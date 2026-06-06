"Saya sangat menyesal atas apa yang menimpa Lenny," kata Nagelsmann menjelang pertandingan persahabatan terakhir tim nasional Jerman melawan Amerika Serikat pada Minggu di Chicago. Lennart Karl mengalami robekan otot pada sesi latihan terakhir hari Sabtu dan karena itu harus absen di Piala Dunia.
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"Komponen penting ini tidak boleh diabaikan": Apa yang menurut Julian Nagelsmann menjadi pertimbangan untuk memilih Assan Ouedraogo - dan menentang Said El Mala
Cedera tersebut tidak terjadi, seperti yang dilaporkan oleh Bild, pada tendangan terakhir dalam sesi latihan tambahan setelah latihan reguler, melainkan "di tengah-tengah pertandingan latihan," kata Nagelsmann. Tepatnya, "saat melakukan tendangan yang relatif sederhana." Pemain sayap kanan berusia 18 tahun dari FC Bayern itu "segera menyadari bahwa ini adalah cedera yang serius. Dia butuh waktu sejenak, lalu sayangnya air mata pun mengalir."
Menurut Nagelsmann, Karl "akan absen antara empat hingga enam minggu, mungkin juga sedikit lebih lama". Kemungkinan besar dia juga akan absen saat FC Bayern memulai latihan pada 20 Juli, sehari setelah final Piala Dunia.
Sebagai pengganti Karl, Nagelsmann menominasikan Assan Ouedraogo—bukan pemain sayap yang sesuai posisi seperti Said El Mala, Kevin Schade, Karim Adeyemi, atau Chris Führich. Keputusan ini menimbulkan kebingungan di kalangan banyak penggemar dan pakar. Menurut Nagelsmann, yang menjadi pertimbangan utama bagi gelandang tengah berusia 20 tahun dari RB Leipzig ini bukanlah profil posisinya yang tepat. Yang menjadi pertimbangan justru kesan yang ditinggalkannya pada sesi pelatihan DFB pertamanya pada bulan November, karakternya, dan kondisi kebugarannya saat ini.
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Julian Nagelsmann menjelaskan alasan penambahan nama Assan Ouedraogo ke dalam skuad
"Kami memiliki empat pemain di sayap kiri, yaitu Flo (Wirtz) dan Maxi Beier, serta di sayap kanan, yaitu Leroy (Sane) dan Jamie Leweling. Selain itu, kami juga memiliki Kai (Havertz) dan Jamal (Musiala) yang bisa bermain di posisi-posisi tersebut," jelas Nagelsmann. Pelatih timnas Jerman itu berpendapat bahwa secara prinsip, ia memiliki cukup banyak pemain sayap meskipun tanpa Karl.
"Oleh karena itu, kami memilih pemain muda yang paling mengesankan di antara mereka—kami sangat ingin membawa seorang pemain muda—yaitu Lenny. "Kami harus selalu mengevaluasi apa yang terjadi di klub. Tapi juga apa yang terjadi di tim kami," kata Nagelsmann. "Ouedraogo, berbeda dengan pemain muda lain, langsung stabil di tim kami dan mendapat pengakuan besar di tim." Menurut Nagelsmann, Ouedraogo juga "orang yang sangat menyenangkan yang memiliki kemampuan besar." Setidaknya secara tidak langsung, hal ini juga bisa dipahami sebagai kritik kecil terselubung terhadap El Mala.
Argumen lain yang diajukan Nagelsmann sepenuhnya dapat dimengerti secara objektif: Dibandingkan dengan El Mala, Ouedraogo saat ini berada dalam kondisi kebugaran yang jauh lebih baik. Keuntungannya adalah ia melakukan perjalanan pemasaran ke Afrika Selatan bersama RB Leipzig setelah musim berakhir - sementara El Mala dari 1. FC Köln berangkat berlibur tiga minggu lalu.
"Itu juga merupakan komponen penting dan tidak boleh diabaikan: El Mala tidak berlatih selama dua setengah minggu, hanya melakukan sedikit lari. Saya rasa, dia memainkan pertandingan terakhirnya pada 16 Mei," jelas Nagelsmann. "Assan masih bermain pada 29 Mei di Afrika Selatan bersama Leipzig. Dia dalam kondisi prima dan ritme yang bagus. Kami tidak membutuhkan pemain yang harus kami persiapkan lagi selama seminggu."
Skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026
Posisi Pemain Klub Nomor punggung Penjaga gawang Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Gawang Manuel Neuer FC Bayern München 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Bek Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Bek Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Pertahanan Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Pertahanan Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Pertahanan Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Pertahanan Aleksandar Pavlovic FC Bayern München 5 Bek David Raum RB Leipzig 22 Pertahanan Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Pertahanan Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Pertahanan Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Pertahanan Jonathan Tah FC Bayern München 4 Bek Malick Thiaw Newcastle United 24 Serang Nadiem Amiri Mainz 05 20 Serangan Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Serangan Leon Goretzka FC Bayern München 8 Serangan Kai Havertz FC Arsenal 7 Serangan Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Serangan Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Serangan Jamal Musiala FC Bayern München 10 Serangan Leroy Sane Galatasaray Istanbul 19 Serangan Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Serangan Florian Wirtz FC Liverpool 17 Serangan Nick Woltemade Newcastle United 11