikan bahwa kami bermain dengan rapi selama 90 menit lebih.”

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Pelajaran sebelumnya

    Dest ditanya apa yang ia ingat tentang pertandingan Piala Dunia 2014 antara timnas AS dan Belgia. "Tidak banyak," katanya. "Itu terjadi setengah dari umurku yang lalu," kata seseorang dengan cepat. "Itu sudah jadi sejarah lama."

    "Itu adalah pertandingan yang terjadi bertahun-tahun yang lalu," kata Dest, "dan saat ini saya pikir balas dendam akan lebih baik dilakukan pada pertandingan bulan Maret daripada pada tahun 2014."

    Mari kita lihat pertandingan bulan Maret itu. Dalam pertandingan tersebut, USMNT memimpin 1-0 melalui gol McKennie sebelum Belgia menyamakan kedudukan melalui tendangan jarak jauh tepat sebelum babak pertama berakhir. Kemudian segalanya menjadi kacau, yang mengakibatkan kekalahan USMNT 5-2. Namun, kekalahan itu perlu dilihat dalam konteksnya. USMNT menempatkan tiga anggota lini pertahanan utamanya di lini tengah dalam pertandingan tersebut. Tiga pemain yang bermain cukup lama itu tidak masuk dalam skuad USMNT untuk Piala Dunia.

    Banyak hal telah berubah sejak pertandingan itu. Bagi Pochettino, ia yakin perubahan tersebut sudah cukup bagi USMNT untuk keluar dan memenangkan pertandingan terbesar dalam sejarah tim ini.

    "Pandangan saya terhadap Belgia adalah rasa hormat yang penuh," katanya. "Mereka memiliki pemain-pemain luar biasa yang berpengalaman. Saya pikir ini adalah tim yang luar biasa dan salah satu kandidat juara Piala Dunia ini. Saya sudah memikirkannya sejak Maret, sebelum mereka memulai Piala Dunia, dan masih memikirkannya hingga kini.

    "Besok akan menjadi tantangan luar biasa bagi kami untuk menghadapi salah satu tim terhebat di dunia. Fokus kami adalah berusaha meningkatkan performa dibandingkan bulan Maret. Saya rasa kami sudah mengalami peningkatan."

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Warisan tidak bergantung pada satu hasil saja"

    Hampir seluruh konferensi pers prapertandingan Pochettino berpusat pada keputusan FIFA. Hanya sedikit yang membahas momen yang kini harus dihadapi timnas AS. Hal itu tidak membuat momen tersebut menjadi kurang nyata, dan tidak mengurangi tekanan yang ada.

    Kenyataannya, ini akan menjadi momen besar. Momen ini akan terasa lebih besar lagi mengingat pertandingan ini digelar di Seattle, kota yang telah membuktikan diri sebagai kandang paling riuh bagi sepak bola Amerika. Penonton akan sangat antusias dan kemeriahan tidak akan kurang dalam pertandingan babak 16 besar ini, yang berpotensi mengangkat olahraga ini ke level baru di Amerika Serikat.

    Pembahasan mengenai Balogun mungkin sedikit mengalihkan perhatian dari fakta tersebut dan bisa menjadi alasan untuk merayakan sebelum pertandingan. Namun, pertandingan ini akan sangat melelahkan, dan ini akan menjadi momen penentu dalam warisan tim ini.

    "Jika kami memiliki kesempatan untuk mengangkat trofi, kami tidak akan mengingat saat kami meninggalkan trofi itu," kata Pochettino. "Kami akan selalu mengingat, di dalam hati kami, perjalanan yang kami jalani bersama, kenangan itu. Itulah mengapa warisan tidak bergantung pada satu hasil saja, apakah besok menang atau tidak."

    Perjalanan ini pun berlanjut, dan ini adalah langkah terbesar di dalamnya. Hal ini akan membutuhkan segenap semangat, perjuangan, dan bakat dari USMNT. Hal ini juga akan membutuhkan ketenangan pikiran, kemampuan mengendalikan jalannya pertandingan, dan mungkin satu atau dua momen keberuntungan atau kualitas permainan. Tak diragukan lagi, ini adalah momen besar bagi USMNT dan juga Belgia. Mengelola momen tersebut dan segala hal yang menyertainya akan menjadi kunci bagi upaya masing-masing tim untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan menulis warisan musim panas ini.

World Cup
USA crest
USA
USA
Belgium crest
Belgium
BEL