Berdasarkan laporan dari Bild, suasana di dalam tim DFB ternyata jauh lebih tegang dan tidak harmonis daripada kesan yang muncul di mata publik.
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Komunikasi yang berantakan, pemusatan latihan Piala Dunia yang "sangat membosankan", dan perdebatan sengit seputar Deniz Undav: Tuduhan keras terhadap Julian Nagelsmann terungkap
Konon, perilaku Nagelsmann sebelum dan selama turnamen di AS, Meksiko, dan Kanada itu menuai ketidakpahaman yang besar dari para pemain dan sebagian pihak yang berwenang. Keputusan-keputusan pelatih tim nasional Jerman itu berulang kali menimbulkan kebingungan.
Hal ini tercermin dalam perdebatan mengenai cara yang "tepat" dalam menangani Deniz Undav. Menurut informasi dari Bild, Nagelsmann dilaporkan bersikap agak kritis terhadap penyerang VfB Stuttgart tersebut.
Sebelum pertandingan ketiga fase grup yang tidak terlalu berpengaruh secara kompetitif melawan Ekuador, terjadi diskusi di dalam tim pelatih mengenai apakah pemain berusia 29 tahun tersebut harus diberi penghargaan berupa tempat di starting eleven mengingat penampilannya yang bagus. Direktur Olahraga DFB, Rudi Völler, juga dilaporkan diajak sebagai penasihat, namun pelatih tim nasional pada akhirnya kembali memutuskan untuk tidak menurunkan Undav sejak awal.
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Hampir tidak ada percakapan antara Nagelsmann dan para pemainnya
Bahwa pada dasarnya terdapat masalah besar dalam hal komunikasi dari pihak Nagelsmann, hal ini telah dilaporkan bahkan sebelum tim tersingkir dari Piala Dunia. Pelatih timnas Jerman tersebut dikabarkan tidak memberitahukan keputusan terkait susunan pemain kepada tim dalam waktu yang cukup lama; terutama cara penanganannya terhadap Undav yang membuat tim merasa kesal.
Korban lain dari “kebijakan yang tidak konsisten” ini, sebagaimana digambarkan oleh Bild, adalah Oliver Baumann. Nagelsmann telah lama membiarkan Baumann percaya bahwa ia akan menjadi kiper utama selama turnamen tersebut. Kiper TSG Hoffenheim ini baru mengetahui bahwa ia digantikan oleh Manuel Neuer yang kembali ke tim setelah putaran terakhir Bundesliga pada pertengahan Mei, meskipun di belakang layar tampaknya rencana kembalinya kiper Bayern tersebut telah dikerjakan sejak Maret.
Pembicaraan pribadi dengan para pemain nyaris tidak pernah terjadi; sebaliknya, Nagelsmann menghabiskan waktu luangnya terutama bersama rekan-rekan pelatihnya atau dengan istrinya, Lena, ketika sang istri berada di kamp pelatihan. Fakta bahwa pasangan tersebut pernah bersepeda bersama menuju sesi latihan dianggap “tidak pantas” oleh beberapa pemain.
Masalah lain yang turut berkontribusi pada ketidakpuasan umum di dalam tim adalah kamp itu sendiri. Beberapa pemain menganggap akomodasi di Winston Salem “sangat membosankan” karena lokasinya yang sangat terpencil dan sedikitnya pilihan hiburan. Hal ini sangat kontras dengan minggu persiapan di Chicago, di mana para bintang DFB mendapatkan fasilitas yang jauh lebih banyak. Banyak di antara mereka yang dilaporkan menginginkan akomodasi serupa selama turnamen berlangsung.
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Apakah Jürgen Klopp akan menggantikan Nagelsmann di DFB?
Tim DFB telah tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Senin malam, setelah kalah 4-5 dalam adu penalti melawan tim Paraguay yang sama sekali tidak diunggulkan.
Meskipun mengalami kekecewaan yang mendalam, Nagelsmann masih menampik kemungkinan pengunduran diri segera setelah pertandingan berakhir. "Saya siap jika itu yang diinginkan, dan jika tidak, Anda harus memberitahukannya kepada saya," katanya kepada MagentaTV. Pernyataan tersebut juga mendapat dukungan dari Völler.
Namun, belum pasti apakah pelatih berusia 38 tahun itu akan diizinkan melanjutkan tugasnya setelah tim Jerman kembali tersingkir lebih awal di putaran final Piala Dunia. Konferensi pers DFB yang semula dijadwalkan dibatalkan begitu saja; sebagai gantinya, Presiden Bernd Neuendorf mengumumkan bahwa baru saja terjadi pembicaraan awal yang cukup panjang antara dirinya, Nagelsmann, Völler, dan Direktur Eksekutif Andreas Rettig.
Jürgen Klopp terus-menerus disebut-sebut sebagai calon pengganti. Menurut informasi dari Sky, ia bersedia mengambil alih jabatan tersebut jika DFB memutuskan untuk berpisah dengan Nagelsmann (kontrak hingga 2028) lebih awal.