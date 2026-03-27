Kolo Muani memprioritaskan Juventus. Ia tidak masuk dalam rencana PSG, dan telah menerima tawaran menarik dari luar negeri

Jonathan David, Lois Openda, Dusan Vlahovic, Robert Lewandowski, dan... Randal Kolo Muani. Musim panas transfer mendatang bagi Juventus tampaknya akan sangat ramai, terutama terkait lini serang. Dari tiga pemain yang saat ini berada dalam skuad, tidak ada yang secara resmi dipastikan akan tetap bertahan di Turin, dan bahkan, kemungkinan bahwa bukan hanya satu, melainkan dua penyerang top level dapat bergabung dengan Continassa selama musim panas ini sangat tinggi.





Pihak manajemen Bianconeri tentu saja sudah bergerak di berbagai front dan, sambil menunggu keputusan para pemain yang kontraknya akan habis (Vlahovic dan Lewandowski), telah secara resmi dibuka kembali pembicaraan terkait penyerang Prancis yang saat ini dipinjamkan ke Tottenham dari PSG, yang di Turin dianggap sebagai penyesalan besar dalam bursa transfer. Dan menurut laporan Fabrizio Romano hari ini, keinginan sang pemain adalah menunggu tawaran dari Comolli dan Chiellini.



