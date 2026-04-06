Kompany: Saya tidak akan menyelesaikan masalah Real Madrid dengan Mbappé dan Vinícius... dan inilah sikap Kane

Vincent Kompany, pelatih Bayern Munich, menegaskan bahwa tim Bavaria itu akan menghadapi laga tandang terberat bagi tim mana pun.
Bayern Munich akan bertandang ke markas Real Madrid, besok Selasa, dalam leg pertama perempat final Liga Champions.
Kompany mengatakan, dalam konferensi pers menjelang pertandingan: "Yang penting dalam pertandingan-pertandingan seperti ini adalah menjalani pengalaman pertama, dan besok akan menjadi kali pertama saya di Santiago Bernabéu. Kesan saya adalah kami memiliki pemain yang berpengalaman dalam pertandingan-pertandingan seperti ini. Pertandingan akan berlangsung secara taktis, tetapi detail-detail kecil akan menjadi kunci, dan kami mengharapkan Real Madrid yang mirip dengan yang dihadapi City."
Pelatih raksasa Bavaria itu menggambarkan stadion tempat pertandingan tersebut, dengan mengatakan, "Saya pikir Santiago Bernabéu adalah stadion tersulit untuk bertanding di kandang lawan dalam kompetisi ini."
Mengenai kondisi striker Harry Kane, Kompany menjelaskan, "Yang penting adalah dia telah bekerja keras dalam beberapa hari terakhir, dan saya rasa dia tidak kehilangan ritmenya. Semua pemain ada di sini kecuali Sven Ulreich. Kami akan menunggu hingga besok, dan begitu kami mendapatkan informasi terbaru, kami akan mengambil keputusan. Kami memiliki skuad yang sangat bagus untuk pertandingan ini, dan yang terpenting bagi kami saat ini adalah Kane bisa bermain."
Mengenai dampak cedera terhadap Kane, Kompany menambahkan, "Cedera otot berbeda dengan cedera ligamen, dan Harry menyadari betapa pentingnya pertandingan ini. Dia juga harus memberi tahu kami apakah dia siap bermain. Kami ingin dan membutuhkan kemenangan dalam pertandingan ini, dan kita akan lihat apa yang terjadi besok."
Mengenai kemungkinan para pemainnya menerima kartu kuning yang dapat memengaruhi pertandingan leg kedua, ia mengatakan, "Kita harus memikirkan performa terlebih dahulu, tetapi juga aspek-aspek lain. Kartu kuning mungkin muncul saat intensitas pertandingan tinggi."
Mengenai perbandingan kekuatan Real Madrid dengan kehadiran Mbappé dan Vinícius secara bersamaan atau hanya salah satu dari mereka, ia menjawab, "Itu sama sekali bukan prioritas saya. Kami sudah memiliki cukup banyak masalah di Bayern dan tidak perlu memikirkan masalah Real Madrid. Saya hanya bisa mengatakan bahwa keduanya luar biasa, dan sisanya adalah urusan Real Madrid."
Kompany juga menyinggung pentingnya mentalitas dalam pertandingan besar ini, menjelaskan, "Pada momen-momen seperti ini, Anda perlu mengelilingi diri dengan orang-orang yang tepat. Semua orang membuat kesalahan dan itu bagian dari sepak bola, tetapi hidup terus berjalan apa pun yang terjadi sekarang, dan orang-orang menjadi lebih kuat ketika mereka tidak merasa takut."
Ketika ditanya apakah menghadapi Madrid merupakan momen besar dalam kariernya, ia menjawab, "Apa itu momen besar? Misalnya, melaju jauh bersama Belgia di sebuah turnamen. Yang penting adalah kita harus sepenuhnya fokus besok. Kami ingin menunjukkan apa yang mampu kami lakukan dan akan berusaha sekuat tenaga, sederhananya saya ingin menang dan tidak merasa takut."
Mengenai rencana taktisnya untuk pertandingan tersebut, sang pelatih mengatakan, "Di level ini, semua tim berbahaya. Kami tidak ingin kebobolan gol dan ingin mencetak setidaknya satu gol. Tidak ada rencana permainan khusus melawan tim seperti Real Madrid. Kami memiliki banyak hal yang harus dikelola dan saya harap kami memiliki cukup solusi alternatif."
Mengingat kembali kekalahan dari Inter Milan pada tahun 2025, Kompany berkata, "Kita harus terus maju, dan itulah mengapa kita berada di sini hari ini. Yang terpenting adalah terus berjuang, kami ingin mengalahkan salah satu tim terbaik di dunia, dan kami juga harus belajar dari kegagalan kami tahun lalu. Saat melawan Inter waktu itu, kami kehilangan sembilan pemain dan situasinya sangat berbeda, serta ada hal-hal lain yang juga tidak berjalan sesuai rencana. Kami berada dalam kondisi yang sangat baik untuk pertandingan besok dan pemain-pemain terbaik kami ada di sini, dan kami akan melakukan segalanya untuk menang karena setiap pertandingan berbeda satu sama lain."
Mengenai penampilan Luis Díaz sebagai starter, ia mengatakan, "Saya tidak akan membicarakan susunan pemain kami, tetapi dia memberikan banyak hal bagi tim. Dia tahu cara menggiring bola, menciptakan peluang, dan mencetak gol, tetapi yang membuatnya lebih istimewa adalah mentalitasnya. Dia tidak takut pada kekacauan dan menjadi berbahaya dalam situasi seperti itu, serta memberikan energi besar bagi tim. Kami hanya bisa mengucapkan selamat kepada klub atas perekrutan pemain seperti dia; dia adalah pemain yang luar biasa bagi Bayern."