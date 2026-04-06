Kompany: Saya tidak akan menyelesaikan masalah Real Madrid dengan Mbappé dan Vinícius... dan inilah sikap Kane

Mengenai perbandingan kekuatan Real Madrid dengan kehadiran Mbappé dan Vinícius secara bersamaan atau hanya salah satu dari mereka, ia menjawab, "Itu sama sekali bukan prioritas saya. Kami sudah memiliki cukup banyak masalah di Bayern dan tidak perlu memikirkan masalah Real Madrid. Saya hanya bisa mengatakan bahwa keduanya luar biasa, dan sisanya adalah urusan Real Madrid."

Kompany juga menyinggung pentingnya mentalitas dalam pertandingan besar ini, menjelaskan, "Pada momen-momen seperti ini, Anda perlu mengelilingi diri dengan orang-orang yang tepat. Semua orang membuat kesalahan dan itu bagian dari sepak bola, tetapi hidup terus berjalan apa pun yang terjadi sekarang, dan orang-orang menjadi lebih kuat ketika mereka tidak merasa takut."

Ketika ditanya apakah menghadapi Madrid merupakan momen besar dalam kariernya, ia menjawab, "Apa itu momen besar? Misalnya, melaju jauh bersama Belgia di sebuah turnamen. Yang penting adalah kita harus sepenuhnya fokus besok. Kami ingin menunjukkan apa yang mampu kami lakukan dan akan berusaha sekuat tenaga, sederhananya saya ingin menang dan tidak merasa takut."

Mengenai rencana taktisnya untuk pertandingan tersebut, sang pelatih mengatakan, "Di level ini, semua tim berbahaya. Kami tidak ingin kebobolan gol dan ingin mencetak setidaknya satu gol. Tidak ada rencana permainan khusus melawan tim seperti Real Madrid. Kami memiliki banyak hal yang harus dikelola dan saya harap kami memiliki cukup solusi alternatif."