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Komisioner MLS yang akan lengser, Don Garber, mengambil peran baru di U.S. Soccer sebagai Ketua Soccer Forward
- Getty Images Sport
Apa itu Soccer Forward?
Soccer Forward, yayasan yang kini akan dipimpin Garber, menjadi ujung tombak upaya U.S. Soccer untuk memperluas akses di seluruh AS dengan membekali komunitas, tim, dan program dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan olahraga ini. Fokusnya mencakup pendanaan dan peningkatan di 119 organisasi anggota U.S. Soccer yang mewakili seluruh 50 negara bagian, serta organisasi komunitas di seluruh negeri.
Sebagai contoh, inisiatif terbaru membuat organisasi tersebut bermitra dengan Bank of America untuk meluncurkan "Soccer at Schools", yang bertujuan membuat sepak bola dapat diakses di setiap sekolah di negara itu pada 2030.
Selain itu, federasi tersebut memiliki fokus khusus untuk meningkatkan ekosistem di sekitar sepak bola perempuan dengan menyediakan dukungan bisnis dan teknis di seluruh AS.
Di antara duta organisasi tersebut adalah bintang tim nasional putra AS Chris Richards, bintang tim nasional putri AS Ally Sentnor, serta para legenda Tony Sanneh dan Jozy Altidore.
- NurPhoto
Apa yang akan dilakukan Garber?
Dalam peran tersebut, Garber akan bekerja bersama jajaran pimpinan U.S. Soccer untuk membantu membawa olahraga ini ke level baru di Amerika. Fokus utama Garber adalah memperluas investasi dan kemitraan saat U.S. Soccer berupaya menghimpun dana dan sumber daya untuk memperluas jangkauan olahraga ini. Cara utama federasi untuk melakukannya adalah melalui Soccer Forward, yang mencakup inisiatif seperti Soccer at Schools, Places to Play, Soccer Forward Fests, dan Kang Women's Institute.
"Beberapa tahun ke depan berpotensi mempercepat laju sepakbola di negara ini, tetapi hanya jika kami bekerja bersama untuk memaksimalkannya," kata CEO dan Sekretaris Jenderal federasi, JT Batson. "Dengan gairah seumur hidupnya untuk semua bentuk sepakbola di setiap komunitas, Don telah membentuk salah satu bab terpenting dalam pertumbuhan olahraga ini secara nasional. Dia tahu cara menyatukan orang-orang di sekitar ide-ide besar dan mewujudkannya. Itulah tepatnya yang dibutuhkan momen ini, dan kemitraan jangka panjang kami dengan Don akan memastikan pengaruh dan dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi ambisi sepakbola antargenerasi kami di AS."
Pengumuman ini datang ketika federasi itu sekaligus melewati dan memasuki titik balik yang benar-benar penting. Sepanjang sebagian besar dekade terakhir, semua mata tertuju pada Piala Dunia 2026, turnamen yang menurut banyak pihak akan mengubah sepakbola selamanya. Namun sekarang, dengan turnamen itu sudah berakhir, fokusnya bergeser pada bagaimana membangunnya lebih lanjut dan mempertahankan momentum apa pun yang tercipta dari meningkatnya perhatian pada musim panas ini.
Ada tonggak-tonggak penting di depan mata, yakni Olimpiade 2028 dan Piala Dunia Wanita 2031, saat U.S. Soccer berupaya melanjutkan pertumbuhan dalam generasi saat ini sekaligus menyiapkan jalur yang lebih mudah diakses bagi generasi berikutnya.
Karena itu, tujuan Garber adalah memanfaatkan pengalaman bertahun-tahun dan berbagai koneksi yang dibangun selama waktunya di MLS, dan sebelumnya di NFL, untuk menyatukan para pemimpin dan investor demi membantu mengembangkan olahraga ini di Amerika.
"Saya telah menghabiskan lebih dari empat dekade bekerja di olahraga profesional, dan saya selalu percaya bahwa kemajuan terbesar kami datang melalui kemitraan yang kuat dan visi bersama," kata Garber. "Tidak pernah ada waktu yang lebih penting atau lebih menarik untuk sepakbola di Amerika Serikat. Saya merasa terhormat bisa bekerja bersama Cindy, JT, dan tim di U.S. Soccer, serta menyatukan para pemimpin dari dunia bisnis, filantropi, pemerintahan, dan seluruh komunitas sepakbola untuk memastikan kami memanfaatkan momen ini sepenuhnya dan menciptakan dampak yang bertahan lama bagi olahraga ini untuk generasi-generasi mendatang."
- Getty Images
Riwayat Garber bersama U.S. Soccer
Selain perannya di MLS, Garber juga merupakan anggota lama Dewan Direksi U.S. Soccer. Pada 2023, ia menerima Werner Fricker Award atas kiprahnya bersama federasi tersebut.
Kolaborasi yang ia pimpin antara MLS dan U.S. Soccer dipimpin oleh Soccer United Marketing, divisi pemasaran MLS yang menangani komersialisasi dan promosi liga. Namun, selain MLS, SUM juga bekerja secara ekstensif dengan U.S. Soccer hingga 2022, ketika federasi itu mengambil alih tugas menjual hak medianya sendiri.
Melalui peran-perannya, Garber juga berperan penting dalam pencalonan yang membawa Piala Dunia 2026 ke AS.
"Kita semua telah melihat apa yang mungkin bagi sepak bola di negara ini, dan memaksimalkan peluang yang ada di depan akan menuntut kita semua untuk bekerja bersama. Don telah menghabiskan puluhan tahun membantu mengembangkan olahraga ini dengan menyatukan orang-orang di sekitar visi bersama, dan itulah inti Soccer Forward serta yang akan dibutuhkan ke depannya," kata Presiden U.S. Soccer Cindy Parlow Cone. "Kepemimpinannya, relasinya, dan keyakinannya pada apa yang mungkin bagi sepak bola di negara ini menjadikannya orang yang tepat untuk membantu kami mengubah momen luar biasa ini menjadi kemajuan jangka panjang.
"Saya antusias untuk terus bekerja bersamanya saat kami menciptakan lebih banyak peluang bagi orang-orang untuk bermain, mendukung, dan menikmati sepak bola di setiap komunitas di seluruh Amerika."
- Major League Soccer
Apa langkah selanjutnya untuk MLS?
Sementara Garber menjalani peran barunya bersama U.S. Soccer, MLS sudah menyiapkan rencana untuk suksesi dirinya.
Pada Agustus, Dewan Gubernur MLS memilih Larry Berg sebagai komisaris liga berikutnya, dengan salah satu pendiri LAFC itu mengungguli mantan eksekutif Fox Sports David Nathanson dalam pemungutan suara. Berg secara resmi akan mengambil alih jabatan komisaris pada Januari, sementara Garber akan beralih ke peran baru sebagai ketua liga pada 2027.
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