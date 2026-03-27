Kolo Muani memprioritaskan Juventus. Ia tidak masuk dalam rencana PSG, dan telah menerima tawaran menarik dari luar negeri

Nama striker yang saat ini dipinjamkan ke Tottenham kembali menjadi sorotan utama bagi Juventus

Jonathan David, Lois Openda, Dusan Vlahovic, Robert Lewandowski, dan... Randal Kolo Muani. Musim panas transfer mendatang bagi Juventus tampaknya akan sangat ramai, terutama terkait lini serang. Dari tiga pemain yang saat ini berada dalam skuad, tidak ada yang secara resmi dipastikan akan tetap bertahan di Turin, dan bahkan, kemungkinan bahwa bukan hanya satu, melainkan dua penyerang top level dapat bergabung dengan Continassa selama musim panas ini sangat tinggi.


Pihak manajemen Bianconeri tentu saja sudah bergerak di berbagai front dan, sambil menunggu keputusan para pemain yang kontraknya akan habis (Vlahovic dan Lewandowski), telah secara resmi dibuka kembali pembicaraan terkait penyerang Prancis yang saat ini dipinjamkan ke Tottenham dari PSG, yang di Turin dianggap sebagai penyesalan besar dalam bursa transfer. Dan menurut laporan Fabrizio Romano hari ini, keinginan sang pemain adalah menunggu tawaran dari Comolli dan Chiellini.


  • JUVE MENCUBA

    Setelah membawanya ke Turin pada bursa transfer musim dingin 2024/2025, mencoba mempertahankannya di Turin pada musim panas 2025/2026 namun akhirnya beralih ke Lois Openda, dan setelah mencoba merayunya pada bursa transfer musim dingin 2026, Juventus kembali mengetuk pintu striker Prancis kelahiran 1998 tersebut dalam beberapa hari terakhir ini dan mendapati pintunya terbuka sedikit serta tidak terkunci.

  • Hubungan dengan PSG Sudah Berakhir

    Kolo Muani akan kembali menjadi milik Paris Saint-Germain pada akhir musim ini setelah menjalani musim yang bisa dibilang mengecewakan bersama Tottenham, yang pada Januari lalu menggagalkan kepindahannya ke Torino. Namun, klub asal Paris itu tidak lagi menganggap mantan pemain Eintracht tersebut sebagai bagian dari proyek mereka, dan sang penyerang sendiri pun tidak berniat untuk kembali mengenakan seragam tim asal Paris itu. Kepergiannya pun sudah pasti, tapi dengan syarat apa? Pada musim panas lalu, Al-Khelaifi meminta nilai transfer sebesar 70 juta euro, dan angka tersebut pasti akan turun pada musim panas ini dengan skema pinjaman yang disertai kewajiban pembelian kembali dengan syarat yang sama seperti Openda, yang saat ini mungkin menjadi penawaran terdekat dengan apa yang bisa ditawarkan Juventus.

  • PRIORITAS UNTUK JUVENTUS

    Kolo Muani merasa sangat nyaman di Torino, dan bahkan pada Januari lalu, ketika ia mendesak untuk kembali, ia sudah menyadari suasana yang akan ia temui. Saat ini, seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano, pemain asal Prancis itu memprioritaskan Juventus sepenuhnya, dan sebagian rekan setimnya di ruang ganti pun telah menghubunginya untuk mencoba meyakinkannya.

  • ADA PENAWARAN YANG SANGAT TINGGI YANG DIAJUKAN

    Masalahnya, berbeda dengan musim panas lalu, mungkin bersifat finansial—bukan antara klub, melainkan dari pihak pemain itu sendiri, yang saat ini sudah menerima beberapa tawaran finansial dari luar negeri yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa ditawarkan Juventus (lebih tinggi dari batas gaji 6–7 juta euro yang sudah dijamin untuk Yildiz dan ditawarkan kepada Vlahovic). Kolo Muani lah yang akan memutuskan apakah akan menerima liga yang mungkin kurang bergengsi dibandingkan liga Italia demi mengejar uang, atau mengikuti keinginan yang tetap terjaga sejak Januari lalu menjelang musim depan.