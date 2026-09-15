Bahkan setelah penampilan buruk Randal Kolo Muani melawan Sassuolo, Luciano Spalletti tidak meninggalkan penyerang Prancis itu: "Kami harus lebih sering bermain melalui Kolo Muani. Ketika lawan bermain satu lawan satu, bola harus dimainkan ke penyerang tengah, membuatnya menahan bola lalu memberikan dukungan. Namun kami jarang melakukannya, meski dalam beberapa situasi dia juga harus lebih ganas, itu benar". Spalletti memang tidak bisa berbuat lain, dan tidak bisa mengatakan hal yang berbeda. Bersama Nick Woltemade, Kolo Muani adalah satu dari hanya dua penyerang tengah yang ada di skuad Juventus, dengan mengecualikan Arek Milik (di luar daftar UEFA dan Serie A), dan sang pelatih tentu tidak bisa begitu saja melepasnya pada September, terlepas dari sindiran setelah laga melawan Frosinone.
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Kolo Muani, bola yang hilang itu dan obsesi senilai 50 juta yang tak kunjung mencetak gol: melawan NEC dan Atalanta jadi kesempatan terakhir
Bola yang hilang itu
Saat melawan Sassuolo, Kolo Muani seperti hantu dalam semua situasi permainan: dalam mencari ruang tanpa kawalan, dalam kontrol bola, dan dalam tembakan ke gawang. Dia bahkan tidak melepaskan satu pun, dan ketika punya kesempatan untuk melakukannya, pada menit ke-94, alih-alih menembak dia malah keras kepala melakukan dribel ceroboh di kotak penalti, kehilangan bola yang menjadi awal dari gol 3-2 Sassuolo, yang dicetak (dengan enggan) oleh eks Adzic, dan membuat emosi seluruh kubu Juventus meledak, dari pelatih hingga para suporter.
Pilihan-pilihan Spalletti
Secara kata-kata, Spalletti masih membela Kolo Muani, dan seperti yang sudah dikatakan, ia memang tak bisa berbuat sebaliknya. Namun dalam praktiknya, tak ada keraguan bahwa pelatih asal Certaldo itu sedang memikirkan semua solusi yang ia miliki, karena jelas bagi semua orang bahwa laga Kamis di Liga Europa melawan NEC Nijmegen dan, terutama, laga Minggu kontra Atalanta di liga, sudah menjadi titik balik penting bagi musim Juventus. Dalam dua pertandingan berikutnya, Kolo Muani pasti masih akan mendapat ruang dan kesempatan untuk bermain dan menemukan jalan menuju gol, gol yang masih belum ia cetak pada musim ini. Masih harus dilihat apakah ia akan melakukannya pada kedua kesempatan itu sebagai starter, atau memulai dari bangku cadangan. Apakah ia akan melakukannya sebagai penyerang tunggal atau bersama Woltemade dan, dalam kasus itu, apakah dia yang akan bermain lebih ke depan, dengan pemain Jerman itu sebagai second striker, atau justru sebaliknya. Bagaimanapun, peluang bagi mantan pemain Tottenham itu tak akan banyak lagi, dan setiap menit di lapangan mulai sekarang akan sangat penting baginya.
Sebuah obsesi yang bersahaja
Memperluas pembahasan soal Kolo Muani, melihat performanya saat ini, masih menjadi misteri alasan mengapa sampai tiga direktur Juventus, pada waktu yang berbeda, mengejar pemain kelahiran 1998 itu nyaris seperti sebuah obsesi. Pertama Giuntoli, yang merekrutnya dengan status pinjaman pada Januari 2025, lalu Comolli, yang mengejarnya sia-sia sepanjang musim panas 2025, dan terakhir Carnevali, yang setelah negosiasi panjang pada musim panas 2026 membelinya secara permanen dengan nilai besar, yakni 38 juta untuk bagian tetap ditambah 12 juta bonus.
"Kami tidak bisa berpikir bahwa Juventus telah menjadi klub dengan level yang lebih rendah dari yang semestinya. Kami sedang berada dalam sebuah siklus, akan ada kesulitan dan juga peluang untuk kembali ke puncak", kata CEO Juventus Giovanni Carnevali kemarin. Nah, kesan yang muncul hari ini adalah bahwa pilihan untuk bertaruh pada Kolo Muani sepenuhnya menjadi milik Juventus yang saat ini kesulitan keluar dari dimensi yang lebih rendah dibandingkan sejarahnya sendiri. Dulu Juventus bisa membeli, misalnya, para pemain nomor satu Prancis di setiap posisi, dari Platini hingga Zidane dengan Deschamps, Trezeguet, Lilian Thuram, Vieira, dan Pogba, sementara sekarang Si Nyonya Tua membutuhkan waktu setahun untuk membawa kembali Kolo Muani ke Turin, yang tidak masuk skuad untuk Piala Dunia dan yang bukan (setidaknya) termasuk di antara sepuluh penyerang Prancis terbaik saat ini.
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