'Kondisi yang adil bagi kami' - Folarin Balogun kembali, Christian Pulisic akan segera bergabung, dan timnas AS asuhan Mauricio Pochettino ingin membuktikan diri: Lima kunci melawan Belgia

SEATTLE -- Dalam konferensi pers prapertandingannya, Mauricio Pochettino mengakui bahwa ia belum sepenuhnya menyadari dampak dari keputusan FIFA untuk menangguhkan hukuman larangan bermain satu pertandingan yang dijatuhkan kepada Folarin Balogun menjelang pertandingan hari Senin melawan Belgia. Hari itu terasa sangat sibuk, katanya. Di antara sesi latihan timnya dan berbagai permintaan lain yang harus ia penuhi sehari sebelum pertandingan babak 16 besar Piala Dunia, ia hampir tidak punya waktu untuk makan.

"Bepergian, mandi, makan dengan terburu-buru," katanya. "Saya hanya makan setengah burrito, dan minum kopi di dalam mobil."

Namun, Pochettino memiliki pandangannya sendiri mengenai keputusan yang mengubah persiapan USMNT menjelang pertandingan sistem gugur berikutnya. Ia menyebutnya sebagai keputusan yang tepat dan kemenangan bagi olahraga ini — sebuah kesalahan yang diperbaiki setelah AS sebelumnya telah dihukum dengan bermain 30 menit dengan satu pemain kurang saat melawan Bosnia dan Herzegovina. Di matanya, akal sehatlah yang menang, dengan para pejabat di ruang rapat mengesampingkan keputusan mereka yang ada di ruang tayangan ulang untuk memastikan seorang pemain mendapat kesempatan bermain.

"Bagi saya, ini bukan hal yang perlu diperdebatkan," katanya. "Ini saatnya untuk mengapresiasi keputusan tersebut. Itu luar biasa, tidak hanya bagi kami karena kami akan memiliki satu pemain tambahan yang bisa diturunkan, tetapi juga bagi sepak bola. Saya katakan, ini membuka peluang untuk sedikit memperbaiki keputusan-keputusan yang salah."

"Saya pikir keputusan untuk tidak menjatuhkan sanksi lebih lanjut kepada kami itu adil," ujarnya, "karena menurut saya itu sudah cukup. Sekarang, kami fokus pada pertandingan, dan semua yang bisa kita bicarakan adalah hal-hal yang menurut saya tidak membantu sepak bola. Kita perlu fokus, dan berusaha, besok, menantang tim yang sangat kuat seperti Belgia. Itu akan sangat berat, dan ini kondisi yang adil bagi kami."

Seperti yang dikatakan Pochettino, ada pertandingan yang harus dimainkan. Balogun memang bisa bermain, ya, tetapi akan ada banyak pemain lain di lapangan yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk mengendalikan jalannya pertandingan. Dengan mengingat hal itu, GOAL menyoroti lima kunci dalam pertandingan USMNT melawan Belgia...