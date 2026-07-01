Komunikasi yang berantakan, pemusatan latihan Piala Dunia yang "sangat membosankan", dan perdebatan sengit seputar Deniz Undav: Tuduhan keras terhadap Julian Nagelsmann terungkap

Bahwa pada dasarnya terdapat masalah besar dalam hal komunikasi dari pihak Nagelsmann, hal ini telah dilaporkan bahkan sebelum tim tersingkir dari Piala Dunia. Pelatih timnas Jerman tersebut dikabarkan tidak memberitahukan keputusan terkait susunan pemain kepada tim dalam waktu yang cukup lama; terutama cara penanganannya terhadap Undav yang membuat tim merasa kesal.

Korban lain dari “kebijakan yang tidak konsisten” ini, sebagaimana digambarkan oleh Bild, adalah Oliver Baumann. Nagelsmann telah lama membiarkan Baumann percaya bahwa ia akan menjadi kiper utama selama turnamen tersebut. Kiper TSG Hoffenheim ini baru mengetahui bahwa ia digantikan oleh Manuel Neuer yang kembali ke tim setelah putaran terakhir Bundesliga pada pertengahan Mei, meskipun di belakang layar tampaknya rencana kembalinya kiper Bayern tersebut telah dikerjakan sejak Maret.

Pembicaraan pribadi dengan para pemain nyaris tidak pernah terjadi; sebaliknya, Nagelsmann menghabiskan waktu luangnya terutama bersama rekan-rekan pelatihnya atau dengan istrinya, Lena, ketika sang istri berada di kamp pelatihan. Fakta bahwa pasangan tersebut pernah bersepeda bersama menuju sesi latihan dianggap “tidak pantas” oleh beberapa pemain.

Masalah lain yang turut berkontribusi pada ketidakpuasan umum di dalam tim adalah kamp itu sendiri. Beberapa pemain menganggap akomodasi di Winston Salem “sangat membosankan” karena lokasinya yang sangat terpencil dan sedikitnya pilihan hiburan. Hal ini sangat kontras dengan minggu persiapan di Chicago, di mana para bintang DFB mendapatkan fasilitas yang jauh lebih banyak. Banyak di antara mereka yang dilaporkan menginginkan akomodasi serupa selama turnamen berlangsung.