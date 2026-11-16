Kondisi Skuad Lazio: Frattesi Tak Alami Cedera, Zaccagni dan Nuno Tavares Membaik

Pertandingan berikutnya LAZ Serie A 09.00 LEC

Gennaro Gattuso kini bisa menatap laga-laga Lazio berikutnya dengan sedikit lebih optimistis. Sang pelatih memasuki jeda internasional dengan banyak pemain absen dan menghadapi krisis cedera pertama timnya musim ini, meski masih dalam skala kecil. Selama jeda itu, kabar cedera otot yang dialami Davide Frattesi, salah satu pemain terbaik dan paling bugar dalam skuad, juga datang dari pemusatan latihan tim nasional Italia.

Gelandang timnas Italia itu, bersama kapten Mattia Zaccagni dan Nuno Tavares, menjalani pemeriksaan medis dan pemeriksaan penunjang lanjutan hari ini. Hasilnya memberi Gattuso alasan untuk optimistis menghadapi sisa musim ini. Klub merilis pernyataan bersama mengenai perkembangan kondisi mereka yang membawa harapan, meski ketiganya kemungkinan besar belum bisa dimainkan saat menghadapi Lecce pada Sabtu tanggal 21 pukul 15.00.