AFP
Diterjemahkan oleh
Kondisi cedera Benjamin Sesko menjadi kekhawatiran besar bagi Man Utd, sementara Michael Carrick memberikan kabar terbaru setelah melihat sang striker tertatih-tatih keluar lapangan saat kemenangan atas Liverpool
Perburukan masalah yang sudah ada
Sore hari Sesko diwarnai lika-liku emosi, saat sang penyerang mencetak gol ke-11nya di Liga Premier musim ini sebelum pertandingannya harus berakhir lebih awal. Cedera itu terjadi setelah terjadi benturan dengan bek Liverpool, Ibrahima Konate, yang membuat Sesko terhempas ke papan iklan di Old Trafford.
Dampak benturan tersebut tampaknya memperparah kondisi yang sudah diderita striker tersebut sejak persiapan menjelang derby North West.
- Getty Images Sport
Carrick mengungkapkan sifat dari pukulan tersebut
Meskipun pemandangan Sesko yang tertatih-tatih meninggalkan lapangan tentu tidak disukai para pendukung United, Carrick tampaknya tidak terlalu cemas.
Berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir, Carrick mengungkapkan penyebab cedera tersebut. “Dia memang sudah mengalami sedikit masalah pada tulang keringnya dan ketika dia didorong ke papan, tepat di bagian yang sudah dia rasakan sedikit sakit,” jelas Carrick. “Jadi, begitulah.” Keputusan untuk menariknya keluar pada babak pertama bersifat preventif, namun masih harus dilihat berapa lama pemain berusia 22 tahun itu akan absen.
Carrick tetap tenang meski ada kekhawatiran
Sebelum terpaksa ditarik keluar, Sesko menjadi sorotan utama saat ia menggandakan keunggulan United. Bola tampak memantul dari jarinya dan masuk ke gawang, sehingga memicu pemeriksaan bukti secara mendalam oleh tim VAR untuk menentukan apakah terjadi handball. Gol tersebut akhirnya disahkan setelah proses tinjauan selama tiga menit, yang membuat bangku cadangan Liverpool merasa frustrasi.
Pusat Pertandingan Liga Premier kemudian mengklarifikasi bahwa gol tersebut tetap sah karena rekaman video tidak memenuhi ambang batas yang diperlukan untuk membatalkan keputusan di lapangan. Keberuntungan ini memungkinkan United memasuki jeda dengan keunggulan yang nyaman, meskipun kehilangan pencetak gol utama mereka mengubah dinamika babak kedua saat Amad Diallo dipanggil untuk mengisi kekosongan tersebut.
- Getty Images Sport
Tempat di Liga Champions sudah aman
Meskipun ada kekhawatiran soal cedera yang menimpa bintang utama mereka, United tetap punya banyak hal untuk dirayakan karena kemenangan 3-2 mereka akhirnya memastikan lolosnya mereka ke Liga Champions musim depan.
Ini merupakan hasil bersejarah bagi Carrick, yang telah menstabilkan tim setelah periode yang penuh gejolak di klub. Gol-gol dari Sesko, Matheus Cunha, dan gol penentu kemenangan di menit-menit akhir dari Kobbie Mainoo memastikan tiga poin tetap di Manchester.