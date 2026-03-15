Kondisi Kesehatan Banda: Pemain Lecce tersebut telah keluar dari rumah sakit. Pernyataan resmi klub asal Salento dan kata-kata pertamanya

Kabar baik setelah kejadian yang sempat menimbulkan kekhawatiran

Lameck Banda telah dipulangkan dari rumah sakit: inilah kabar baik yang datang pada pagi hari ini, setelah pemain sayap asal Zambia dari Lecce itu terjatuh ke tanah pada menit-menit akhir pertandingan yang dimenangkan Napoli atas Lecce di Stadion Maradona. 

Pemain asal Salento itu merasakan nyeri di perut dan memang terjatuh, membuat suasana menjadi tegang. Yang pertama menyadarinya adalah pelatih Napoli Antonio Conte dan Matteo Politano. Justru pelatih Napoli itulah yang masuk ke lapangan untuk memanggil wasit agar menghentikan pertandingan dan memungkinkan tim medis memberikan pertolongan kepada pemain tersebut, yang kemudian dibawa keluar dengan tandu dan dilarikan ke Rumah Sakit Cardarelli.

  • SIARAN PERS DARI LECCE

    "Pemain sepak bola Lameck Banda telah dipulangkan pagi ini dari Rumah Sakit Cardarelli setelah menjalani serangkaian pemeriksaan yang hasilnya negatif": demikian bunyi pernyataan resmi yang diterbitkan oleh Lecce pada Minggu, 15 Maret 2026 pagi.

  • KATA-KATA

    Beberapa jam setelah keluar dari rumah sakit, Banda ingin menyampaikan pesan melalui akun Instagram-nya: "Terima kasih banyak kepada semua orang yang telah menanyakan kabarku dan mengirimkan pesan dukungan. Aku sangat menghargai kasih sayang dan kepedulian kalian. Aku ingin memberitahu semua orang bahwa aku baik-baik saja dan tetap bersikap positif. Doa dan dorongan kalian sangat berarti bagiku."

  • DI FRANCESCO SETELAH PERTANDINGAN

    Setelah pertandingan, Eusebio Di Francesco, pelatih Lecce, berkomentar demikian tentang Banda: "Kami sempat sedikit khawatir dengan kondisi pemain itu, tapi sepertinya dia hanya mengalami benturan keras yang memengaruhi performanya. Saya sempat takut, ya, dia terkena benturan di dada, tepatnya di bagian kanan, tapi saya yakin semuanya akan baik-baik saja."

