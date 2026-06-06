"Kami memiliki empat pemain di sayap kiri, yaitu Flo (Wirtz) dan Maxi Beier, serta di sayap kanan, yaitu Leroy (Sane) dan Jamie Leweling. Selain itu, kami juga memiliki Kai (Havertz) dan Jamal (Musiala) yang bisa bermain di posisi-posisi tersebut," jelas Nagelsmann. Pelatih timnas Jerman itu berpendapat bahwa secara prinsip, ia memiliki cukup banyak pemain sayap meskipun tanpa Karl.

"Oleh karena itu, kami memilih pemain muda yang paling mengesankan di antara mereka—kami sangat ingin membawa seorang pemain muda—yaitu Lenny. "Kami harus selalu mengevaluasi apa yang terjadi di klub. Tapi juga apa yang terjadi di tim kami," kata Nagelsmann. "Ouedraogo, berbeda dengan pemain muda lain, langsung stabil di tim kami dan mendapat pengakuan besar di tim." Menurut Nagelsmann, Ouedraogo juga "orang yang sangat menyenangkan yang memiliki kemampuan besar." Setidaknya secara tidak langsung, hal ini juga bisa dipahami sebagai kritik kecil terselubung terhadap El Mala.

Argumen lain yang diajukan Nagelsmann sepenuhnya dapat dimengerti secara objektif: Dibandingkan dengan El Mala, Ouedraogo saat ini berada dalam kondisi kebugaran yang jauh lebih baik. Keuntungannya adalah ia melakukan perjalanan pemasaran ke Afrika Selatan bersama RB Leipzig setelah musim berakhir - sementara El Mala dari 1. FC Köln berangkat berlibur tiga minggu lalu.

"Itu juga merupakan komponen penting dan tidak boleh diabaikan: El Mala tidak berlatih selama dua setengah minggu, hanya melakukan sedikit lari. Saya rasa, dia memainkan pertandingan terakhirnya pada 16 Mei," jelas Nagelsmann. "Assan masih bermain pada 29 Mei di Afrika Selatan bersama Leipzig. Dia dalam kondisi prima dan ritme yang bagus. Kami tidak membutuhkan pemain yang harus kami persiapkan lagi selama seminggu."