Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Frattesi Bologna LazioGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Kondisi Skuad Lazio: Frattesi Tak Alami Cedera, Zaccagni dan Nuno Tavares Membaik

Lazio
Serie A
Lazio vs Lecce
Lecce

Kabar baik datang dari pusat latihan Lazio di Formello terkait masalah fisik yang dialami Zaccagni, Nuno Tavares, dan Davide Frattesi.

Pertandingan berikutnya
LAZ

LAZ

Serie A

21 Nov 2026

LEC

LEC

Gennaro Gattuso kini bisa menatap laga-laga Lazio berikutnya dengan sedikit lebih optimistis. Sang pelatih memasuki jeda internasional dengan banyak pemain absen dan menghadapi krisis cedera pertama timnya musim ini, meski masih dalam skala kecil. Selama jeda itu, kabar cedera otot yang dialami Davide Frattesi, salah satu pemain terbaik dan paling bugar dalam skuad, juga datang dari pemusatan latihan tim nasional Italia.

Gelandang timnas Italia itu, bersama kapten Mattia Zaccagni dan Nuno Tavares, menjalani pemeriksaan medis dan pemeriksaan penunjang lanjutan hari ini. Hasilnya memberi Gattuso alasan untuk optimistis menghadapi sisa musim ini. Klub merilis pernyataan bersama mengenai perkembangan kondisi mereka yang membawa harapan, meski ketiganya kemungkinan besar belum bisa dimainkan saat menghadapi Lecce pada Sabtu tanggal 21 pukul 15.00.

  • ZACCAGNI SEGERA KEMBALI BERLATIH BERSAMA TIM?

    Kapten Mattia Zaccagni menjadi satu-satunya pemain yang punya peluang nyata untuk tampil melawan Lecce. Hasil pemeriksaan pemain sayap itu memastikan edema di paha kirinya membaik. Kemungkinan ia kembali berlatih bersama tim akan dievaluasi dalam beberapa hari ke depan.

    PERNYATAAN KLUB - "Zaccagni telah menjalani pemeriksaan MRI, yang memastikan edema pascatrauma pada otot paha depan kirinya terus membaik. Perkembangan gejala nyerinya akan dievaluasi dalam beberapa hari ke depan untuk menentukan kemungkinan ia kembali berlatih bersama tim.

  • KONDISI TAVARES MEMBAIK

    Kabar mengenai bek sayap Nuno Tavares tidak semeyakinkan itu, tetapi tetap positif. Cedera yang dialaminya saat melawan Napoli mulai mereda.

    "Nuno Tavares telah menjalani pemeriksaan MRI yang menunjukkan perbaikan pada cedera yang dialaminya saat menghadapi Napoli. Sang pemain melanjutkan program fisioterapi sesuai rencana"

  • FRATTESI TAK ALAMI CEDERA

    Sementara itu, kondisi Davide Frattesi jauh lebih baik. Meski ototnya masih mengalami kelelahan, ia tidak mengalami cedera dalam kemenangan tim nasional Italia atas Prancis. Mancini sebelumnya memulangkannya ke Formello, tetapi hasil MRI tidak menunjukkan masalah serius.

    PERNYATAAN KLUB - "Davide Frattesi, yang pulang lebih awal dari tugas bersama tim nasional Italia, telah menjalani pemeriksaan MRI. Hasilnya memastikan adanya kelelahan otot tanpa cedera. Kondisi sang pemain akan dipantau dalam beberapa hari ke depan"

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
LAZ

LAZ

Serie A

21 Nov 2026

LEC

LEC