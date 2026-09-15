Kolo Muani, bola yang hilang itu dan obsesi senilai 50 juta yang tak kunjung mencetak gol: melawan NEC dan Atalanta jadi kesempatan terakhir

Memperluas pembahasan soal Kolo Muani, melihat performanya saat ini, masih menjadi misteri alasan mengapa sampai tiga direktur Juventus, pada waktu yang berbeda, mengejar pemain kelahiran 1998 itu nyaris seperti sebuah obsesi. Pertama Giuntoli, yang merekrutnya dengan status pinjaman pada Januari 2025, lalu Comolli, yang mengejarnya sia-sia sepanjang musim panas 2025, dan terakhir Carnevali, yang setelah negosiasi panjang pada musim panas 2026 membelinya secara permanen dengan nilai besar, yakni 38 juta untuk bagian tetap ditambah 12 juta bonus.





"Kami tidak bisa berpikir bahwa Juventus telah menjadi klub dengan level yang lebih rendah dari yang semestinya. Kami sedang berada dalam sebuah siklus, akan ada kesulitan dan juga peluang untuk kembali ke puncak", kata CEO Juventus Giovanni Carnevali kemarin. Nah, kesan yang muncul hari ini adalah bahwa pilihan untuk bertaruh pada Kolo Muani sepenuhnya menjadi milik Juventus yang saat ini kesulitan keluar dari dimensi yang lebih rendah dibandingkan sejarahnya sendiri. Dulu Juventus bisa membeli, misalnya, para pemain nomor satu Prancis di setiap posisi, dari Platini hingga Zidane dengan Deschamps, Trezeguet, Lilian Thuram, Vieira, dan Pogba, sementara sekarang Si Nyonya Tua membutuhkan waktu setahun untuk membawa kembali Kolo Muani ke Turin, yang tidak masuk skuad untuk Piala Dunia dan yang bukan (setidaknya) termasuk di antara sepuluh penyerang Prancis terbaik saat ini.



