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Parma Calcio 1913 v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Kolo Muani semakin menjauh, Juventus di antara Pellegrino dan kembalinya Vlahovic yang mengejutkan

Juventus
Transfers
M. Pellegrino
D. Vlahovic

Negosiasi yang rumit terkait lini serang tim Bianconeri

Randal Kolo Muani kembali menjauh dari Juventus, akibat tuntutan Paris Saint-Germain yang tidak mau menurunkan angka yang berada di luar jangkauan Bianconeri, seperti dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Giovanni Carnevali: "Tuntutannya terlalu tinggi; jika kamitidak mencapai kesepakatan, kami akan beralih ke pemain lain. Tuntutan tersebut melebihi 45 juta; saat ini membeli pemain memang mudah, cukup dengan mengeluarkan uang, tetapi angkanya terlalu tinggi."


La Vecchia Signora, yang sejauh ini hanya menawarkan maksimal 40 juta termasuk bonus, tampaknya tidak akan menaikkan tawarannya. Oleh karena itu, jika PSG tidak menurunkan tuntutannya, kesepakatan ini kemungkinan besar tidak akan terwujud, meskipun penyerang kelahiran 1998 tersebut sangat tertarik bergabung dengan Bianconeri.


  • PELLEGRINO DI POSISI TERDEPAN

    Juventus pun mulai mencari-cari opsi lain, dan mempertimbangkan alternatif-alternatif lain, yang pertama mengarah ke Mateo Pellegrino, pemain asal Argentina dari Parma—klub yang memiliki hubungan sangat baik dengan Juventus dan telah memberikan lampu hijau penuh untuk melepas sang pemain. Tawaran Juventus sejauh ini berupa peminjaman berbayar selama satu tahun dengan kewajiban pembelian sebesar 30 juta dengan syarat yang mudah dipenuhi (finis di peringkat kesepuluh Serie A). Di sisi lain, Parma bersedia melepasnya dengan harga sekitar 30 juta, namun dengan status kepemilikan penuh. Atau, sebagai alternatif, dengan menyusun kesepakatan peminjaman yang jauh lebih mahal. Kedua belah pihak akan membahas hal ini kembali dalam beberapa jam ke depan.



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  • LINTASAN SORLOTH

    Pilihan kedua adalah terkait Alexander Sorloth. Kontak antara Juventus dan Atlético Madrid diperkirakan akan semakin intensif dalam beberapa pekan mendatang, berkat adanya sejumlah kepentingan bersama. Dimulai dari Nico González, yang telah kembali ke Juve namun tetap menjadi incaran Atlético, pembicaraan ini berpotensi meluas ke pemain-pemain lain. Dan di antaranya tentu saja ada Sorloth, penyerang tengah yang dalam beberapa pekan terakhir telah diidentifikasi Juventus sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini serang. Spalletti sedang mencari penyerang nomor sembilan yang bertubuh besar dan kokoh, karakteristik yang diwujudkan dengan sempurna oleh pemain asal Norwegia tersebut. Di sisi lain, Sorloth telah menunjukkan ketertarikannya terhadap kemungkinan pindah ke Juventus.


    Penyerang tersebut sebenarnya lebih memilih untuk menentukan masa depannya sebelum Piala Dunia dimulai, dan mungkin ia sudah menduga hal ini, mengingat penampilannya, tetapi kini, setelah Piala Dunia Norwegia berakhir, saatnya untuk mengambil keputusan. Hambatan utama tetaplah masalah finansial. Atlético Madrid menilai Nico Gonzalez tidak lebih dari 20 juta euro, sementara Juventus berupaya menekan semaksimal mungkin permintaan sebesar 35 juta yang ditetapkan untuk Sorloth. Kita akan lihat apakah nol gol yang dicetaknya di Piala Dunia akan memaksa Atlético Madrid menurunkan tuntutannya. Dan apakah Juventus masih tertarik pada tipe penyerang seperti ini.


  • LALU, BAGAIMANA DENGAN VLAHOVIC?

    Opsi ketiga dan terakhir adalah opsi yang menandai perubahan haluan yang mengejutkan terkait Dusan Vlahovic, yang kontraknya dengan Juventus telah berakhir pada 30 Juni dan yang hingga saat ini belum menemukan klub yang bersedia memenuhi tuntutan kontraknya (setidaknya 8 juta per musim sebagai gaji ditambah bonus besar saat penandatanganan untuk para agennya). Siapa tahu, kesulitan Juventus dalam mencari penyerang tengah utama baru, serta kesulitan yang dihadapi pemain asal Serbia tersebut, dapat membuat kedua belah pihak kembali mendekati satu sama lain dan membahas perpanjangan kontrak, kali ini berdasarkan tawaran dari Juventus (maksimal 6 juta per musim).


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