Komisioner MLS yang akan lengser, Don Garber, mengambil peran baru di U.S. Soccer sebagai Ketua Soccer Forward

Dalam peran tersebut, Garber akan bekerja bersama jajaran pimpinan U.S. Soccer untuk membantu membawa olahraga ini ke level baru di Amerika. Fokus utama Garber adalah memperluas investasi dan kemitraan saat U.S. Soccer berupaya menghimpun dana dan sumber daya untuk memperluas jangkauan olahraga ini. Cara utama federasi untuk melakukannya adalah melalui Soccer Forward, yang mencakup inisiatif seperti Soccer at Schools, Places to Play, Soccer Forward Fests, dan Kang Women's Institute.

"Beberapa tahun ke depan berpotensi mempercepat laju sepakbola di negara ini, tetapi hanya jika kami bekerja bersama untuk memaksimalkannya," kata CEO dan Sekretaris Jenderal federasi, JT Batson. "Dengan gairah seumur hidupnya untuk semua bentuk sepakbola di setiap komunitas, Don telah membentuk salah satu bab terpenting dalam pertumbuhan olahraga ini secara nasional. Dia tahu cara menyatukan orang-orang di sekitar ide-ide besar dan mewujudkannya. Itulah tepatnya yang dibutuhkan momen ini, dan kemitraan jangka panjang kami dengan Don akan memastikan pengaruh dan dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi ambisi sepakbola antargenerasi kami di AS."

Pengumuman ini datang ketika federasi itu sekaligus melewati dan memasuki titik balik yang benar-benar penting. Sepanjang sebagian besar dekade terakhir, semua mata tertuju pada Piala Dunia 2026, turnamen yang menurut banyak pihak akan mengubah sepakbola selamanya. Namun sekarang, dengan turnamen itu sudah berakhir, fokusnya bergeser pada bagaimana membangunnya lebih lanjut dan mempertahankan momentum apa pun yang tercipta dari meningkatnya perhatian pada musim panas ini.

Ada tonggak-tonggak penting di depan mata, yakni Olimpiade 2028 dan Piala Dunia Wanita 2031, saat U.S. Soccer berupaya melanjutkan pertumbuhan dalam generasi saat ini sekaligus menyiapkan jalur yang lebih mudah diakses bagi generasi berikutnya.

Karena itu, tujuan Garber adalah memanfaatkan pengalaman bertahun-tahun dan berbagai koneksi yang dibangun selama waktunya di MLS, dan sebelumnya di NFL, untuk menyatukan para pemimpin dan investor demi membantu mengembangkan olahraga ini di Amerika.

"Saya telah menghabiskan lebih dari empat dekade bekerja di olahraga profesional, dan saya selalu percaya bahwa kemajuan terbesar kami datang melalui kemitraan yang kuat dan visi bersama," kata Garber. "Tidak pernah ada waktu yang lebih penting atau lebih menarik untuk sepakbola di Amerika Serikat. Saya merasa terhormat bisa bekerja bersama Cindy, JT, dan tim di U.S. Soccer, serta menyatukan para pemimpin dari dunia bisnis, filantropi, pemerintahan, dan seluruh komunitas sepakbola untuk memastikan kami memanfaatkan momen ini sepenuhnya dan menciptakan dampak yang bertahan lama bagi olahraga ini untuk generasi-generasi mendatang."